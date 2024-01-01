Альтернативы - Publer
Meta Business Suite
business.facebook.com
Управляйте всей своей деловой активностью в Facebook, Messenger и Instagram из одного места.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
X Pro
pro.twitter.com
X PRO, ранее TweetDeck, представляет собой панель управления социальными сетями для управления учетными записями X (ранее Twitter). Первоначально TweetDeck было независимым приложением, но впоследствии было приобретено Twitter Inc. и интегрировано в интерфейс Twitter. Оно похоже на «Dashboard App»...
Buffer
buffer.com
Расширяйте свою аудиторию и развивайте свой бренд в социальных сетях.
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — это платформа управления социальными сетями, созданная Райаном Холмсом в 2008 году. Пользовательский интерфейс системы имеет форму информационной панели и поддерживает интеграцию с социальными сетями Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube. Компания Hootsuite, базирующаяся в Ва...
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — это инструмент управления социальными сетями, который помогает предприятиям и агентствам расширять свое присутствие в социальных сетях. Бесплатно зарегестрироваться. Кредитная карта не требуется.
Planable
planable.io
Planable — это командный центр кампаний в социальных сетях, которым агентства, фрилансеры и маркетинговые команды доверяют создание, совместную работу, утверждение и планирование.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмыслите, как социальные сети могут развивать ваш бизнес с помощью Sprout Social. Посмотрите наши инструменты управления социальными сетями в действии. Начните свою собственную бесплатную пробную версию сегодня.
Loomly
loomly.com
Loomly — это платформа успеха бренда, которая позволяет маркетинговым командам развивать успешные бренды в Интернете с помощью функций совместной работы, публикации и аналитики.
Simplified
simplified.com
Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.
RADAAR
radaar.io
Потрясающая платформа управления социальными сетями для брендов, агентств и стартапов, которые хотят привлекать подписчиков, публиковать уникальный контент и...
Vista Social
vistasocial.com
Экспертно созданные инструменты управления социальными сетями, которые помогут вам превзойти ваши цели.
SocialBee
socialbee.io
Больше потенциальных клиентов, меньше усилий. Инструменты управления социальными сетями, обучение и команды. 14-дневная бесплатная пробная версия, кредитная карта не требуется. Закажите демо.
AgoraPulse
agorapulse.com
Простое в использовании программное обеспечение для управления социальными сетями, которое позволяет вам оставаться организованным, экономить время и легко управлять своим почтовым ящиком, публикациями, отчетами, мониторингом и инструментами совместной работы в команде.
Thryv
thryv.com
Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
Sendible
sendible.com
Поднимите историю своего бренда в социальных сетях. Сотрудничайте со своими клиентами и командами, чтобы планировать, публиковать и оценивать успех контента на каждой платформе.
Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign поможет вам создать процветающее маркетинговое агентство с мощным, узнаваемым и масштабируемым программным обеспечением для управления социальными сетями и пятизвездочной поддержкой, ориентированной на успех вашего бизнеса.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — это маркетинговая платформа для брендов, работающих в нескольких точках продаж. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Sport Clips и Anytime Fitness, подключаться к местной аудитории по всем маркетинговым каналам.
Reputation
reputation.com
Мир взаимодействий требует платформы действий. Превратите отзывы, лайки, списки, комментарии и клики в свое конкурентное преимущество.
Digital Air Strike
digitalairstrike.com
Digital Air Strike is the leading customer engagement technology partner helping 7,700+ businesses leverage digital and social media environments. Our technology, team, and culture contribute to the success of our clients. * Quickly improve your online reputation and digital presence with award-win...
Salesforce Marketing Cloud
salesforce.com
Salesforce Marketing Cloud is a marketing engagement platform helps marketers, businesses, and brands create and implement strategies to engage with their customers and build long-term relationships. It combines various marketing channels, like email, mobile messaging, chat apps (WhatsApp), and more...
Echobox
echobox.com
Echobox helps publishers around the world save time and increase performance with newsletter and social media automation.
Later
later.com
Later is a social media marketing and commerce platform that helps business owners, creators, agencies, and social media teams grow their brands and businesses online. Later helps you save time and grow your business by making it easy to manage your entire social media strategy, all in one place. S...
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Brandwatch Social Media Management, previously Falcon.io, is a leading solution for social media monitoring, advertising, publishing, audience and performance analytics, and managing customer data. Brandwatch Social Media Management enables brands to explore the full potential of digital marketing a...
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson is a social media management platform that equips brands with intelligence and speed to stay ahead of the curve. Through its sophisticated cross-channel insights and workflow tools, Dash Hudson enables brands to create content that entertains, engages and drives consistent business resul...
Synup
synup.com
Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и по всем медиаканалам на одно...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...