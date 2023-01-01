Альтернативы - Precisely
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Подпишите документы и формы. Легко. Надежно. В любом месте. Одно место для всей вашей работы с PDF-файлами и электронной подписью. У Акробата это есть. Преобразуйте и ускорьте свои рабочие процессы с помощью Acrobat Sign — предпочтительного решения Microsoft для электронной подписи и единственного...
Bonsai
hellobonsai.com
Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts — это многофункциональная CLM-платформа, которая позволяет оптимизировать процессы заключения контрактов и добиться соответствия требованиям в масштабе с меньшими затратами.
Proposify
proposify.com
Программное обеспечение для предложений, которое дает руководителям продаж контроль и прозрачность на самом важном этапе процесса продаж. Попробуйте Proposiify бесплатно в течение 14 дней.
Practice Ignition
practiceignition.com
Отправляйте предложения, контракты и платежи в одном документе — это более быстрый и эффективный способ управления взаимодействием с клиентами. Практика зажигания делает это супер е
Ironclad
ironcladapp.com
Программное обеспечение Ironclad для управления контрактами — единственное решение, которое позволяет компаниям самостоятельно разрабатывать и развертывать контракты любого типа и сложности за считанные минуты.
Concord
concordnow.com
Concord — это самая простая платформа управления контрактами для совместной работы, управления, разработки и хранения соглашений.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper — это ведущая платформа управления жизненным циклом поставщиков и контрактов (VCLM) для компаний любого размера. Восстановите видимость, возьмите под свой контроль, обеспечьте соблюдение требований и управляйте рисками третьих лиц в одном решении.
Legislate
legislate.ai
Legislate — это юридическая технологическая компания, основанная в Оксфорде, которая позволяет людям, не являющимся юристами, безопасно создавать, управлять и искать одобренные юристами контракты без легального бюджета. Программное обеспечение Legislate для управления контрактами построено на запате...
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Экономьте время, деньги и энергию, используя самое простое и доступное программное обеспечение для управления контрактами на рынке.
Contractify
contractify.io
Программное обеспечение для управления контрактами для электронного подписания, управления и автоматизации всех ваших контрактов в Интернете. Contractify дает командам возможность сотрудничать онлайн.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — это простое в использовании и безопасное программное обеспечение для управления, цена которого подходит для любой организации и включает в себя расширенное управление контрактами, 100% безбумажное управление заседаниями совета директоров, простое управление объектами, легко интегрирова...
Tradogram
tradogram.com
ЛУЧШИЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ Автоматизируйте процесс закупок с помощью индивидуальных заказов на покупку, заявок и запросов предложений. Заключайте выгодные сделки, оптимизируйте процесс одобрения и завершайте трехсторонний матч на Tradogram.
Linksquares
linksquares.com
Юридические группы полагаются на LinkSquares, чтобы легко составлять, проверять и заключать соглашения с помощью программного обеспечения для управления контрактами на базе искусственного интеллекта.
Papernest
papernest.com
Все ваши контракты и подписки. Всего за несколько кликов, очень просто. Электричество, газ, интернет-бокс, мобильный тариф, страхование жилья, письменная пресса и т. д. 👉 100% бесплатно! Единое пространство для централизации, подписки, переключения и свободного прекращения всех ваших контрактов и...
Juro
juro.com
Предоставьте своей команде возможность использовать Juro — универсальное программное обеспечение для автоматизации контрактов, которое упрощает создание, исполнение и управление юридическими контрактами.
SpringCM
springcm.com
SpringCM — это безопасная облачная платформа, которая управляет контрактами на продажу и всеми типами документов в настольных, мобильных и партнерских приложениях, таких как Salesforce. SpringCM управляет всем жизненным циклом контракта с помощью расширенных рабочих процессов, которые автоматизируют...
DeepStream
deep.stream
С помощью DeepStream вы, наконец, сможете избавить свою команду по закупкам от траты времени на обработку источников и контрактов с помощью ручных инструментов и вернуть их к стратегической работе, которая повысит ценность бизнеса. Будучи лучшей в своем классе платформой электронного снабжения, мы г...
Zoopsign
zoopsign.com
Упростите управление контрактами, повысьте безопасность и оптимизируйте рабочие процессы с помощью решений Zoop Sign для электронной подписи и отслеживания документов. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас
Docsmore
docsmore.com
Docsmore — это платформа как услуга, предоставляющая безопасное облачное стратегическое решение для организаций по переходу на безбумажный документ, оптимизирующее все документы, требующие заполнения, подачи, организации и поиска бумажных форм и информации, содержащейся в них. Информация из форм авт...
Legalesign
legalesign.com
Legalesign — это британское программное обеспечение для электронной подписи, предназначенное для отправки, подписания и управления контрактами в Интернете. Компании используют Legalesign для достижения значительной производительности и финансовой выгоды, повышения удовлетворенности своих клиентов за...
