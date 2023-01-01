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Альтернативы - Precisely

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Подпишите документы и формы. Легко. Надежно. В любом месте. Одно место для всей вашей работы с PDF-файлами и электронной подписью. У Акробата это есть. Преобразуйте и ускорьте свои рабочие процессы с помощью Acrobat Sign — предпочтительного решения Microsoft для электронной подписи и единственного...

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.

Zoho Contracts

Zoho Contracts

zoho.com

Zoho Contracts — это многофункциональная CLM-платформа, которая позволяет оптимизировать процессы заключения контрактов и добиться соответствия требованиям в масштабе с меньшими затратами.

Proposify

Proposify

proposify.com

Программное обеспечение для предложений, которое дает руководителям продаж контроль и прозрачность на самом важном этапе процесса продаж. Попробуйте Proposiify бесплатно в течение 14 дней.

Practice Ignition

Practice Ignition

practiceignition.com

Отправляйте предложения, контракты и платежи в одном документе — это более быстрый и эффективный способ управления взаимодействием с клиентами. Практика зажигания делает это супер е

Ironclad

Ironclad

ironcladapp.com

Программное обеспечение Ironclad для управления контрактами — единственное решение, которое позволяет компаниям самостоятельно разрабатывать и развертывать контракты любого типа и сложности за считанные минуты.

Concord

Concord

concordnow.com

Concord — это самая простая платформа управления контрактами для совместной работы, управления, разработки и хранения соглашений.

Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Gatekeeper — это ведущая платформа управления жизненным циклом поставщиков и контрактов (VCLM) для компаний любого размера. Восстановите видимость, возьмите под свой контроль, обеспечьте соблюдение требований и управляйте рисками третьих лиц в одном решении.

Legislate

Legislate

legislate.ai

Legislate — это юридическая технологическая компания, основанная в Оксфорде, которая позволяет людям, не являющимся юристами, безопасно создавать, управлять и искать одобренные юристами контракты без легального бюджета. Программное обеспечение Legislate для управления контрактами построено на запате...

Contract Cardinal

Contract Cardinal

contractcardinal.com

Экономьте время, деньги и энергию, используя самое простое и доступное программное обеспечение для управления контрактами на рынке.

Contractify

Contractify

contractify.io

Программное обеспечение для управления контрактами для электронного подписания, управления и автоматизации всех ваших контрактов в Интернете. Contractify дает командам возможность сотрудничать онлайн.

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen — это простое в использовании и безопасное программное обеспечение для управления, цена которого подходит для любой организации и включает в себя расширенное управление контрактами, 100% безбумажное управление заседаниями совета директоров, простое управление объектами, легко интегрирова...

Tradogram

Tradogram

tradogram.com

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ Автоматизируйте процесс закупок с помощью индивидуальных заказов на покупку, заявок и запросов предложений. Заключайте выгодные сделки, оптимизируйте процесс одобрения и завершайте трехсторонний матч на Tradogram.

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

Юридические группы полагаются на LinkSquares, чтобы легко составлять, проверять и заключать соглашения с помощью программного обеспечения для управления контрактами на базе искусственного интеллекта.

Papernest

Papernest

papernest.com

Все ваши контракты и подписки. Всего за несколько кликов, очень просто. Электричество, газ, интернет-бокс, мобильный тариф, страхование жилья, письменная пресса и т. д. 👉 100% бесплатно! Единое пространство для централизации, подписки, переключения и свободного прекращения всех ваших контрактов и...

Juro

Juro

juro.com

Предоставьте своей команде возможность использовать Juro — универсальное программное обеспечение для автоматизации контрактов, которое упрощает создание, исполнение и управление юридическими контрактами.

SpringCM

SpringCM

springcm.com

SpringCM — это безопасная облачная платформа, которая управляет контрактами на продажу и всеми типами документов в настольных, мобильных и партнерских приложениях, таких как Salesforce. SpringCM управляет всем жизненным циклом контракта с помощью расширенных рабочих процессов, которые автоматизируют...

