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Альтернативы - Propello

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...

Talkable

Talkable

talkable.com

Отличные программы реферального маркетинга ✅ для интернет-магазинов, местного бизнеса и услуг b2b. Программа лояльности клиентов для растущего маркетинга. Легко запускать, тестировать и оптимизировать! Награждайте своих клиентов!

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Fivestars — это универсальная платежная и маркетинговая платформа, сочетающая в себе простые в использовании технологии, настраиваемые вознаграждения и рекламные акции, а также автоматизацию.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Быстрорастущие бренды могут получить больше от каждого клиента с помощью Friendbuy. Благодаря лучшей в своем классе реферальной программе и программе лояльности бренды могут достичь как минимум 5–10% продаж за счет рефералов, что в 4 раза превышает пожизненную ценность. Friendbuy работает с такими б...

Smile.io

Smile.io

smile.io

Превратите новых клиентов в постоянных клиентов с помощью самого надежного в мире приложения для лояльности. Более 125 миллионов покупателей зарабатывают баллы через Smile. Дайте людям то, что они любят.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Амбассадор дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими ...

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

Отношения, выходящие за рамки баллов и наград. Позвольте существующим клиентам развивать ваш бизнес за вас. Как? Используйте LoyaltyLion, чтобы создать программу лояльности, которая выходит за рамки баллов и вознаграждений, повышая пожизненную ценность клиентов и экономически эффективное привлечени...

Stamped

Stamped

stamped.io

Используйте возможности обзоров продуктов и вознаграждений клиентов для своего интернет-магазина. Самый простой способ увеличить продажи и удержать клиентов.

Uniqodo

Uniqodo

uniqodo.com

Цель Uniqodo — переосмыслить промоакции как катализатор достижения более крупных и лучших результатов. Мы являемся пионерами новой категории обслуживания клиентов; решение задач по продвижению на протяжении всего жизненного цикла клиента, которые мы называем PromotionX. Платформа Promotion Experienc...

Sparkage Consumer

Sparkage Consumer

getsparkage.com

Sparkage — это цифровая платформа лояльности, которая упрощает маркетинг для малого бизнеса. Здесь есть все необходимое для связи с клиентами, поощрения повторных посещений и развития вашего бизнеса.

Sparkage Merchant

Sparkage Merchant

getsparkage.com

Sparkage — это цифровая платформа лояльности, которая упрощает маркетинг для малого бизнеса. Здесь есть все необходимое для связи с клиентами, поощрения повторных посещений и развития вашего бизнеса.

Social Spiral

Social Spiral

socialspiral.com

Social Spiral — это простое программное обеспечение для обеспечения лояльности клиентов, которое отслеживает традиционный маркетинг, а также ваши усилия в области цифрового маркетинга.

Shopuddy

Shopuddy

shopuddy.com

Предоставьте малым предприятиям возможность выпускать цифровые бонусные карты и ваучеры для Apple Wallet и Google Wallet клиентов. Бренды могут быстро развернуть все типы программ лояльности, чтобы привлечь новых клиентов, повысить уровень лояльности клиентов и увеличить долю вашего кошелька в кошел...

NeoCurrency

NeoCurrency

neocurrency.com

NeoCurrency получает и поставляет клиентам по всему миру цифровые вознаграждения из уникального каталога, в котором представлены ведущие бренды, предоплаченные и другие варианты, подобные наличным, в 24 различных валютах в 36 странах. NeoCurrency — независимый американский поставщик цифровых вознагр...

Nector

Nector

nector.io

Приложение лояльности Nector — это ценный инструмент для бизнеса, позволяющий повышать лояльность клиентов, стимулировать повторные покупки, привлекать новых клиентов, собирать аналитическую информацию и оптимизировать операции. Внедряя персонализированные программы лояльности, компании могут стимул...

Loyalzoo

Loyalzoo

loyalzoo.com

Loyalzoo — это сервис цифровых карт лояльности для малых и средних предприятий розничной торговли и закусочных. Loyalzoo предлагает доступную систему на основе подписки, позволяющую ритейлерам любого размера запускать собственную программу лояльности в магазинах. Loyalzoo — это услуга цифровых карт ...

LoyaltyZen

LoyaltyZen

loyaltyzen.com

Партнерская программа LoyaltyZen предназначена для маркетинговых агентств и компаний-разработчиков программного обеспечения. Если ваша компания хочет реализовать исключительные программы лояльности, мы можем стать для вас идеальным решением! Свяжитесь с нами, чтобы стать партнером.

