Альтернативы - Predis

Pictory

Pictory

pictory.ai

Мощный искусственный интеллект Pictory позволяет создавать и редактировать видео профессионального качества, используя текст, не требуя технических навыков или загрузки программного обеспечения.

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

vidIQ помогает вам приобрести инструменты и знания, необходимые для быстрого расширения вашей аудитории на YouTube и за его пределами.

Minea

Minea

app.minea.com

Minea — лучший инструмент для поиска товаров в электронной коммерции. Minea отслеживает всю рекламу во всех сетях. Реклама в Facebook, размещение продуктов влиятельных лиц, Snapspy, все сети отслеживаются. Перестаньте платить рекламному шпиону 149 евро за одну сеть и откройте для себя Minea.

Bio Link

Bio Link

bio.link

Био-ссылка позволяет вам ссылаться на все ваши страницы — веб-сайты, магазины, блоги, публикации в социальных сетях, видео и т. д. — что облегчает вашей аудитории поиск всего вашего контента. ​ Такие платформы, как Instagram, Twitter и TikTok, допускают только одну ссылку в биографии. С Bio Link ...

Submagic

Submagic

submagic.co

Улучшите качество своих видео с помощью субтитров на базе искусственного интеллекта 🚀 Легкие подписи с идеальными смайлами и грамотно выделенными ключевыми словами, созданными искусственным интеллектом.

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Полностью настраиваемые плагины каналов социальных сетей для WordPress. Отображайте свои каналы Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Ему доверяют 1,3 миллиона пользователей.

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

Инструмент управления социальными сетями для управления цифровым пространством. Управляйте несколькими учетными записями в социальных сетях, создавайте публикации с изображениями или видео, систематизируйте входящие сообщения, повышайте рентабельность инвестиций, отслеживайте аналитику, создавайте ...

Ripl

Ripl

ripl.com

Ripl позволяет малым предприятиям за считанные минуты создавать профессионально выглядящие анимированные видеоролики, коллажи, слайд-шоу и многослойные статические изображения, а также планировать или мгновенно публиковать их в Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и YouTube. И все это с помощью пр...

Inflact

Inflact

inflact.com

МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптируйте свой аккаунт Instagram для бизнеса с помощью умных инструментов: создавайте целевую аудиторию, взаимодействуйте с клиентами и планируйте контент. Помогите потенциальным клиентам узнать о ваших продуктах и ​​повысьте лояльность к бренду за 3 шаг...

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Бесплатный инструмент для биоссылок, используемый лучшими компаниями и влиятельными лицами. Максимизируйте эффективность каждой цифровой инициативы. Разработан для мобильных устройств. Результаты волшебные.

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

Автоматизация социальных сетей для веб-сайтов и блогов WordPress. Автоматически публикуйте, повторно делитесь, перекрестно публикуйте и автоматически планируйте свой контент на различных социальных платформах, таких как Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest и многих других. Автоматическ...

Connectio

Connectio

useconnectio.com

Автоматизируйте и оптимизируйте свою рекламу в Facebook.

Lnk.Bio

Lnk.Bio

lnk.bio

Lnk.Bio — стартап, которым владеет и руководит чернокожая женщина. Это один из трех создателей пространства Link-in-Bio и: * является вторым по величине сервисом ссылок в биографии в мире по количеству создателей/пользователей; * включает домены: Lnk.bio, Lnk.at и Ln.ki. * Lnk.Bio — самый популярны...

LiveReacting

LiveReacting

livereacting.com

Запускайте интерактивные прямые трансляции. LiveReacting помогает вам привлечь больше подписчиков и повысить вовлеченность, добавляя в вашу трансляцию заранее записанные видео, игры, обратный отсчет и опросы.

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

Найдите и наймите влиятельных лиц за считанные секунды. Найдите влиятельных лиц в Instagram, TikTok и YouTube, чтобы создать уникальный контент для своего бренда.

