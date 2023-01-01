Альтернативы - QuotaPath

Qobra

qobra.co

«Независимо от того, являетесь ли вы генеральным директором или вице-президентом по продажам, план компенсации продаж, вероятно, является самым мощным инструментом, который у вас есть для реализации стратегии продаж». Марк Роберж, вице-президент по продажам Hubspot. Qobra позволяет автоматизировать ...