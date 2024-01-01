Альтернативы - Primetag
Pictory
pictory.ai
Мощный искусственный интеллект Pictory позволяет создавать и редактировать видео профессионального качества, используя текст, не требуя технических навыков или загрузки программного обеспечения.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ помогает вам приобрести инструменты и знания, необходимые для быстрого расширения вашей аудитории на YouTube и за его пределами.
Later
later.com
Ведущая платформа визуального маркетинга, которая позволяет планировать, планировать, публиковать и измерять результаты ваших публикаций в Instagram и социальных сетях.
Minea
app.minea.com
Minea — лучший инструмент для поиска товаров в электронной коммерции. Minea отслеживает всю рекламу во всех сетях. Реклама в Facebook, размещение продуктов влиятельных лиц, Snapspy, все сети отслеживаются. Перестаньте платить рекламному шпиону 149 евро за одну сеть и откройте для себя Minea.
Bio Link
bio.link
Био-ссылка позволяет вам ссылаться на все ваши страницы — веб-сайты, магазины, блоги, публикации в социальных сетях, видео и т. д. — что облегчает вашей аудитории поиск всего вашего контента. Такие платформы, как Instagram, Twitter и TikTok, допускают только одну ссылку в биографии. С Bio Link ...
Submagic
submagic.co
Улучшите качество своих видео с помощью субтитров на базе искусственного интеллекта 🚀 Легкие подписи с идеальными смайлами и грамотно выделенными ключевыми словами, созданными искусственным интеллектом.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! Создавайте и делитесь видео, каруселями и публикациями с одним изображением на языке вашего бренда с помощью искусственного интеллекта.
LTK
shopltk.com
Покупайте новинки в сфере моды, дома, красоты и фитнеса от влиятельных лиц LTK, которым вы доверяете. Идеи рабочей одежды, свадебные платья для гостей, образы для путешествий и многое другое.
Social Champ
socialchamp.io
Инструмент управления социальными сетями для управления цифровым пространством. Управляйте несколькими учетными записями в социальных сетях, создавайте публикации с изображениями или видео, систематизируйте входящие сообщения, повышайте рентабельность инвестиций, отслеживайте аналитику, создавайте ...
Smash Balloon
smashballoon.com
Полностью настраиваемые плагины каналов социальных сетей для WordPress. Отображайте свои каналы Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Ему доверяют 1,3 миллиона пользователей.
Ripl
ripl.com
Ripl позволяет малым предприятиям за считанные минуты создавать профессионально выглядящие анимированные видеоролики, коллажи, слайд-шоу и многослойные статические изображения, а также планировать или мгновенно публиковать их в Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и YouTube. И все это с помощью пр...
PartnerStack
partnerstack.com
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с партнерами для масштабирования любой программы: партнерской, реселлерской, маркетинговой и т. д. Узнайте, почему SaaS-компании растут с помощью PartnerStack PRM.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole — это компания, занимающаяся аналитикой хэштегов и социальных сетей, которая предоставляет данные в реальном времени с отслеживанием хэштегов для Twitter, Instagram и Facebook.
Inflact
inflact.com
МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптируйте свой аккаунт Instagram для бизнеса с помощью умных инструментов: создавайте целевую аудиторию, взаимодействуйте с клиентами и планируйте контент. Помогите потенциальным клиентам узнать о ваших продуктах и повысьте лояльность к бренду за 3 шаг...
Affable.ai
affable.ai
Платформа влиятельного маркетинга Affable позволяет глобальным брендам, агентствам и брендам электронной коммерции D2C с легкостью находить влиятельных лиц, управлять кампаниями и измерять рентабельность инвестиций! Проверенные влиятельные лица. 100+ Клиентов.
Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Skeepers
octoly.com
Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...
HeyLink.me
heylink.me
Бесплатный инструмент для биоссылок, используемый лучшими компаниями и влиятельными лицами. Максимизируйте эффективность каждой цифровой инициативы. Разработан для мобильных устройств. Результаты волшебные.
Blog2Social
blog2social.com
Автоматизация социальных сетей для веб-сайтов и блогов WordPress. Автоматически публикуйте, повторно делитесь, перекрестно публикуйте и автоматически планируйте свой контент на различных социальных платформах, таких как Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest и многих других. Автоматическ...