Ad Targeting

Ad Targeting

adtargeting.io

AdTargeting — это инструмент таргетинга по интересам Facebook, который помогает рекламодателям находить тысячи скрытых интересов Facebook.

Inksprout

Inksprout

inksprout.co

Создавайте привлекательные небольшие социальные видеоролики за считанные секунды из своего блога с подписями на основе искусственного интеллекта.

Trendsmap

Trendsmap

trendsmap.com

Аналитика Twitter поможет вашему бизнесу: детально анализируйте любую тему в глобальном масштабе или по регионам. Создавайте уникальные визуализации на основе карт, показывающие активность твитов в стране, регионе или мире. Наши мощные инструменты запроса и фильтрации позволяют вам сосредоточиться н...

Dubb

Dubb

dubb.com

Мировая платформа видеокоммуникаций, ориентированная на продажи – видео для себя

ShopMyInfluence

ShopMyInfluence

shopmyinfluence.com

Важный инструмент влиятельного маркетинга для ваших кампаний.

Hypage

Hypage

hypage.com

Hy.page позволяет вам продавать по вашей био-ссылке. Благодаря интеграции с Stripe и Paypal вы можете собирать пожертвования фанатов, платные запросы, продавать продукты и подписку на эксклюзивный контент.

PowerIn

PowerIn

powerin.io

PowerIn — лучший инструмент для повышения вашей активности в LinkedIn за счет автоматического создания комментариев с помощью ChatGPT. Поставьте свое присутствие в Интернете на автопилот

Trend Watchers

Trend Watchers

trendwatchers.co

Trend Watchers уведомляет создателей контента об интернет-тенденциях в более чем 30 категориях и показывает им, как получить от них прибыль с помощью нашего конструктора вирусных видео. Наши тенденции также можно использовать для бизнес-идей, дропшиппинга, SEO, социальных сетей и многого другого.

LiveCaster 3

LiveCaster 3

livecaster.in

Livecaster — это приложение для Windows, которое позволяет пользователям транслировать предварительно записанные видео на Facebook, YouTube и других платформах прямого видео. Он также поддерживает несколько учетных записей в социальных сетях. Получите больше просмотров и большую аудиторию, используя...

Growapp

Growapp

growapp.digital

Инструмент управления социальными сетями на базе IA, позволяющий писать, утверждать, планировать, анализировать и сравнивать контент в социальных сетях.

Pinflux

Pinflux

pinflux.in

Pinflux — это цифровой инструмент, который позволяет вам развивать свой бизнес на Pinterest. Pinflux — растущий источник трафика для электронной коммерции, веб-сайтов, блогов и даже социальных сетей. С развитием Pinterest вы можете использовать Pinflux для поиска контента, автоматизации задач и увел...

Curator

Curator

curator.io

Самый простой способ бесплатно добавить социальную ленту на свой сайт. Curator — это бесплатный навсегда агрегатор социальных сетей, который помогает вам собирать и отображать контент. Настройте ленту менее чем за 5 минут.

Engage AI

Engage AI

engage-ai.co

Engage AI создает комментарии для вас, чтобы привлечь потенциальных клиентов в LinkedIn в любом масштабе. Экономьте часы на написании комментариев, чтобы привлечь потенциальных клиентов и добиться более быстрой конверсии с каждой добавленной точкой контакта.

Pushbio

Pushbio

pushbio.io

Pushbio — это ссылка на инструмент создания био для маркетологов в социальных сетях. С помощью Pushbio вы можете демонстрировать свои продукты, последние рекламные акции, сообщения в блогах, видео и профили в социальных сетях в одном месте, что упрощает поиск и взаимодействие вашей аудитории с ваши...

TikBuddy

TikBuddy

tikbuddy.com

TikBuddy — это универсальный аналитический инструментарий TikTok. Это помогает создателям обнаруживать тенденции, анализировать, оптимизировать и создавать свои аккаунты в TikTok и коротких видео.

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