WebCatalog

Publicate

Publicate

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: publicate.it

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Publicate is a SaaS application that helps content marketers leverage curated content to drive new leads and real marketing results. Create curated content assets like email newsletters, roundup blog posts, resource hubs, and branded social shares in minutes - then add a lead capture form to any piece of content. It's simple: curate content, generate leads.

Категории:

Business
Email Template Builder Software

Веб-сайт: publicate.it

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Publicate, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Square

Square

squareup.com

Brevo

Brevo

brevo.com

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Keap

Keap

keap.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

Flodesk

Flodesk

flodesk.com

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Beefree

Beefree

beefree.io

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