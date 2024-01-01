Альтернативы - Rannko
HighLevel
gohighlevel.com
Самая быстрорастущая белая платформа для агентств цифрового маркетинга. CRM, электронная почта, двусторонние SMS, построитель воронок и многое другое!
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com — это датский веб-сайт с обзорами потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, программное ...
Kenect
kenect.com
Взаимодействуйте со своими клиентами там, где они находятся, отправляя текстовые сообщения на их телефон. Удвойте количество потенциальных клиентов, создавайте онлайн-обзоры, получайте платежи и начинайте общение в видеочате с помощью текстовых сообщений.
Thryv
thryv.com
Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
PromoRepublic
promorepublic.com
Используйте платформу управления социальными сетями PromoRepublic, чтобы создавать и настраивать контент с помощью встроенных инструментов, планировать его размещение на нескольких страницах социальных сетей, запускать рекламу и получать результаты для своего бизнеса.
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself — это компания, занимающаяся управлением онлайн-репутацией и конфиденциальностью, которая предоставляет программное обеспечение и услуги, в том числе: отрицательные результаты Google, личный брендинг, защиту частной информации, сканирование Dark Web и многое другое.
Debutify
debutify.com
Получите больше отзывов за меньшее время и с меньшими усилиями. Debutify Reviews упрощает запрос, сбор и управление отзывами клиентов, поэтому вы сможете быстрее получать их больше.
G2
g2.com
Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.
Marketing 360
marketing360.com
Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.
Text Request
textrequest.com
Повысьте вовлеченность клиентов Платформа для обмена деловыми сообщениями, которая позволяет отправлять текстовые сообщения с рабочего номера телефона прямо на компьютер, чтобы вы действительно могли получить ответ.
BrightLocal
brightlocal.com
Универсальная платформа для успеха в локальном поиске · Поднимайтесь в рейтинге, укрепляйте свою репутацию и выделяйтесь в местном поиске с помощью BrightLocal.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak способствует росту популярности самых популярных в мире приложений и игр, предоставляя полезную информацию в простом интерфейсе. → Попробуйте нас бесплатно!
Yext
yext.com
Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...
Broadly
broadly.com
Программное обеспечение для онлайн-репутации и качества обслуживания клиентов поможет вам создать стратегию онлайн-маркетинга, чтобы вы могли привлекать клиентов, получать рекомендации, получать отзывы и получать доходы.
Vendasta
vendasta.com
Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ Инструмент №1 для управления обзорами приложений и ASO. Анализируйте отзывы, управляйте рейтингами и отвечайте на отзывы, увеличивайте количество органических загрузок в App Store, Google Play, Amazon.
NiceJob
nicejob.com
Самый простой способ получить больше отзывов и укрепить свою репутацию. Создавайте ажиотаж в социальных сетях, улучшайте SEO и увеличивайте продажи.
EmbedSocial
embedsocial.com
Лучшая UGC-платформа для сбора обзоров, историй, лент социальных сетей, фотографий и встраивания их на любой веб-сайт. Автоматически!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — это современная автоматизированная коммуникационная платформа, интегрированная с DMS, которая позволяет легко подключаться к клиентам и конвертировать их. Повысьте качество обслуживания вашего дилерского центра.
Appbot
appbot.co
Инструменты обзора и рейтинга приложений, которые помогут вам повысить уровень обслуживания клиентов. Платформа для компаний, которые серьезно относятся к отзывам и рейтингам. Appbot обеспечивает мониторинг обзоров и рейтингов мирового класса, ответы и анализ.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers — отмеченная наградами компания-разработчик программного обеспечения для отзывов клиентов. Получите больше отзывов. Отвечайте клиентам. Найдите информацию об опыте клиентов.
Fera
fera.ai
Fera — это приложение для отзывов клиентов для Shopify, Wix, BigCommerce и других предприятий электронной коммерции. Он позволяет легко запрашивать и отображать отзывы клиентов, фотографии и видео из различных каналов, включая ваш собственный.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...
Cloodot
cloodot.com
Cloodot — это комплексный комплексный пакет управления клиентским опытом «все в одном». Cloodot обеспечивает эффективный и последовательный рабочий процесс для создания репутации, взаимодействия и развития долгосрочных отношений с клиентами через несколько цифровых платформ. Управляйте чатами и отзы...
SpotOn
spoton.com
Системы торговых точек и программное обеспечение для обработки платежей SpotOn созданы для того, чтобы работать так, как работаете вы. И вас поддерживают 24/7/365 люди, которым действительно не все равно.
