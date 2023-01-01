WebCatalog
Resy

Resy

resy.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Resy в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Откройте для себя любимые рестораны в вашем городе и за его пределами. Получите самую свежую информацию о ресторанах и изучите путеводители Resy, чтобы найти подходящее место для любого случая. Забронируйте столик прямо сейчас через приложение Resy iOS или Resy.com.

Веб-сайт: resy.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Resy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Swiggy Dineout

Swiggy Dineout

dineout.co.in

EazyDiner

EazyDiner

eazydiner.com

Inspectify

Inspectify


The Infatuation

The Infatuation

theinfatuation.com

Chope

Chope

chope.co

Stradivarius

Stradivarius

stradivarius.com

IDAGIO

IDAGIO

idagio.com

Zocdoc

Zocdoc

zocdoc.com

ROMEO

ROMEO

romeo.com

Opodo

Opodo

opodo.com

MyAppFree

MyAppFree

app.myappfree.com

LivingSocial

LivingSocial

livingsocial.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности