Альтернативы - Quantum Metric
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.
FullStory
fullstory.com
FullStory — это платформа для анализа цифрового опыта, обеспечивающая оперативные воронки, точное воспроизведение, пользовательские события, тепловые карты, расширенный поиск, инструменты разработки и многое другое.
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
Contentsquare
contentsquare.com
Повышайте доходы, конверсию и взаимодействие с помощью самой полной в мире платформы для анализа цифрового опыта.
Smartlook
smartlook.com
Анализируйте поведение пользователей способами, которые раньше были недоступны. Smartlook — это недостающий элемент головоломки при анализе поведения пользователей. Получите реальную качественную информацию, которая поможет вам улучшить ваше мобильное приложение и веб-сайт.
Lucky Orange
luckyorange.com
Меньше времени на подсчет цифр, больше времени на развитие вашего бизнеса. Улучшите коэффициент конверсии вашего веб-сайта, используя нашу коллекцию инструментов, включая динамические тепловые карты, записи сеансов и чат.
Plerdy
plerdy.com
Инструменты оптимизации коэффициента конверсии Отслеживайте, анализируйте и превращайте посетителей в покупателей. Попробуйте бесплатно 4.9/5 4.5/5 4.9/5 Наши продукты
Neurons
neuronsinc.com
Прогнозирование поведения человека. Прогнозируйте реакцию, внимание и поведение клиентов за считанные секунды с помощью нейробиологии и нашего инструмента искусственного интеллекта. A/B-тестирование методом проб и ошибок является медленным и неэффективным. Прекратите сжигать бюджет на кампании, ко...
Crazy Egg
crazyegg.com
Используйте Crazy Egg, чтобы узнать, что актуально, а что нет, а также узнать, что делают ваши посетители с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи, опросы, A/B-тестирование и многое другое.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа для сбора информации о клиентах, ориентированная на конфиденциальность. Squeaky помогает вам развивать свой бизнес, создавая лучший цифровой опыт. Наш универсальный инструмент включает в себя аналитику, запись сеансов, обратную связь и тепловые карты.
Silktide
silktide.com
Сделайте свой веб-сайт лучше с помощью автоматического тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга на одной платформе.
Mouseflow
mouseflow.com
Оптимизируйте свой сайт с уверенностью, а не предположениями Знайте, что происходит на каждом этапе пути ваших пользователей. Никаких догадок не требуется.
VWO
vwo.com
VWO — это ведущий на рынке инструмент A/B-тестирования, который быстрорастущие компании используют для экспериментов и оптимизации коэффициента конверсии.
Howuku
howuku.com
Howuku — это набор инструментов, которые помогут вам создать высокоэффективный пользовательский опыт с помощью записи посетителей, тепловой карты, виджета обратной связи, A/B-тестирования и т. д.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow is dedicated to transforming website insights. Our innovative analytics tools, including heatmaps, behavior tracking, and event analysis, empower data-driven decisions. Our user-friendly dashboard interprets user actions, enabling informed design choices for an exceptional digital journ...
RealEye
realeye.io
Online Research Platform with Webcam Eye-Tracking. It's: - much faster and cheaper than traditional eye-tracking hardware - accurate (button size accuracy) and is used in academic studies - easy to use (customers praise us for user friendly interface) RealEye is an online tool that allows you to do:...
FullSession
fullsession.io
FullSession helps companies understand how their customers interact with their website through a comprehensive digital experience platform. We provide you with the necessary tools to identify user friction points, drop outs, and see insights behind every user interaction with your website. FullSessi...
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Optimise the performance of your content with the power of AI. Our predictive heatmaps instantly show you what grabs your audience’s attention first across any content, helping you to make data-inf... Show More rmed decisions, without slowing you down. • Get real-time insight that uncovers what real...
Clueify
clueify.com
Clueify provides you with crucial performance feedback on your concepts before you launch them. Using our AI, you can predict with 92% accuracy where users will look and how they will perceive your design. It's like having hundreds of test users just a click away, but without the associated costs. F...
