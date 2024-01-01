Рамблер/субботний

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Субботний Рамблер: интересные факты, биографии знаменитостей, рассказы о путешествиях и приключениях. Удивительные вещи, необычные находки и изобретения. Курьезные ситуации, абсурдные события.

Веб-сайт: weekend.rambler.ru

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