DeepStream

DeepStream

deep.stream

С помощью DeepStream вы, наконец, сможете избавить свою команду по закупкам от траты времени на обработку источников и контрактов с помощью ручных инструментов и вернуть их к стратегической работе, которая повысит ценность бизнеса. Будучи лучшей в своем классе платформой электронного снабжения, мы г...

Zoopsign

Zoopsign

zoopsign.com

Упростите управление контрактами, повысьте безопасность и оптимизируйте рабочие процессы с помощью решений Zoop Sign для электронной подписи и отслеживания документов. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас

Docsmore

Docsmore

docsmore.com

Docsmore — это платформа как услуга, предоставляющая безопасное облачное стратегическое решение для организаций по переходу на безбумажный документ, оптимизирующее все документы, требующие заполнения, подачи, организации и поиска бумажных форм и информации, содержащейся в них. Информация из форм авт...

Legalesign

Legalesign

legalesign.com

Legalesign — это британское программное обеспечение для электронной подписи, предназначенное для отправки, подписания и управления контрактами в Интернете. Компании используют Legalesign для достижения значительной производительности и финансовой выгоды, повышения удовлетворенности своих клиентов за...

Leeway

Leeway

getleeway.com

Leeway обслуживает контракты сотен современных и быстрорастущих компаний, таких как Qonto, Luko, Alma или Voodoo, помогая им сократить время, затрачиваемое на управление контрактами, а также дает им контроль и прозрачность юридических и финансовых рисков.

Juridoc

Juridoc

juridoc.com.br

Juridoc — это комплексное решение PaaS для более продуманных юридических документов. Наша уникальная платформа позволяет легко создавать, вести переговоры, подписывать контракты и управлять ими, позволяя вам полностью контролировать рабочий процесс с юридическими документами. Juridoc помогает вам ул...

fynk

fynk

fynk.com

fynk позволяет автоматизировать весь жизненный цикл контракта. Оно позволяет создавать, редактировать, просматривать, утверждать, подписывать электронным способом, анализировать контракты и управлять ими от начала до конца с помощью гибкого и простого в использовании средства управления контрактами....

Docue

Docue

docue.com

Docue Technologies — юридическая технологическая компания, основанная в 2015 году, с офисами в Лондоне, Хельсинки и Стокгольме. Docue дает компаниям возможность создавать, подписывать электронным способом, управлять и хранить юридически обязывающие контракты профессионального уровня быстрым и доступ...

Contract Hound

Contract Hound

contracthound.com

Contract Hound — это простое и безопасное программное обеспечение для управления контрактами с хранилищем контрактов, оповещениями и рабочими процессами утверждения.

Zefort

Zefort

zefort.com

Zefort — мощное программное обеспечение для управления контрактами. Подписывайте, храните, делитесь контрактами и легко со своей командой. Устанавливайте напоминания и используйте мощный поиск.

WhitePipe

WhitePipe

whitepipe.io

Оптимизированное управление контрактами и автоматизация в лучшем виде! Оптимизируйте управление контрактами и дебиторской задолженностью с помощью автоматизации и шаблонов для всех предприятий малого и среднего бизнеса, экономя время и одновременно оцифровывая.

Bounsel

Bounsel

bounsel.com

Bounsel Flow — это решение для создания документов за считанные секунды с помощью интерактивных форм, как если бы это был разговор. Улучшите управление своими контрактами с помощью этого программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, которое позволяет вам автоматически генерировать свод...

Pergamin

Pergamin

pergam.in

В Pergamin вы можете создавать, редактировать, подписывать в электронном виде, а также архивировать контракты и другие документы на 90 % быстрее. Полностью онлайн.

DocTract

DocTract

doctract.com

DocTract революционизирует то, как организации используют ключевые документы с помощью выделенного облачного решения с расширенными возможностями совместной работы. Управление политиками, управление процедурами и управление контрактами превращаются в процессы с добавленной стоимостью, которые напрям...

WorkRails

WorkRails

workrails.com

WorkRails’ Services CPQ помогает корпоративным технологическим компаниям быстро и легко формировать расценки на профессиональные услуги. Мы идеальны для команд, которые продают сложные услуги, но испытывают трудности с точностью и своевременностью. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизирует пр...

Contractzy

Contractzy

contractzy.io

Contractzy (ранее The Legal Capsule) — это платформа управления жизненным циклом корпоративных юридических контрактов. Платформа предоставляет шаблоны контрактов, составление проектов, переговоры, хранение подписей и юридические контракты, чтобы помочь предприятиям заключать сделки более эффективно ...

AXDRAFT

AXDRAFT

axdraft.com

AXDRAFT помогает предприятиям составлять документы на 70% быстрее и сокращать время утверждения на 4–7 дней. Срок реализации: 1-3 недели. Мы являемся системой автоматизации документооборота и управления контрактами со следующими ключевыми преимуществами: 1. Адаптация: мы автоматизируем ваши шаблоны ...

provakil

provakil

provakil.com

Мы предоставляем предприятиям большую прозрачность их юридических операций и снабжаем их важной информацией, необходимой для принятия и исполнения решений. Компании используют Provakil для управления процессами разрешения споров, разрешения споров до и после них, управления контрактами, взыскания и ...

Pocketlaw

Pocketlaw

pocketlaw.com

Команды всех размеров используют Pocketlaw, чтобы легко работать с юридическими межорганизационными системами автоматизированным, масштабируемым и удобным для пользователя способом. Наша интуитивно понятная универсальная юридическая платформа помогает юридическим и неюридическим командам управлять п...

DocuX

DocuX

docux.ai

Поставьте свои документы и контракты на автопилот. DocuX — единственная платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет вам управлять полным жизненным циклом ваших документов и контрактов — от создания и совместной работы до электронной подписи и долгосрочного архивирования. Выполняйт...

Ignition

Ignition

ignitionapp.com

Ignition — это универсальная платформа для профессиональных услуг, которая позволяет предприятиям быстрее получать оплату и работать эффективнее. Ignition автоматизирует и оптимизирует предложения, клиентские соглашения, выставление счетов и сбор платежей, чтобы положить конец просроченным платежам,...

top.legal

top.legal

top.legal

top.legal — это SaaS-платформа, революционизирующая процесс переговоров по контрактам. Имея четкое видение устранения проблем при заключении контрактов и оптимизации результатов, мы предлагаем решение, которое интегрирует программную аналитику, переговоры и автоматизацию в процесс заключения контрак...

Advocat

Advocat

advocat.ai

Advocat AI — это создание контрактов, переговоры, электронная подпись и хранилище контрактов. Используйте Advocat AI для ускорения заключения контрактов и снижения рисков.

Acquirell

Acquirell

acquirell.com

Acquirell — это пакет технологий закупок, адаптированный для предприятий малого и среднего бизнеса, который позволяет повысить реальную ценность за счет автоматизации процесса закупок в одной системе. Продукт решает следующие проблемы, с которыми сталкивается малый и средний бизнес в сфере закупок: ...

Pactly

Pactly

pactly.com

Pactly — это платформа управления контрактами, предназначенная для оптимизации жизненного цикла вашего контракта, от составления проекта до подписания. Предоставьте юридическим командам любого размера возможность автоматизировать задачи, эффективно сотрудничать с бизнес-командами и получать прозрачн...

ContractWorks

ContractWorks

contractworks.com

Восстановите уверенность — получите простое и масштабируемое программное обеспечение для управления контрактами, которое можно настроить за считанные минуты. Получите полный контроль над всем жизненным циклом вашего контракта, составляйте идеальные соглашения, улучшайте прозрачность контрактов и ни...