Leeway
getleeway.com
Leeway обслуживает контракты сотен современных и быстрорастущих компаний, таких как Qonto, Luko, Alma или Voodoo, помогая им сократить время, затрачиваемое на управление контрактами, а также дает им контроль и прозрачность юридических и финансовых рисков.
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc — это комплексное решение PaaS для более продуманных юридических документов. Наша уникальная платформа позволяет легко создавать, вести переговоры, подписывать контракты и управлять ими, позволяя вам полностью контролировать рабочий процесс с юридическими документами. Juridoc помогает вам ул...
fynk
fynk.com
fynk позволяет автоматизировать весь жизненный цикл контракта. Оно позволяет создавать, редактировать, просматривать, утверждать, подписывать электронным способом, анализировать контракты и управлять ими от начала до конца с помощью гибкого и простого в использовании средства управления контрактами....
Docue
docue.com
Docue Technologies — юридическая технологическая компания, основанная в 2015 году, с офисами в Лондоне, Хельсинки и Стокгольме. Docue дает компаниям возможность создавать, подписывать электронным способом, управлять и хранить юридически обязывающие контракты профессионального уровня быстрым и доступ...
Contract Hound
contracthound.com
Contract Hound — это простое и безопасное программное обеспечение для управления контрактами с хранилищем контрактов, оповещениями и рабочими процессами утверждения.
Zefort
zefort.com
Zefort — мощное программное обеспечение для управления контрактами. Подписывайте, храните, делитесь контрактами и легко со своей командой. Устанавливайте напоминания и используйте мощный поиск.
WhitePipe
whitepipe.io
Оптимизированное управление контрактами и автоматизация в лучшем виде! Оптимизируйте управление контрактами и дебиторской задолженностью с помощью автоматизации и шаблонов для всех предприятий малого и среднего бизнеса, экономя время и одновременно оцифровывая.
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow — это решение для создания документов за считанные секунды с помощью интерактивных форм, как если бы это был разговор. Улучшите управление своими контрактами с помощью этого программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, которое позволяет вам автоматически генерировать свод...
Pergamin
pergam.in
В Pergamin вы можете создавать, редактировать, подписывать в электронном виде, а также архивировать контракты и другие документы на 90 % быстрее. Полностью онлайн.
DocTract
doctract.com
DocTract революционизирует то, как организации используют ключевые документы с помощью выделенного облачного решения с расширенными возможностями совместной работы. Управление политиками, управление процедурами и управление контрактами превращаются в процессы с добавленной стоимостью, которые напрям...
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ помогает корпоративным технологическим компаниям быстро и легко формировать расценки на профессиональные услуги. Мы идеальны для команд, которые продают сложные услуги, но испытывают трудности с точностью и своевременностью. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизирует пр...
Contractzy
contractzy.io
Contractzy (ранее The Legal Capsule) — это платформа управления жизненным циклом корпоративных юридических контрактов. Платформа предоставляет шаблоны контрактов, составление проектов, переговоры, хранение подписей и юридические контракты, чтобы помочь предприятиям заключать сделки более эффективно ...
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT помогает предприятиям составлять документы на 70% быстрее и сокращать время утверждения на 4–7 дней. Срок реализации: 1-3 недели. Мы являемся системой автоматизации документооборота и управления контрактами со следующими ключевыми преимуществами: 1. Адаптация: мы автоматизируем ваши шаблоны ...
provakil
provakil.com
Мы предоставляем предприятиям большую прозрачность их юридических операций и снабжаем их важной информацией, необходимой для принятия и исполнения решений. Компании используют Provakil для управления процессами разрешения споров, разрешения споров до и после них, управления контрактами, взыскания и ...
Pocketlaw
pocketlaw.com
Команды всех размеров используют Pocketlaw, чтобы легко работать с юридическими межорганизационными системами автоматизированным, масштабируемым и удобным для пользователя способом. Наша интуитивно понятная универсальная юридическая платформа помогает юридическим и неюридическим командам управлять п...
DocuX
docux.ai
Поставьте свои документы и контракты на автопилот. DocuX — единственная платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет вам управлять полным жизненным циклом ваших документов и контрактов — от создания и совместной работы до электронной подписи и долгосрочного архивирования. Выполняйт...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition — это универсальная платформа для профессиональных услуг, которая позволяет предприятиям быстрее получать оплату и работать эффективнее. Ignition автоматизирует и оптимизирует предложения, клиентские соглашения, выставление счетов и сбор платежей, чтобы положить конец просроченным платежам,...
top.legal
top.legal
top.legal — это SaaS-платформа, революционизирующая процесс переговоров по контрактам. Имея четкое видение устранения проблем при заключении контрактов и оптимизации результатов, мы предлагаем решение, которое интегрирует программную аналитику, переговоры и автоматизацию в процесс заключения контрак...