Mobal
mobal.io
Управляйте всеми списками своих компаний из одного места, без особых усилий. Мы делаем управление вашими бизнес-списками увлекательным, быстрым и приятным.
CallSource
callsource.com
CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter предоставляет брендам с несколькими локациями локальную информацию и инструменты, необходимые для мониторинга, анализа и улучшения качества обслуживания клиентов в масштабе.
Wooflo Pro
wooflo.pro
Откройте для себя Wooflo Pro, универсальный инструмент управления деловой репутацией, который помогает местным предприятиям собирать положительные отзывы, сохраняя при этом отрицательные. Отправляйте неограниченное количество запросов на проверку по электронной почте, SMS и WhatsApp.
Trustmetrics
trustmetrics.io
Trutsmetrics Ltd 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU 44 20 8638 7665 https://www.trustmetrics.io/ Trustmetrics поможет вам собирать отзывы на автопилоте и отображать их на своем веб-сайте, тем самым создавая социальное доказательство.
ReviewGain
reviewgain.io
ReviewGain — это SaaS-платформа для управления репутацией в Интернете, созданная для малого и среднего бизнеса. Наше интеллектуальное управление отзывами помогает компаниям достичь наивысшего рейтинга в своей области и превратить свой веб-сайт в машину по привлечению потенциальных клиентов.
Podstatus
podstatus.com
Podstatus — сервис для мониторинга подкастов. Отслеживайте обзоры всех ваших подкастов. Отслеживайте свои рейтинги ежечасно в 175 странах. Ежедневно в вашем почтовом ящике.
Pluspoint
pluspoint.io
Pluspoint помогает предприятиям и франшизам с несколькими офисами повысить локальную SEO-оптимизацию и привлечь больше органического трафика, предоставляя решения для автоматизации управления отзывами клиентов. С его помощью компании могут собирать отзывы клиентов по различным каналам, включая элект...
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews — это инновационное и доступное онлайн-программное обеспечение для управления отзывами. Вы можете запрашивать, отвечать, отображать и делиться отзывами с нашей простой в использовании панели управления. Вы также можете создавать индивидуальные цифровые вывески с автоматически включенн...
Famepilot
famepilot.com
Famepilot — это облачная платформа на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяющая предприятиям и брендам отслеживать и управлять отзывами своих клиентов как в Интернете (поиск, списки, социальные сети, сайты отзывов и онлайн-опросы), так и в автономном режиме (опрос на месте, в ...
Amazeful
amazeful.com
Amazeful — это онлайн-платформа управления репутацией для местного бизнеса. Мы помогаем компаниям собирать онлайн-отзывы клиентов и быть выбранными большим количеством потенциальных клиентов. Это эффективный инструмент для увеличения продаж, повышения доверия и выделения среди конкурентов. Подробные...
2 Step Reviews
2stepreviews.com
Что такое двухэтапная проверка? 2 Step Reviews – компания по сбору отзывов, помогающая местным предприятиям и предприятиям стать ОЧЕВИДНЫМ выбором для клиентов, ищущих их продукты или услуги в Google. Как это работает?
SureCritic
surecritic.com
SureCritic помогает клиентам рассказать правдивую историю своего опыта, одновременно делая процесс более прозрачным для всех.
Riivu
riivu.io
Riivu — это инструмент управления отзывами, призванный помочь компаниям получать ценные отзывы, создавать онлайн-обзоры и улучшать свою репутацию с помощью набора универсальных функций. Riivu помогает оптимизировать процесс обратной связи с клиентами, гарантируя, что ваш бренд засияет в Интернете.
Review Tool
reviewtool.com
Получайте больше отзывов о своем бизнесе, отслеживайте свои онлайн-обзоры и отображайте их на своем веб-сайте с помощью платформы создания и управления отзывами Review Tool. Мы — программное обеспечение для управления отзывами №1, лучшая альтернатива Podium и Birdeye.
ReviewRev
reviewrev.com
Предоставьте своим клиентам необходимые им инструменты управления репутацией. Узнайте больше о решениях ReviewRev по принципу «white label» для управления отзывами, автоматизации социальных сетей и многого другого. Станьте реселлером сегодня.
