Альтернативы - Relevize
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb предоставляет известным технологическим брендам, таким как IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform и Veeam, а также многим другим растущим брендам, мощную, гибкую и простую в использовании платформу автоматизации канального маркетинга. С 1999 года StructuredWeb объединяет инновационную ...
JGSullivan Interactive
jgsullivan.com
Инновационные решения онлайн-маркетинга для компаний, производящих потребительские бренды, продающих через каналы, объединяющие сильные бренды, независимых дилеров и потребителей. Компания JGSullivan Interactive, первоначально основанная в 1955 году как реклама JGSullivan, сегодня видит свою задачу ...
Vartopia
vartopia.com
Вартопия считает, что в партнерских отношениях с вендорами есть две стороны. В то время как большинство PRM сосредотачивают внимание на стороне стека технологий канала, ориентированной на партнеров. Vartopia не только создала ведущий в отрасли партнерский портал, но и разработала свое приложение для...
Marvia
getmarvia.com
Marvia — это платформа автоматизации локального маркетинга на базе SaaS. Это программное обеспечение упрощает каждый аспект распределенного маркетинга и позволяет организациям централизованно контролировать свои маркетинговые материалы, одновременно настраивая и публикуя их на локальном уровне. С ле...
xAmplify
xamplify.com
Платформа автоматизации канального маркетинга, разработанная для простоты, xAmplify помогает привлекать ваших партнеров, генерировать потенциальных клиентов и позволяет вашим партнерам заключать сделки. Это работает на любой стадии зрелости вашего канала. Благодаря многолетнему опыту xAmplify разра...
Channext
channext.com
Превратите больше партнеров в источник дохода с помощью платформы успеха партнеров Channext. Масштабируйте свою деятельность по поддержке партнеров, маркетингу и продажам с помощью одной платформы. Узнайте, как Channext помогает вам: * Сегментируйте своих партнеров и управляйте ими для достижения у...
Vibe.co
vibe.co
Vibe позволяет любому маркетологу, любому бренду и любому размеру разместить рекламу на телевидении в течение 5 минут. Легко запускайте телевизионные кампании на более чем 500 телеканалах и в потоковых приложениях.
MioDatos
miodatos.com
MioDatos — это платформа автоматизации маркетинга, разработанная для всех ваших маркетинговых потребностей! Вы можете создавать маркетинговые кампании, красивые электронные письма, публикации в социальных сетях, целевые страницы, реферальные кампании, маркетинговые документы и многое другое! Создава...
PowerChord
powerchord.com
PowerChord помогает брендам и производителям, которые продают товары через дилерские сети, улучшить взаимодействие с клиентами за счет скоординированного обмена сообщениями и анализа данных для оптимизации маркетинговых расходов. Программное обеспечение PowerChord легко интегрируется в существующий ...
SproutLoud
sproutloud.com
Через автоматизацию канального маркетинга Одна платформа для всех ваших потребностей распределенного маркетинга
Impartner
impartner.com
Impartner предлагает самые надежные в отрасли решения для управления взаимоотношениями с партнерами и платформы автоматизации маркетинга (MAP) на базе SaaS.
Mindmatrix
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Mindmatrix предлагает программное обеспечение PRM, программное обеспечение для управления продажами, программное обеспечение для автоматизации маркетинга и управления каналами — на одной платформе.