LoyaltyPlant

LoyaltyPlant

loyaltyplant.com

LoyaltyPlant помогает офлайн-бизнесу по всему миру создавать значимые связи со своими клиентами. Его собственная платформа предлагает мощную CRM-систему, приложение «white-label» и интеграцию POS.

Loyale

Loyale

loyale.io

Loyale — это облачная платформа лояльности клиентов, которая предлагает компаниям схемы вознаграждений и маркетинговые инструменты. Он может интегрироваться с существующим стеком, таким как Shopify, WooCommerce, Lightspeed, Mailchimp и другими, для автоматизации рабочих процессов. Программное обеспе...

inCust

inCust

incust.com

inCust предлагает платформу управления жизненным циклом клиентов, которая позволяет любому бизнесу привлекать и удерживать клиентов, продавать товары с предоплатой, обрабатывать платежи, анализировать активность клиентов, общаться с клиентами и многое другое. Ритейлеры получают выгоду от индивидуаль...

Poket

Poket

poket.com

Poket — это отмеченное наградами универсальное программное обеспечение для программы лояльности, которое помогает предприятиям увеличивать повторные продажи и привлекать больше новых лояльных клиентов. С помощью Poket продавцы могут настраивать любую комбинацию типов программ лояльности, адаптирован...

OptCulture

OptCulture

optculture.com

OptCulture — это решение для привлечения клиентов и повышения лояльности, ориентированное на розничную торговлю. Он объединяет данные о согласившихся клиентах из разрозненных розничных систем и источников, таких как программное обеспечение POS, механизмы электронной коммерции, информационные веб-сай...

BeeLiked

BeeLiked

beeliked.com

BeeLiked — это геймифицированная платформа для создания интерактивных рекламных акций с целью увеличения количества потенциальных клиентов, вознаграждения и стимулирования отделов продаж, а также повышения лояльности клиентов. Превратите потенциальных клиентов в микроинфлюенсеров. Привлекайте и стим...

SiteVibes

SiteVibes

sitevibes.com

SiteVibes — это платформа взаимодействия с покупателями, позволяющая розничным продавцам электронной коммерции динамично взаимодействовать с покупателями. Розничные продавцы электронной коммерции могут использовать SiteVibes для сбора достоверных обзоров продуктов, создания программы лояльности, соз...

O4S

O4S

o4s.io

O4S — это технологическая платформа, которая революционизирует взаимодействие компаний, занимающихся дистрибуцией, со своими торговыми партнерами. Благодаря передовым решениям и подходу, основанному на данных, O4S дает компаниям возможность точно нацеливать и стимулировать высокоэффективных партнеро...

Lootly

Lootly

lootly.io

Lootly — это платформа лояльности и вознаграждений, рефералов и VIP, помогающая брендам электронной коммерции строить хорошие отношения со своими клиентами. Lootly поддерживает более 2000 глобальных программ вознаграждений и ежедневно обслуживает миллионы баллов и клиентов. Lootly позволяет легко за...

Ackroo

Ackroo

ackroo.com

Посредством консолидации поставщиков и отрасли Ackroo предоставляет решения в области маркетинга, оплаты и точек продаж для торговцев любого размера. Облачная маркетинговая платформа самообслуживания Ackroo, управляемая данными, помогает торговцам в магазинах и в Интернете обрабатывать и управлять т...

99minds

99minds

99minds.io

99minds — это комплексное решение для привлечения, привлечения и удержания клиентов. Мы являемся омниканальной платформой автоматизации маркетинга для электронной коммерции и в магазинах, требующей обработки и управления подарочными картами, программ лояльности и вознаграждений, купонов и реферальны...

LoopyLoyalty

LoopyLoyalty

loopyloyalty.com

Loopy Loyalty — ведущее в мире веб-приложение для создания карт цифровых марок и управления ими для Apple и Google Wallet. Создавайте свои карты онлайн, отправляйте push-сообщения клиентам, записывайте историю транзакций и просматривайте информацию о клиентах. Никаких технических знаний не требуется...

Gameball

Gameball

gameball.co

Gameball — это маркетинговая платформа лояльности и геймификации, предназначенная для превращения посетителей и случайных покупателей в лояльных клиентов на всю жизнь. Расширение возможностей мобильного взаимодействия с помощью игровых программ лояльности, предназначенных для сохранения и расширения...

Paylode

Paylode

paylode.com

Paylode — это платформа льгот для клиентов для компаний, которые хотят быстро запустить весьма привлекательную программу льгот для клиентов. Paylode позволяет компаниям предоставлять комплексную программу льгот для своих клиентов за гораздо меньше времени и средств, чем ее создание собственными сила...