Contractbook

Contractbook

contractbook.com

Contractbook превращает статические контракты в базу данных для всей организации, раскрывая всю ценность ваших данных, обеспечивая прозрачность и бесперебойный поток данных между инструментами. Легко создавайте и подписывайте документы, сотрудничайте со своей командой, отслеживайте все свои обязател...

Legistify

Legistify

legistify.com

Legistify — одна из ведущих и быстрорастущих мировых компаний в области юридических технологий, предлагающая LegisTrak единый интегрированный комплексный пакет юридического управления для корпоративных клиентов. Платформа охватывает различные варианты использования, включая контракты, судебные разби...

Inhubber

Inhubber

inhubber.com

Платформа управления контрактами с собственной цифровой подписью. Используя блокчейн и искусственный интеллект, INHUBBER обеспечивает беспрецедентную безопасность и анализ данных для облачного программного обеспечения CLM. INHUBBER упрощает контракты и делает их понятными, интерактивными, простыми в...

Summize

Summize

summize.com

Компания Summize является пионером в области заключения настоящих цифровых контрактов с помощью решения CLM, которое ставит на первое место удобство работы пользователей. Здесь используется сознательно иной подход, встраивающий рабочие процессы непосредственно в существующие технологии, которые вы (...

SpotDraft

SpotDraft

app.spotdraft.com

SpotDraft — это решение для управления контрактами и автоматизации на основе искусственного интеллекта, предназначенное для быстрорастущих компаний. Он предлагает комплексные услуги по управлению контрактами для юридических, торговых, маркетинговых, человеческих ресурсов, бизнес-операций и закупок. ...

Ontra

Ontra

ontra.ai

Ontra — мировой лидер в области автоматизации контрактов и аналитики для частных компаний по управлению активами. Платформа Ontra сочетает в себе программное обеспечение с поддержкой искусственного интеллекта и всемирную сеть высококвалифицированных юристов для модернизации повторяющихся юридических...

ContractHero

ContractHero

contracthero.com

ContractHero — это самое простое и интуитивно понятное облачное программное обеспечение для эффективного управления вашими контрактами. Наше безопасное программное обеспечение размещено в ЕС на серверах, сертифицированных по ISO27001 и ISO9001, и ему доверяют сотни клиентов. Оно предлагает автоматиз...

Lexion

Lexion

lexion.ai

Lexion — это очень простая платформа управления контрактами, которая помогает каждой команде вести бизнес быстрее и эффективнее за счет оптимизации и централизации процесса заключения контрактов в системе, которая работает так же, как вы. Управляйте всеми своими комплексными операциями по заключению...

Zuva

Zuva

zuva.ai

ИИ контрактов, который очень прост в использовании. Легко добавляйте аналитику контрактов в свои рабочие процессы и приложения.

Dealsign

Dealsign

dealsign.ai

Dealsign помогает компаниям быстрее заключать сделки и легко управлять контрактами за счет лучшего взаимодействия на протяжении всего жизненного цикла контракта.

Oneflow

Oneflow

oneflow.com

Меньше контрактного админа. Больше контрактной магии. Будьте более эффективными с помощью по-настоящему цифровых контрактов Oneflow, которые делают работу быстрее, а жизнь проще.

GetAccept

GetAccept

getaccept.com

С легкостью удовлетворите свои потребности в цифровых продажах с помощью нашего универсального программного обеспечения! Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня и заключайте сделки быстрее.

Evisort

Evisort

evisort.com

Интеллектуальная платформа управления контрактами Evisort помогает вам централизованно управлять контрактами, получать аналитику контрактов в режиме реального времени и автоматизировать жизненный цикл контрактов.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

Увеличение доходов благодаря ведущим CPQ и CLM. Единая платформа для формирования котировок и контрактов, привлечения покупателей и получения информации о покупателях в режиме реального времени.

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