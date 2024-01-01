Альтернативы - QRPlus

Autonix

autonix.io

QR-коды повсюду, и с Autonix они чрезвычайно ценны. Autonix представляет собой надежное решение для отслеживания QR-кодов, предназначенное для больших и малых организаций, ориентированное на агентства, торговые площадки, розничную торговлю, здравоохранение, правительство и многое другое.