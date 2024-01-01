Альтернативы - rellify
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow позволяет сотрудникам работать так, как они хотят, а не так, как требует программное обеспечение. И клиенты могут получить то, что им нужно, тогда, когда им это нужно.
Riku.AI
riku.ai
Экспериментируйте с ИИ. Одна площадка, несколько провайдеров. Рику — хранилище вашего ИИ. творения и место для сохранения, распространения и экспериментов с новейшими технологиями. Riku — это универсальное решение для создания индивидуальных моделей с использованием технологии НЛП.
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...
OpenAI
openai.com
OpenAI — это компания, занимающаяся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта, целью которой является обеспечение того, чтобы искусственный интеллект общего назначения приносил пользу всему человечеству. ИИ — чрезвычайно мощный инструмент, который должен создаваться с учетом безопасности...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.
Kili Technology
kili-technology.com
Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Самая экономичная, быстрая и надежная платформа локализации. Используйте возможности масштабируемой платформы локализации программного обеспечения, чтобы уверенно выходить на новые рынки, сохраняя при этом рост и не создавая никаких проблем.
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
Deep Block
deepblock.net
Самый простой способ для ИИ.
V7
v7labs.com
Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.
Gooey.AI
gooey.ai
Находите, настраивайте и внедряйте рецепты ИИ с низким кодом, используя лучшее из частного и открытого исходного кода генеративного ИИ. Создано для разработчиков, которые быстро пишут код, и команд, которые доказывают рентабельность инвестиций.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
Aidaptive
aidaptive.com
Обеспечьте персонализированный опыт и быстрые результаты. Бренды электронной коммерции и гостиничного бизнеса. ИИ, который конвертирует. Масштабируйте свой бизнес с помощью Aidaptive. ИИ, который конвертирует.
SAS
sas.com
Делайте больше с помощью более быстрого и продуктивного искусственного интеллекта и аналитики от самого надежного партнера по аналитике на планете. Получайте ответы так же быстро, как мир производит данные с помощью SAS. Благодаря более чем сорока годам инноваций в области аналитики компания SAS пре...
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC — это центр оптимизированного для графического процессора программного обеспечения для глубокого обучения, машинного обучения и высокопроизводительных вычислений (HPC), который берет на себя всю работу, поэтому ученые, разработчики и исследователи данных могут сосредоточиться на создании решений...
DataScale
getdatascale.com
Datascale — это система управления знаниями на основе искусственного интеллекта, которая помогает автоматизировать обнаружение данных и понять варианты использования данных. Развивайте идеи данных, систематизируйте сохраненные запросы и визуализируйте взаимосвязь разрозненных анализов. Наличие иск...
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инновац...
Sedai
sedai.io
Sedai обеспечивает оптимизацию затрат на облако и настройку производительности на основе искусственного интеллекта, позволяя командам DevOps и SRE максимизировать экономию в облаке, улучшить качество обслуживания клиентов и беспрепятственно масштабировать. С помощью Sedai компании могут добиться неп...
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter помогает компаниям получать выгоду от рекомендаций, основанных на машинном обучении, в режиме реального времени, встроенных в их цифровые ресурсы (Интернет, мобильные устройства, электронная почта, push-уведомления и т. д.). Наша технология сравнима с тем, что ведущие веб-ресурсы (Youtub...
Recombee
recombee.com
Мы предоставляем персонализированный контент, продукты и рекомендации по поиску как услугу, чтобы увеличить доходы наших клиентов, повысить удовлетворенность их пользователей и помочь их бизнесу расти. Используя нашу простую в использовании интеграцию, наши пользователи могут получить практический о...
Encord
encord.com
Все инструменты, необходимые для быстрого создания более качественных моделей Encord — это ведущая платформа данных для продвинутых команд компьютерного зрения: оптимизируйте рабочие процессы маркировки и RLHF, наблюдайте и оценивайте модели, а также управляйте и курируйте данные, чтобы быстрее пер...
Dataloop
dataloop.ai
Наконец, решение, созданное для предприятий Благодаря комплексному руководству по бренду Mark AI и возможностям настройки ИИ мы предлагаем решение корпоративного уровня, которое позволяет вам формировать индивидуальность и обмен сообщениями вашего ИИ в соответствии с требованиями вашего бизнеса.
BentoCloud
bentoml.com
Бессерверное облако для искусственного интеллекта. BentoCloud — это полностью управляемая платформа для создания и эксплуатации приложений искусственного интеллекта, обеспечивающая гибкую доставку продуктов командам искусственного интеллекта. BentoML — это платформа, позволяющая разработчикам прогр...
Smarsh
smarsh.com
Расширенные решения для обеспечения соответствия требованиям мобильных устройств. Включите мобильную связь и уверенно соблюдайте нормативные требования благодаря поддержке более прямых операторов связи и потребительских приложений.
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai™ — компания, занимающаяся машинным обучением, поставляющая первую в отрасли специализированную программно-ориентированную платформу MLSoC™. Благодаря производительности нажатием кнопки мы обеспечиваем легкое развертывание и масштабирование машинного обучения на встроенной периферии, позволя...
Geophysical Insights
geoinsights.com
Компания Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) была основана в 2008 году доктором Томом Смитом с целью применения методов машинного обучения для интерпретации сейсмических данных, чтобы снизить риск разведки нефти и газа и стоимость разработки месторождений. Вскоре после основания к...
Codenull.ai
codenull.ai
Создайте любую модель ИИ, не написав ни единой строки кода. Используйте эти модели для оптимизации портфеля, роботов-консультантов, рекомендательных систем, обнаружения мошенничества и многого другого.
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI — это интегрированная платформа искусственного интеллекта, которая собирает и обрабатывает огромные объемы разрозненной информации для быстрого анализа и создания простых для понимания визуальных изображений с помощью искусственного интеллекта.
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs создает для предприятий базовые модели и системы искусственного интеллекта, которые ускоряют использование GenAI в производстве. Обеспечьте поддержку наиболее важных корпоративных рабочих процессов с помощью точного, надежного и масштабируемого искусственного интеллекта, адаптированного к ...