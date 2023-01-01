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Альтернативы - ProofHub

Asana

Asana

asana.com

Asana — это веб-приложение и мобильное приложение, призванное помочь командам организовывать, отслеживать и управлять своей работой. Forrester, Inc. сообщает, что «Asana упрощает управление командной работой». Его производит одноименная компания. (Асана, Инк.) Ее основали в 2008 году соучредитель F...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

Управление проектами максимально эффективно. Zoho Projects — это облачный инструмент управления проектами, который помогает вам планировать свою работу, эффективно отслеживать ее и сотрудничать с вашей командой, где бы они ни находились.

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Smartsheet — это программное обеспечение как услуга (SaaS), предлагающее для совместной работы и управления работой, разработанное и продаваемое компанией Smartsheet Inc. Оно используется для назначения задач, отслеживания хода проекта, управления календарями, обмена документами и управления другой ...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Nifty

Nifty

nifty.pm

Управляйте проектами, а не инструментами. Хватит переключаться между инструментами чатов, задач, документов, календаря и собраний — объедините свою команду и клиентов в одном простом, но мощном приложении.

Wrike

Wrike

wrike.com

Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

Попробуйте бесплатный инструмент для создания диаграмм Ганта от TeamGantt и создайте диаграмму Ганта онлайн за считанные минуты с помощью планирования перетаскиванием. Самый лучший и бесплатный навсегда — кредитная карта не требуется.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.

Hive

Hive

hive.com

Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

Семейство гибких маркетинговых инструментов, которые помогут вам сохранять концентрацию, реализовывать проекты вовремя и делать вашу команду счастливой. Приведите себя в порядок прямо сейчас.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Beesbusy

Beesbusy

beesbusy.com

Beesbusy — это интуитивно понятный инструмент управления проектами для совместной работы. Легко планируйте свои задачи и организуйте свое время, чтобы воплотить свои проекты в жизнь.

Spreadsheet

Spreadsheet

spreadsheet.com

Знакомая вам электронная таблица, обладающая мощью базы данных и системы управления проектами. Гантт, Календарь, Канбан, Формы и Автоматизация. Начните бесплатно.

Opal

Opal

workwithopal.com

Гибкая платформа динамического планирования, которая соединяет стратегию с исполнением. Opal обеспечивает беспрецедентную видимость и согласованность действий маркетинговых и коммуникационных команд, необходимые для выполнения исключительной работы.

Planly

Planly

planly.com

По-настоящему автоматизированный планировщик социальных сетей. Planly — бесплатный планировщик социальных сетей для всех. Благодаря полной автоматизации и расширенному интерфейсу мы позволяем вам хранить медиафайлы, планы и автоматически публиковать сообщения в социальных сетях — без дополнительных...

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...

Narrator

Narrator

narrator.ai

Платформа данных Экранного диктора позволяет любому получить ответы за считанные минуты, а не за недели, благодаря системе Customer 360, которая содержит информацию обо всех взаимодействиях клиентов с вашим бизнесом.

PromoPrep

PromoPrep

promoprep.com

PromoPrep is a marketing calendar & promotion planning platform designed to improve organization and communication for marketing teams of all sizes. Rather than using endless spreadsheets or hacking a project management tool to track marketing activities - PromoPrep is a true marketing calendar full...

Gain

Gain

gainapp.com

Simply put: Gain is client feedback for social media content, made easy. Marketing teams across 51 countries trust Gain with social media content for over 9,000 brands because Gain incorporates the layer of client feedback and approvals to their social media workflow. With Gain’s automated approval ...

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...

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