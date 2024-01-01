Альтернативы - Primetag

Pictory

Pictory

pictory.ai

Мощный искусственный интеллект Pictory позволяет создавать и редактировать видео профессионального качества, используя текст, не требуя технических навыков или загрузки программного обеспечения.

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

vidIQ помогает вам приобрести инструменты и знания, необходимые для быстрого расширения вашей аудитории на YouTube и за его пределами.

Later

Later

later.com

Ведущая платформа визуального маркетинга, которая позволяет планировать, планировать, публиковать и измерять результаты ваших публикаций в Instagram и социальных сетях.

Minea

Minea

app.minea.com

Minea — лучший инструмент для поиска товаров в электронной коммерции. Minea отслеживает всю рекламу во всех сетях. Реклама в Facebook, размещение продуктов влиятельных лиц, Snapspy, все сети отслеживаются. Перестаньте платить рекламному шпиону 149 евро за одну сеть и откройте для себя Minea.

Bio Link

Bio Link

bio.link

Био-ссылка позволяет вам ссылаться на все ваши страницы — веб-сайты, магазины, блоги, публикации в социальных сетях, видео и т. д. — что облегчает вашей аудитории поиск всего вашего контента. ​ Такие платформы, как Instagram, Twitter и TikTok, допускают только одну ссылку в биографии. С Bio Link ...

Submagic

Submagic

submagic.co

Улучшите качество своих видео с помощью субтитров на базе искусственного интеллекта 🚀 Легкие подписи с идеальными смайлами и грамотно выделенными ключевыми словами, созданными искусственным интеллектом.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.

Predis

Predis

predis.ai

ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! Создавайте и делитесь видео, каруселями и публикациями с одним изображением на языке вашего бренда с помощью искусственного интеллекта.

LTK

LTK

shopltk.com

Покупайте новинки в сфере моды, дома, красоты и фитнеса от влиятельных лиц LTK, которым вы доверяете. Идеи рабочей одежды, свадебные платья для гостей, образы для путешествий и многое другое.

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

Инструмент управления социальными сетями для управления цифровым пространством. Управляйте несколькими учетными записями в социальных сетях, создавайте публикации с изображениями или видео, систематизируйте входящие сообщения, повышайте рентабельность инвестиций, отслеживайте аналитику, создавайте ...

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Полностью настраиваемые плагины каналов социальных сетей для WordPress. Отображайте свои каналы Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Ему доверяют 1,3 миллиона пользователей.

Ripl

Ripl

ripl.com

Ripl позволяет малым предприятиям за считанные минуты создавать профессионально выглядящие анимированные видеоролики, коллажи, слайд-шоу и многослойные статические изображения, а также планировать или мгновенно публиковать их в Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и YouTube. И все это с помощью пр...

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с партнерами для масштабирования любой программы: партнерской, реселлерской, маркетинговой и т. д. Узнайте, почему SaaS-компании растут с помощью PartnerStack PRM.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole — это компания, занимающаяся аналитикой хэштегов и социальных сетей, которая предоставляет данные в реальном времени с отслеживанием хэштегов для Twitter, Instagram и Facebook.

Inflact

Inflact

inflact.com

МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптируйте свой аккаунт Instagram для бизнеса с помощью умных инструментов: создавайте целевую аудиторию, взаимодействуйте с клиентами и планируйте контент. Помогите потенциальным клиентам узнать о ваших продуктах и ​​повысьте лояльность к бренду за 3 шаг...

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Платформа влиятельного маркетинга Affable позволяет глобальным брендам, агентствам и брендам электронной коммерции D2C с легкостью находить влиятельных лиц, управлять кампаниями и измерять рентабельность инвестиций! Проверенные влиятельные лица. 100+ Клиентов.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Бесплатный инструмент для биоссылок, используемый лучшими компаниями и влиятельными лицами. Максимизируйте эффективность каждой цифровой инициативы. Разработан для мобильных устройств. Результаты волшебные.

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

Автоматизация социальных сетей для веб-сайтов и блогов WordPress. Автоматически публикуйте, повторно делитесь, перекрестно публикуйте и автоматически планируйте свой контент на различных социальных платформах, таких как Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest и многих других. Автоматическ...

GRIN

GRIN

grin.co

GRIN — лучшее программное обеспечение для влиятельного маркетинга для брендов электронной коммерции. Наша платформа на базе искусственного интеллекта включает в себя более 32 миллионов влиятельных лиц, рабочую комнату для проведения кампаний, отчетность и аналитику, платежи и выполнение продуктов, п...

