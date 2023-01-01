Альтернативы - Quantum Metric

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.