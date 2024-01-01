Альтернативы - Quitsnap
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального врем...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Emma
myemma.com
Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.
Campaign Monitor
createsend.com
Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — это технология розничного маркетинга, которая переосмысливает способы взаимодействия ритейлеров со своими покупателями посредством электронного маркетинга и персонализации веб-сайтов. Запросите бесплатную демо-версию сегодня!
Braze
braze.com
Обеспечьте актуальное персонализированное обслуживание клиентов в режиме реального времени.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...
Mutiny
mutinyhq.com
ПРЕВРАТИТЕ СВОЙ ВЕБ-САЙТ В КАНАЛ ДОХОДА №1. 95% посетителей вашего сайта не совершат конверсию на вашем обычном веб-сайте. Mutiny позволяет легко привлечь и конвертировать больше B2B-покупателей на вашем сайте без персонализации кода.
Iterable
iterable.com
Общайтесь со своими клиентами так, как будто вы их действительно знаете. Iterable — это платформа кросс-канального маркетинга, которая обеспечивает унифицированное обслуживание клиентов и позволяет вам создавать, оптимизировать и измерять каждое взаимодействие на протяжении всего пути клиента.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI создает программное обеспечение и инструменты на основе больших данных, которые позволяют лидерам принимать более обоснованные решения и автоматизировать инициативы и кампании, чтобы максимизировать ресурсы и получить максимальную отдачу.
UserWise
userwise.io
Простые в использовании инструменты liveops, которые завораживают ваших игроков. Сегментируйте игроков, планируйте кампании и просматривайте результаты в одном месте.
Yext
yext.com
Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...
Insider
useinsider.com
Одна платформа для индивидуального многоканального обслуживания клиентов. Insider объединяет данные по разным каналам, прогнозирует будущее поведение с помощью ИИ и индивидуализирует опыт на единой платформе с максимально быстрой окупаемостью.
Coveo
coveo.com
Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevanc...
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty — быстрорастущий поставщик решений для экспериментов, персонализации и управления функциями на основе искусственного интеллекта, помогающий предприятиям быстро увеличивать прибыль.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаим...
Acquia
acquia.com
Acquia — компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу, основанная Дрисом Байтартом и Джеем Бэтсоном для предоставления корпоративных продуктов, услуг и технической поддержки для платформы управления веб-контентом с открытым исходным кодом Drupal.
Recombee
recombee.com
Мы предоставляем персонализированный контент, продукты и рекомендации по поиску как услугу, чтобы увеличить доходы наших клиентов, повысить удовлетворенность их пользователей и помочь их бизнесу расти. Используя нашу простую в использовании интеграцию, наши пользователи могут получить практический о...
Apxor
apxor.com
Apxor — это новаторская платформа цифрового подталкивания без кода, разработанная для групп разработчиков и разработчиков потребительских приложений и веб-сайтов, чтобы помочь повысить удержание и доход. Apxor помогает улучшить взаимодействие с пользователем и повысить его вовлеченность посредством ...
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...
AskHandle
askhandle.com
Измените качество обслуживания клиентов с помощью AskHandle. Улучшите рабочие процессы поддержки клиентов с помощью генеративного искусственного интеллекта и порадуйте своих клиентов. Начните бесплатно!
Monetate
monetate.com
Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает извест...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...
Zeta Global
zetaglobal.com
Маркетинговая платформа Zeta (ZMP) обеспечивает самое важное для вашей организации — реальный рост. ZMP, основанный на лучшем в отрасли сочетании собственных данных и искусственного интеллекта, позволяет маркетологам создавать индивидуальный омниканальный опыт, который способствует привлечению, рост...
Cordial
cordial.com
Cordial — это настоящая маркетинговая платформа, которая позволяет брендам полностью автоматизировать свои маркетинговые стратегии и изменить методы работы. Разработанный с учетом клиентоориентированного подхода, Cordial сочетает в себе расширенную гибкость данных со сложной адаптивной автоматизацие...
Experience.com
experience.com
С 2015 года Experience.com стремится предоставлять решения мирового класса в области онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием на основе искусственного интеллекта, помогая компаниям и специалистам улучшить свое присутствие в Интернете, а также повысить вовлеченность клиентов и сотрудников....