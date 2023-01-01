Q6 — это полноценное программное обеспечение для облачного учета. Q6 предоставляет владельцам малого и среднего бизнеса возможность видеть свое финансовое положение в режиме реального времени простым, умным и безопасным способом. Возможности Q6. Подключение STP непосредственно к ATO. Полные функции расчета заработной платы. Неограниченное количество внутренних пользователей. + Вход для бухгалтера. Поддержка нескольких валют. Внесен в белый список ATO. Расчет заработной платы одним касанием. Получайте сообщения о статусе ATO. Эффективно управляйте сложным расчетом заработной платы. Специально разработанные функции выплаты пенсии и многое другое.

Веб-сайт: accounting.q6.com.au

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