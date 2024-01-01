Альтернативы - Enago Read

GooseAI

goose.ai

GooseAI — это полностью управляемый НЛП как услуга, предоставляемый через API. В этом отношении он сравним с OpenAI. Более того, он полностью совместим с API завершения OpenAI! Наш современный выбор языковых моделей на основе GPT и бескомпромиссная скорость дадут вам толчок при запуске следующего п...