Mousestats
mousestats.com
Record and watch your website visitors video + website heatmaps + form analytics + surveys
Feng-GUI
feng-gui.com
Powered by AI and validated by decades of neuroscience research, Feng-GUI delivers predictive visual analytics with actionable insights and recommendations that empower digital agencies to maximize results for their clients. https://feng-gui.com/ Since 2007, Feng-GUI service analyzed over 4 million ...
expoze.io
expoze.io
Meet expoze.io At expoze.io we have a clear mission: to give everyone access to the resources they need to develop their best possible creative. Our platform does just that. Our AI powered predictive eye-tracking solution expoze.io allows you to analyze any creative with amazing accuracy. For every ...
TWIPLA
twipla.com
THE WEBSITE INTELLIGENCE PLATFORM Gain precise and instant insights into your website. Website Statistics, Session Replays, Heatmaps, Polls, and more. TWIPLA (formerly Visitor Analytics) is an advanced yet accessible website intelligence platform with over 2.5M+ installs worldwide and a suite of ea...
Reactflow
reactflow.com
Reactflow highlights visual and logical reasons why your visitors are not turning into customers and ensure a seamless sales funnel to gain faster ROI. Reactflow playback your customer's activity recordings as a video, Compile Heatmaps, Funnel Analytics, Bugs, Console Logs and provide feedbacks whic...
Browsee
browsee.io
Browsee - Stop Guessing , Start Acting ✔ AI Tags on sessions - With 5% of sessions, understand 100% of user issues ✔ Page Story - Get actionable insights to improve your landing pages ✔ User Board - Identify users to analyze engagement and understand their problems. Get direct session URLs in your c...
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant is a predictive artificial intelligence that visually highlights what people see, where they look first and how much of their attention is captured by specific elements of your design.
UXCam
uxcam.com
UXCam is an all-in-one mobile app analytics platform that enables businesses to understand user behavior. UXCam started as a session replay and heatmap solution, but we realized that there are a lot of questions that qualitative data alone can't answer. So we combined the granularity of qualitative ...
Ptengine
ptengine.com
Ptengine is a complete marketing and analytics platform. We help you to truly understand your users and take actions by personalizing content and run A/B-tests. It's free to get started and ready to go in a few minutes.
Aqvil
aqvil.com
Aqvil предоставляет вам все ценные показатели трафика веб-сайта на простой панели веб-аналитики.
cux.io
cux.io
Мы переводим опыт ваших посетителей в цифры, распознаем модели их поведения на протяжении всего пути клиента и мгновенно предоставляем полезную информацию. Больше никакого информационного спама
Capturly
capturly.com
Понимайте поведение пользователей, выявляйте проблемные места, повышайте коэффициент конверсии и увеличивайте продажи. Хотите улучшить свою текущую производительность? Если да, Capturly для вас! Это выдающееся сочетание традиционной аналитики, записей сеансов, тепловых карт и функций воронки конвер...
Monsido
monsido.com
Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido вк...
TruConversion
truconversion.com
TruConversion — универсальное аналитическое приложение, помогающее выявлять и устранять болевые точки конверсии, выясняя ПОЧЕМУ поведение посетителей/пользователей.
WEVO
wevo.ai
Используя вашу целевую аудиторию, WEVO является единственным инструментом, который выявляет препятствия для конверсии и предоставляет рекомендации по увеличению конверсии веб-сайта перед запуском. Создавайте правильный клиентский опыт быстрее благодаря более точной обратной связи с пользователями.
Webmaxy
webmaxy.co
Самые надежные бизнес-инструменты для развития брендов. Охватывайте, отслеживайте, вовлекайте и конвертируйте пользователей вашего веб-сайта более эффективно и без каких-либо проблем там, где они чувствуют себя наиболее комфортно.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet записывает видео ваших посетителей, когда они используют ваш сайт, позволяя вам видеть все, что они делают. Наблюдайте за каждым движением мыши, прокруткой, щелчком мыши и нажатием клавиш на вашем сайте. Забудьте о традиционной аналитике. Вам больше никогда не придется задаваться вопросом...
LiveSession
livesession.io
LiveSession — это инструмент веб-аналитики с повторами сеансов, сегментацией, интеллектуальными картами и отслеживанием ошибок.