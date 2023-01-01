Pricez — социальный сервис для сравнения цен на продукты питания и аптеки в супермаркете онлайн и в приложении, а также для управления списками покупок. В Pricez вы можете сравнивать цены в продуктовых и аптечных сетях, делиться списками покупок и экономить.

Веб-сайт: pricez.co.il

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