Advocat
advocat.ai
Advocat AI — это создание контрактов, переговоры, электронная подпись и хранилище контрактов. Используйте Advocat AI для ускорения заключения контрактов и снижения рисков.
Acquirell
acquirell.com
Acquirell — это пакет технологий закупок, адаптированный для предприятий малого и среднего бизнеса, который позволяет повысить реальную ценность за счет автоматизации процесса закупок в одной системе. Продукт решает следующие проблемы, с которыми сталкивается малый и средний бизнес в сфере закупок: ...
Pactly
pactly.com
Pactly — это платформа управления контрактами, предназначенная для оптимизации жизненного цикла вашего контракта, от составления проекта до подписания. Предоставьте юридическим командам любого размера возможность автоматизировать задачи, эффективно сотрудничать с бизнес-командами и получать прозрачн...
ContractWorks
contractworks.com
Восстановите уверенность — получите простое и масштабируемое программное обеспечение для управления контрактами, которое можно настроить за считанные минуты. Получите полный контроль над всем жизненным циклом вашего контракта, составляйте идеальные соглашения, улучшайте прозрачность контрактов и ни...
Contractbook
contractbook.com
Contractbook превращает статические контракты в базу данных для всей организации, раскрывая всю ценность ваших данных, обеспечивая прозрачность и бесперебойный поток данных между инструментами. Легко создавайте и подписывайте документы, сотрудничайте со своей командой, отслеживайте все свои обязател...
Legistify
legistify.com
Legistify — одна из ведущих и быстрорастущих мировых компаний в области юридических технологий, предлагающая LegisTrak единый интегрированный комплексный пакет юридического управления для корпоративных клиентов. Платформа охватывает различные варианты использования, включая контракты, судебные разби...
Inhubber
inhubber.com
Платформа управления контрактами с собственной цифровой подписью. Используя блокчейн и искусственный интеллект, INHUBBER обеспечивает беспрецедентную безопасность и анализ данных для облачного программного обеспечения CLM. INHUBBER упрощает контракты и делает их понятными, интерактивными, простыми в...
Summize
summize.com
Компания Summize является пионером в области заключения настоящих цифровых контрактов с помощью решения CLM, которое ставит на первое место удобство работы пользователей. Здесь используется сознательно иной подход, встраивающий рабочие процессы непосредственно в существующие технологии, которые вы (...
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft — это решение для управления контрактами и автоматизации на основе искусственного интеллекта, предназначенное для быстрорастущих компаний. Он предлагает комплексные услуги по управлению контрактами для юридических, торговых, маркетинговых, человеческих ресурсов, бизнес-операций и закупок. ...
Ontra
ontra.ai
Ontra — мировой лидер в области автоматизации контрактов и аналитики для частных компаний по управлению активами. Платформа Ontra сочетает в себе программное обеспечение с поддержкой искусственного интеллекта и всемирную сеть высококвалифицированных юристов для модернизации повторяющихся юридических...
ContractHero
contracthero.com
ContractHero — это самое простое и интуитивно понятное облачное программное обеспечение для эффективного управления вашими контрактами. Наше безопасное программное обеспечение размещено в ЕС на серверах, сертифицированных по ISO27001 и ISO9001, и ему доверяют сотни клиентов. Оно предлагает автоматиз...
Lexion
lexion.ai
Lexion — это очень простая платформа управления контрактами, которая помогает каждой команде вести бизнес быстрее и эффективнее за счет оптимизации и централизации процесса заключения контрактов в системе, которая работает так же, как вы. Управляйте всеми своими комплексными операциями по заключению...
Zuva
zuva.ai
ИИ контрактов, который очень прост в использовании. Легко добавляйте аналитику контрактов в свои рабочие процессы и приложения.
Dealsign
dealsign.ai
Dealsign помогает компаниям быстрее заключать сделки и легко управлять контрактами за счет лучшего взаимодействия на протяжении всего жизненного цикла контракта.
Oneflow
oneflow.com
Меньше контрактного админа. Больше контрактной магии. Будьте более эффективными с помощью по-настоящему цифровых контрактов Oneflow, которые делают работу быстрее, а жизнь проще.
GetAccept
getaccept.com
С легкостью удовлетворите свои потребности в цифровых продажах с помощью нашего универсального программного обеспечения! Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня и заключайте сделки быстрее.
Evisort
evisort.com
Интеллектуальная платформа управления контрактами Evisort помогает вам централизованно управлять контрактами, получать аналитику контрактов в режиме реального времени и автоматизировать жизненный цикл контрактов.
DealHub.io
dealhub.io
Увеличение доходов благодаря ведущим CPQ и CLM. Единая платформа для формирования котировок и контрактов, привлечения покупателей и получения информации о покупателях в режиме реального времени.