GRIN
grin.co
GRIN — лучшее программное обеспечение для влиятельного маркетинга для брендов электронной коммерции. Наша платформа на базе искусственного интеллекта включает в себя более 32 миллионов влиятельных лиц, рабочую комнату для проведения кампаний, отчетность и аналитику, платежи и выполнение продуктов, п...
BrandChamp
brandchamp.io
Процветающие бренды создаются с помощью послов. Универсальное программное обеспечение для управления представителями бренда, которое интегрируется с Shopify, Amazon и WooCommerce.
Perpetua
perpetua.io
Инфраструктура роста для электронной коммерции. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые используют программное обеспечение Perpetua для реализации и анализа розничной рекламы, чтобы прибыльно масштабировать рост на Amazon, Walmart, Instacart и других торговых площадках.
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
HypeAuditor
hypeauditor.com
Комплексное решение для расширения возможностей вашего влиятельного маркетинга. Управляйте полным жизненным циклом своих маркетинговых кампаний влияния.
Traackr
traackr.com
Traackr — это система учета для маркетинга влияния на основе данных, которую маркетологи используют для инвестирования в правильные стратегии, оптимизации кампаний и масштабирования программ.
Collabstr
collabstr.com
Найдите и наймите влиятельных лиц за считанные секунды. Найдите влиятельных лиц в Instagram, TikTok и YouTube, чтобы создать уникальный контент для своего бренда.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью поку...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...
LiveReacting
livereacting.com
Запускайте интерактивные прямые трансляции. LiveReacting помогает вам привлечь больше подписчиков и повысить вовлеченность, добавляя в вашу трансляцию заранее записанные видео, игры, обратный отсчет и опросы.
Fohr
fohr.co
Fohr — одна из ведущих маркетинговых компаний, объединяющих нужных влиятельных лиц и представителей брендов с ведущими брендами. Посетите наш сайт сегодня.
Inksprout
inksprout.co
Создавайте привлекательные небольшие социальные видеоролики за считанные секунды из своего блога с подписями на основе искусственного интеллекта.
Connectio
useconnectio.com
Автоматизируйте и оптимизируйте свою рекламу в Facebook.
Dubb
dubb.com
Мировая платформа видеокоммуникаций, ориентированная на продажи – видео для себя
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio — стартап, которым владеет и руководит чернокожая женщина. Это один из трех создателей пространства Link-in-Bio и: * является вторым по величине сервисом ссылок в биографии в мире по количеству создателей/пользователей; * включает домены: Lnk.bio, Lnk.at и Ln.ki. * Lnk.Bio — самый популярны...
PowerIn
powerin.io
PowerIn — лучший инструмент для повышения вашей активности в LinkedIn за счет автоматического создания комментариев с помощью ChatGPT. Поставьте свое присутствие в Интернете на автопилот
Trendsmap
trendsmap.com
Аналитика Twitter поможет вашему бизнесу: детально анализируйте любую тему в глобальном масштабе или по регионам. Создавайте уникальные визуализации на основе карт, показывающие активность твитов в стране, регионе или мире. Наши мощные инструменты запроса и фильтрации позволяют вам сосредоточиться н...
Audiense
audiense.com
Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии ...
StarNgage
starngage.com
В StarNgage мы верим, что социально распространяемый визуальный контент — это будущее рекламы. Сейчас это происходит в Instagram, и мы хотим помочь брендам в этом приключении и победить в Instagram. Эта платформа позволяет брендам оценивать свои маркетинговые усилия в Instagram и привлекать влиятель...
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
Важный инструмент влиятельного маркетинга для ваших кампаний.
Trend Watchers
trendwatchers.co
Trend Watchers уведомляет создателей контента об интернет-тенденциях в более чем 30 категориях и показывает им, как получить от них прибыль с помощью нашего конструктора вирусных видео. Наши тенденции также можно использовать для бизнес-идей, дропшиппинга, SEO, социальных сетей и многого другого.
Favikon
favikon.com
Измените свою стратегию в социальных сетях с помощью Favikon: маркетинговой платформы для авторов, основанной на искусственном интеллекте. - Легко раскрывайте потенциал социальных сетей и находите идеальных авторов. Наши фильтры позволяют вам ориентироваться на конкретные ниши, соответствующие вашим...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — это партнерская площадка, которая помогает брендам DTC привлекать новых клиентов и увеличивать продажи во всех каналах. Мы предлагаем комплексное комплексное решение, отвечающее потребностям цифрового маркетолога. Подключите свой цифровой магазин, запускайте неограниченное количество к...