Kangaroo Members

Kangaroo Members

loyalty.kangaroorewards.com

Повышайте лояльность и рост клиентов с помощью Kangaroo Rewards, ведущей омниканальной системы лояльности, которой доверяют тысячи малых и средних предприятий и компаний из списка Fortune 500. Создайте гиперперсонализированное взаимодействие с помощью целевых вознаграждений, автоматизированного марк...

Kangaroo Business

Kangaroo Business

loyalty.kangaroorewards.com

Повышайте лояльность и рост клиентов с помощью Kangaroo Rewards, ведущей омниканальной системы лояльности, которой доверяют тысячи малых и средних предприятий и компаний из списка Fortune 500. Создайте гиперперсонализированное взаимодействие с помощью целевых вознаграждений, автоматизированного марк...

TapMango Merchant

TapMango Merchant

tapmango.com

Простая, но мощная платформа для удержания и привлечения клиентов. Создайте свою собственную фирменную программу вознаграждений.

TapMango Customer

TapMango Customer

tapmango.com

TapMango укрепляет отношения, предоставляя платформу взаимодействия с клиентами, предлагающую инновационные решения для бизнеса через собственную программу лояльности.

Voucherify

Voucherify

voucherify.io

Voucherify — это облачная платформа продвижения и управления лояльностью, ориентированная на API, для цифровых команд. Это помогает повысить лояльность клиентов, привлечь новых клиентов и увеличить доходы с помощью целевых стимулов и контекстных вознаграждений. Мы помогаем компаниям любого размера з...

AiTrillion

AiTrillion

aitrillion.com

Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-платформа с искусственным интеллектом, универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиента...

Zinrelo

Zinrelo

zinrelo.com

Zinrelo — это платформа лояльности корпоративного уровня на основе SaaS, основанная на искусственном интеллекте, которая помогает брендам запускать комплексные программы вознаграждений, одновременно собирая и используя сторонние и собственные данные, генерируемые механизмом персонализации. Zinrelo с...

Boomerangme

Boomerangme

boomerangme.biz

Boomerangme.biz — это платформа лояльности для малого и среднего бизнеса, разработанная для агентств. Мы оцифровали все печатные рекламные материалы и предоставили предприятиям бесплатный канал push-уведомлений. Это помогает увеличить удержание, доходы и клиентскую базу для малого и среднего бизнеса...

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Kudo Koala — это больше, чем просто платформа лояльности и отзывов. Это полный набор инструментов для удержания клиентов, сочетающий в себе программы лояльности, обратную связь с клиентами и инновационную реферальную систему. Привлекайте клиентов, поощряйте повторные заказы и без труда расширяйте св...

Influence.io

Influence.io

influence.io

Influence.io — это идеальное готовое решение для брендов электронной коммерции, позволяющее развивать свой бизнес за счет создания персонализированной программы лояльности и реферальной программы. С помощью этого перспективного инструмента клиенты могут зарабатывать баллы за выполнение таких действи...

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

Комплексная, гибкая и масштабируемая платформа Loyalty Experience Platform™ от Приложение Cloud позволяет глобальным предприятиям собирать и действовать на основе данных нулевой и первой стороны, чтобы беспрепятственно привлекать, распознавать, вознаграждать и повышать ценность на протяжении всего п...

Perkville

Perkville

perkville.com

Perkville — ведущее решение для удержания и направления специалистов в сфере здравоохранения, фитнеса, салонов красоты, спа-салонов и розничной торговли. Наша программа вознаграждений напрямую интегрируется с POS-системами или системами планирования и может быть адаптирована для каждого бизнеса. Сис...

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет лучшего понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и I...

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга, расширяющая возможности вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и ...

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...

Marsello

Marsello

app.marsello.com

Умная лояльность и маркетинг для омниканальных ритейлеров. Интегрируйте свои POS-приложения и приложения электронной коммерции, чтобы обеспечить полностью персонализированное обслуживание клиентов.

Paystone

Paystone

paystone.com

Программное обеспечение и обработка платежей для развития вашего бизнеса. Мы объединяем программное обеспечение для взаимодействия с клиентами и обработку платежей, чтобы предоставить вам больше возможностей для развития вашего бизнеса с каждой транзакцией.

Giftbit

Giftbit

giftbit.com

Покупайте, отправляйте и отслеживайте цифровые подарочные карты для своих программ вознаграждений и поощрений.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Инфраструктура вознаграждений, стимулов, льгот и выплат для бизнеса. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат.

Glue Loyalty

Glue Loyalty

glueloyalty.com

Интеллектуальный клуб лояльности для вашего местного бизнеса. Вознаграждайте своих клиентов, увеличивайте продажи и стимулируйте повторные продажи… не пошевелив и пальцем!

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