Альтернативы - Qwilr
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.
Quoter
quoter.com
Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Quoter — это платформа расчета цены за наличные, которая устраняет разногласия между покупателем и продавцом профессиональных услуг. Обновите свой процесс продаж сегодня.
Zoura
zuora.com
Zuora — лидер в области управления подписками. Создавайте и развивайте свой успешный бизнес по подписке с помощью набора передовых инструментов выставления счетов Zuora.
Connectbase
connectbase.com
Мы предоставляем представителям отрасли связи информацию о местоположении и автоматизированные инструменты, которые помогают им заключать больше сделок. Преобразуйте свою сеть покупок и продаж.
Apparound
apparound.com
Apparound — это универсальный инструмент продаж, который оцифровывает, ускоряет и управляет всем процессом продаж: от презентации маркетинговых материалов до настройки и сбора заказа. Ключевые особенности Apparound: Обмен контентом: распространяйте маркетинговые материалы в цифровом формате, такие к...
RevOps
revops.io
RevOps — это современная платформа Deal Desk, задача которой проста: дать компаниям возможность создать масштабируемую систему Deal Desk, которая поможет их торговым организациям быстрее заключать больше сделок, унифицировать брендинг, сократить количество ошибок в контрактах и предоставить центра...
vloxq
vloxq.com
Создавайте котировки за считанные минуты с помощью vloxq CPQ! Наше решение полностью настраиваемо и легко развертывается. Пришло время вашим высокопроизводительным торговым представителям перестать тратить время на администрирование продаж и вместо этого сэкономить 90% своего времени за счет автомат...
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ — это платформа электронной коммерции B2B, которая оптимизирует ваши продажи. Настройка, цена, предложение (CPQ), чтобы создать более эффективную рабочую среду и наслаждаться приемом заказов, который полностью автоматизирован и адаптирован к вашим потребностям.
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow, основанная в январе 2021 года со штаб-квартирой в Санта-Кларе, Калифорния, представляет собой платформу автоматизации полного цикла доходов, созданную специально для B2B SaaS. Унифицированная платформа котировок (CPQ), выставления счетов и использования MonetizeNow создает оптимизирован...
Paperless Partsq
paperlessparts.com
Миссия Paperless Parts — помочь мастерским, подрядным производителям и компаниям, занимающимся отделкой, улучшить и развивать свой бизнес, предоставляя им самую передовую, безопасную, облачную систему оценки и расценок. Paperless Parts — это платформа для оценки и ценообразования, которая поддержива...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — это адаптивная платформа для расценок, выставления счетов и получения доходов для современных SaaS-компаний. Полностью унифицирован. Никаких бункеров. Нулевая сверка, от котировки до выручки. Subskribe, разработанный в сотрудничестве с некоторыми ведущими мировыми SaaS-компаниями, помога...
DealHub.io
dealhub.io
Увеличение доходов благодаря ведущим CPQ и CLM. Единая платформа для формирования котировок и контрактов, привлечения покупателей и получения информации о покупателях в режиме реального времени.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Производство сложное. Продавать его не следует. In Mind Cloud — единственная в мире масштабируемая платформа цифровых продаж, созданная для производства. Ускорьте процесс продаж, заключайте больше сделок и опережайте конкурентов быстрее, чем вы думаете.