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексн...
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — единственное решение для управления партнерскими отношениями, обеспечивающее прибыльный рост маркетологов за счет комплексных технологий и комплексного обслуживания.
Curator
curator.io
Самый простой способ бесплатно добавить социальную ленту на свой сайт. Curator — это бесплатный навсегда агрегатор социальных сетей, который помогает вам собирать и отображать контент. Настройте ленту менее чем за 5 минут.
Influence.co
influence.co
Все, что вам нужно, чтобы стать творцом. Присоединяйтесь к первой профессиональной сети, созданной для влиятельных лиц и авторов. Создайте свой профиль сегодня, чтобы зарабатывать деньги, учиться друг у друга и знакомиться с людьми через сообщества.
Engage AI
engage-ai.co
Engage AI создает комментарии для вас, чтобы привлечь потенциальных клиентов в LinkedIn в любом масштабе. Экономьте часы на написании комментариев, чтобы привлечь потенциальных клиентов и добиться более быстрой конверсии с каждой добавленной точкой контакта.
#paid
hashtagpaid.com
Платный хэштег. Находите авторов, запускайте кампании и вносите в белый список авторов — на одной платформе. Маркетинг влияния теперь стал безопасным, простым и быстрым.
Upfluence
upfluence.com
Увеличьте продажи с помощью авторского маркетинга. Маркетинг влияния, партнерские программы, управление авторами, пользовательский контент, представители бренда: создавайте ценные партнерские отношения для развития вашего бизнеса.
InstaPlug
instaplug.app
Мгновенно привлеките внимание с помощью InstaPlug! Создавайте бесплатные привлекательные виджеты Instagram, фильтруйте свою ленту как по волшебству и превращайте ее в яркую ленту. Быстро, Легко, Надежно!
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink — это решение для управления ссылками, которое позволяет пользователю объединять контент/материалы в одну ссылку. Пользователи могут размещать ссылки на социальные сети, создавать медиа-кит или включать любую важную информацию на собственные страницы. Пользователи также могут добавлять знач...
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid — ведущий в мире поставщик высококачественных подписчиков, лайков и просмотров в Instagram. Он был основан в 2012 году группой экспертов по социальным сетям, которые хотели помочь другим развивать свои профили в Instagram, и с тех пор стал локомотивом в отрасли.
Brolly
brolly.com.au
Brolly — это первый в Австралии инструмент архивирования социальных сетей, созданный с учетом требований правительства. Компания Brolly была создана в Мельбурне, чтобы предоставить простое инновационное решение для архивирования, соответствующее стандартам соответствия, включая хранение данных в Авс...
Spikerz
spikerz.com
Spikerz обеспечивает защиту социальных сетей для создателей контента, предприятий и предприятий. Мы в Spikerz считаем, что защита учетных записей в социальных сетях сегодня стала критически важной. К сожалению, количество взломов, банов и потерь аккаунтов продолжает расти, а бизнесу, полностью завис...
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster — это приложение для Windows, которое позволяет пользователям транслировать предварительно записанные видео на Facebook, YouTube и других платформах прямого видео. Он также поддерживает несколько учетных записей в социальных сетях. Получите больше просмотров и большую аудиторию, используя...
Growapp
growapp.digital
Инструмент управления социальными сетями на базе IA, позволяющий писать, утверждать, планировать, анализировать и сравнивать контент в социальных сетях.
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch — это маркетинговая платформа для влиятельных лиц, которая объединяет бренды с влиятельными лицами в социальных сетях для продвижения их продуктов или услуг. Платформа предоставляет торговую площадку, на которой бренды могут просматривать и выбирать влиятельных лиц на основе демографии их...
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull — это программное обеспечение для автоматизации роста Twitter, созданное в 2013 году. Уже более десяти лет оно помогает пользователям расширять свою аудиторию в Twitter, позволяя многим стать влиятельными лицами в своих доменах. Платформа предлагает ряд инструментов, предназначенных для оп...
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting — это инструмент таргетинга по интересам Facebook, который помогает рекламодателям находить тысячи скрытых интересов Facebook.