Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Pulse — лучший текстовый мессенджер. Для Android, Интернета, Chrome и многих других!

Веб-сайт: pulsesms.app

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