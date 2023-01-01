Альтернативы - Re4m
Blogely
blogely.com
Blogely — это комплексные исследования, беспрепятственный опыт написания, комплексная организация всего контента, простое SEO на странице для нетехнических специалистов, удобный доступ к сканеру плагиата и, конечно же, легкая публикация на CMS (WordPress, Ghost, Medium, и т. д.) платформы. Это помог...
EasyContent
easycontent.io
EasyContent помогает вам повысить продуктивность вашей контент-группы с помощью автоматизированных рабочих процессов, управления утверждениями, совместной работы в режиме реального времени, уведомлений и отчетов.
Fugo
fugo.ai
Fugo — это интеллектуальное облачное программное обеспечение для управления контентом Digital Signage (CMS), которое позволяет предприятиям любого размера легко удаленно управлять контентом для сетей с малыми и большими экранами. Благодаря современному и дружественному пользовательскому интерфейсу у...