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Процветающие бренды создаются с помощью послов. Универсальное программное обеспечение для управления представителями бренда, которое интегрируется с Shopify, Amazon и WooCommerce.

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Инфраструктура роста для электронной коммерции. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые используют программное обеспечение Perpetua для реализации и анализа розничной рекламы, чтобы прибыльно масштабировать рост на Amazon, Walmart, Instacart и других торговых площадках.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

Комплексное решение для расширения возможностей вашего влиятельного маркетинга. Управляйте полным жизненным циклом своих маркетинговых кампаний влияния.

Traackr

Traackr

traackr.com

Traackr — это система учета для маркетинга влияния на основе данных, которую маркетологи используют для инвестирования в правильные стратегии, оптимизации кампаний и масштабирования программ.

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

Найдите и наймите влиятельных лиц за считанные секунды. Найдите влиятельных лиц в Instagram, TikTok и YouTube, чтобы создать уникальный контент для своего бренда.

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью поку...

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...

LiveReacting

LiveReacting

livereacting.com

Запускайте интерактивные прямые трансляции. LiveReacting помогает вам привлечь больше подписчиков и повысить вовлеченность, добавляя в вашу трансляцию заранее записанные видео, игры, обратный отсчет и опросы.

Fohr

Fohr

fohr.co

Fohr — одна из ведущих маркетинговых компаний, объединяющих нужных влиятельных лиц и представителей брендов с ведущими брендами. Посетите наш сайт сегодня.

Inksprout

Inksprout

inksprout.co

Создавайте привлекательные небольшие социальные видеоролики за считанные секунды из своего блога с подписями на основе искусственного интеллекта.

Connectio

Connectio

useconnectio.com

Автоматизируйте и оптимизируйте свою рекламу в Facebook.

Dubb

Dubb

dubb.com

Мировая платформа видеокоммуникаций, ориентированная на продажи – видео для себя

Lnk.Bio

Lnk.Bio

lnk.bio

Lnk.Bio — стартап, которым владеет и руководит чернокожая женщина. Это один из трех создателей пространства Link-in-Bio и: * является вторым по величине сервисом ссылок в биографии в мире по количеству создателей/пользователей; * включает домены: Lnk.bio, Lnk.at и Ln.ki. * Lnk.Bio — самый популярны...

PowerIn

PowerIn

powerin.io

PowerIn — лучший инструмент для повышения вашей активности в LinkedIn за счет автоматического создания комментариев с помощью ChatGPT. Поставьте свое присутствие в Интернете на автопилот

Trendsmap

Trendsmap

trendsmap.com

Аналитика Twitter поможет вашему бизнесу: детально анализируйте любую тему в глобальном масштабе или по регионам. Создавайте уникальные визуализации на основе карт, показывающие активность твитов в стране, регионе или мире. Наши мощные инструменты запроса и фильтрации позволяют вам сосредоточиться н...

Audiense

Audiense

audiense.com

Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии ...

StarNgage

StarNgage

starngage.com

В StarNgage мы верим, что социально распространяемый визуальный контент — это будущее рекламы. Сейчас это происходит в Instagram, и мы хотим помочь брендам в этом приключении и победить в Instagram. Эта платформа позволяет брендам оценивать свои маркетинговые усилия в Instagram и привлекать влиятель...

ShopMyInfluence

ShopMyInfluence

shopmyinfluence.com

Важный инструмент влиятельного маркетинга для ваших кампаний.

Trend Watchers

Trend Watchers

trendwatchers.co

Trend Watchers уведомляет создателей контента об интернет-тенденциях в более чем 30 категориях и показывает им, как получить от них прибыль с помощью нашего конструктора вирусных видео. Наши тенденции также можно использовать для бизнес-идей, дропшиппинга, SEO, социальных сетей и многого другого.

Favikon

Favikon

favikon.com

Измените свою стратегию в социальных сетях с помощью Favikon: маркетинговой платформы для авторов, основанной на искусственном интеллекте. - Легко раскрывайте потенциал социальных сетей и находите идеальных авторов. Наши фильтры позволяют вам ориентироваться на конкретные ниши, соответствующие вашим...

Squaredance

Squaredance

squaredance.io

Squaredance — это партнерская площадка, которая помогает брендам DTC привлекать новых клиентов и увеличивать продажи во всех каналах. Мы предлагаем комплексное комплексное решение, отвечающее потребностям цифрового маркетолога. Подключите свой цифровой магазин, запускайте неограниченное количество к...

Roster

Roster

getroster.com

Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексн...