Ratingful
ratingful.com
Улучшите свою репутацию в Интернете и получите больше 5-звездочных обзоров Google с помощью Ratingful. Наша платформа упрощает процесс запроса отзывов от клиентов, защиту ваших рейтингов, выделение лучших отзывов и мониторинг вашей цифровой репутации. Вы также можете отвечать на отзывы Google и Face...
CustomerLobby
customerlobby.com
CustomerLobby помогает компаниям, предоставляющим услуги, получать, управлять и публиковать онлайн-отзывы от своих клиентов.
Avarup
avarup.com
Avarup — это передовая платформа для управления онлайн-отзывами, которая позволяет компаниям контролировать свою онлайн-репутацию. С помощью Avarup компании могут легко собирать, управлять и отвечать на отзывы клиентов на различных платформах с помощью единой интуитивно понятной информационной панел...
ReviewBot
reviewbot.io
Отслеживание отзывов ReviewBot в режиме реального времени помогает вам держать руку на пульсе того, что говорят ваши клиенты, и никогда не пропустить ни одной детали. Легко получайте отзывы в Slack, Zendesk, по электронной почте или везде, где работает ваша команда.
Ratesight
ratesight.com
Ratesight — это онлайн-платформа управления отзывами, которую компании могут использовать для сбора и отслеживания отзывов. Почему важны онлайн-обзоры и управление репутацией? Взгляните на эту статистику: потребители готовы тратить на 31% больше на компании, получившие хорошие отзывы. 84% потребител...
Rallio
rallio.com
Благодаря встроенным возможностям распространения и планирования в социальных сетях, усилению рекламы, аналитике, управлению репутацией и многому другому, Rallio представляет собой более разумный и простой способ для брендов максимизировать усилия по социальному маркетингу. Технология Rallio обеспеч...
Get More Reviews
getmorereviews.com
Ваша репутация имеет первостепенное значение, и мы можем быстро помочь вам расширить ваши онлайн-обзоры, чтобы отправить положительное сообщение всем вашим клиентам. Позвони сейчас.
FreshReview
freshreview.co
Возьмите под контроль свои онлайн-обзоры. Мы упрощаем вам возможность легко получать 5-звездочные отзывы и демонстрировать их всему миру. Мы помогаем малому бизнесу получать до 60% больше отзывов на таких платформах, как Google и Yelp.
Shout About Us
shoutaboutus.com
Shout About Us — единственная комплексная платформа управления репутацией и служба ответов на индивидуальные отзывы, созданная для агентств и брендов. С 2012 года более 10 000 агентств, брендов и местных предприятий использовали платформу Shout About Us, чтобы получать больше положительных отзывов, ...
Reviewgrower
reviewgrower.com
С помощью ReviewGrower вы автоматически будете получать больше пятизвездочных отзывов, рекламировать их в социальных сетях, увеличивать конверсию, встраивая их на свой веб-сайт, и будете защищены от негативных отзывов.
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity создает ценность для компаний и агентств, расположенных в нескольких местах, предоставляя набор инструментов для улучшения локального поиска и обнаружения карт, построения отношений посредством прямого взаимодействия с клиентами (отзывы, рекомендации, вопросы и ответы и публикации), а т...
TrustAnalytica
trustanalytica.com
TrustAnalytica — лучшее решение для онлайн-взаимодействия, которое помогает бизнесу расти и быть найденным в Интернете. TrustAnalytica — это универсальный инструмент взаимодействия с клиентами. Благодаря универсальному набору бизнес-инструментов TrustAnalytica может помочь компаниям обеспечить прево...
GuestTouch
guesttouch.com
GuestTouch — это универсальная платформа для обмена сообщениями, которая помогает объектам любого размера общаться с гостями, обеспечивать лучшее качество обслуживания гостей и увеличивать продажи. Общение с клиентами на всех этапах их пути; от исследования/бронирования, до прибытия, во время пребыв...
Repuso
repuso.com
Социальные отзывы и обзоры на вашем веб-сайте в качестве социального доказательства. Увеличьте конверсию вашего сайта с помощью Repuso.
Localyser
localyser.com
Localyser — это программное обеспечение для управления репутацией в Интернете и обслуживания клиентов, которое поможет вам превратить онлайн-обзоры в самый мощный маркетинговый инструмент. Мы помогаем брендам с несколькими филиалами, таким как Tashas Group, Drive Auto Group и The Old Spaghetti Facto...
FeedbackExpress
feedbackexpress.com
FeedbackExpress — это мощное облачное программное решение, которое помогает продавцам Amazon автоматизировать и управлять обратной связью с покупателями.