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize — единственное решение для управления партнерскими отношениями, обеспечивающее прибыльный рост маркетологов за счет комплексных технологий и комплексного обслуживания.

Curator

Curator

curator.io

Самый простой способ бесплатно добавить социальную ленту на свой сайт. Curator — это бесплатный навсегда агрегатор социальных сетей, который помогает вам собирать и отображать контент. Настройте ленту менее чем за 5 минут.

Influence.co

Influence.co

influence.co

Все, что вам нужно, чтобы стать творцом. Присоединяйтесь к первой профессиональной сети, созданной для влиятельных лиц и авторов. Создайте свой профиль сегодня, чтобы зарабатывать деньги, учиться друг у друга и знакомиться с людьми через сообщества.

Engage AI

Engage AI

engage-ai.co

Engage AI создает комментарии для вас, чтобы привлечь потенциальных клиентов в LinkedIn в любом масштабе. Экономьте часы на написании комментариев, чтобы привлечь потенциальных клиентов и добиться более быстрой конверсии с каждой добавленной точкой контакта.

#paid

#paid

hashtagpaid.com

Платный хэштег. Находите авторов, запускайте кампании и вносите в белый список авторов — на одной платформе. Маркетинг влияния теперь стал безопасным, простым и быстрым.

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

Увеличьте продажи с помощью авторского маркетинга. Маркетинг влияния, партнерские программы, управление авторами, пользовательский контент, представители бренда: создавайте ценные партнерские отношения для развития вашего бизнеса.

InstaPlug

InstaPlug

instaplug.app

Мгновенно привлеките внимание с помощью InstaPlug! Создавайте бесплатные привлекательные виджеты Instagram, фильтруйте свою ленту как по волшебству и превращайте ее в яркую ленту. Быстро, Легко, Надежно!

Dazzlink

Dazzlink

dazzl.ink

Dazzlink — это решение для управления ссылками, которое позволяет пользователю объединять контент/материалы в одну ссылку. Пользователи могут размещать ссылки на социальные сети, создавать медиа-кит или включать любую важную информацию на собственные страницы. Пользователи также могут добавлять знач...

Buzzoid

Buzzoid

buzzoid.com

Buzzoid — ведущий в мире поставщик высококачественных подписчиков, лайков и просмотров в Instagram. Он был основан в 2012 году группой экспертов по социальным сетям, которые хотели помочь другим развивать свои профили в Instagram, и с тех пор стал локомотивом в отрасли.

Brolly

Brolly

brolly.com.au

Brolly — это первый в Австралии инструмент архивирования социальных сетей, созданный с учетом требований правительства. Компания Brolly была создана в Мельбурне, чтобы предоставить простое инновационное решение для архивирования, соответствующее стандартам соответствия, включая хранение данных в Авс...

Spikerz

Spikerz

spikerz.com

Spikerz обеспечивает защиту социальных сетей для создателей контента, предприятий и предприятий. Мы в Spikerz считаем, что защита учетных записей в социальных сетях сегодня стала критически важной. К сожалению, количество взломов, банов и потерь аккаунтов продолжает расти, а бизнесу, полностью завис...

LiveCaster 3

LiveCaster 3

livecaster.in

Livecaster — это приложение для Windows, которое позволяет пользователям транслировать предварительно записанные видео на Facebook, YouTube и других платформах прямого видео. Он также поддерживает несколько учетных записей в социальных сетях. Получите больше просмотров и большую аудиторию, используя...

Growapp

Growapp

growapp.digital

Инструмент управления социальными сетями на базе IA, позволяющий писать, утверждать, планировать, анализировать и сравнивать контент в социальных сетях.

Viral Pitch

Viral Pitch

viralpitch.co

Viralpitch — это маркетинговая платформа для влиятельных лиц, которая объединяет бренды с влиятельными лицами в социальных сетях для продвижения их продуктов или услуг. Платформа предоставляет торговую площадку, на которой бренды могут просматривать и выбирать влиятельных лиц на основе демографии их...

TweetFull

TweetFull

tweetfull.com

Tweetfull — это программное обеспечение для автоматизации роста Twitter, созданное в 2013 году. Уже более десяти лет оно помогает пользователям расширять свою аудиторию в Twitter, позволяя многим стать влиятельными лицами в своих доменах. Платформа предлагает ряд инструментов, предназначенных для оп...

Ad Targeting

Ad Targeting

adtargeting.io

AdTargeting — это инструмент таргетинга по интересам Facebook, который помогает рекламодателям находить тысячи скрытых интересов Facebook.

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