Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Postscript — это маркетинговая платформа SMS/MMS для магазинов Shopify. Отправляйте кампании, создавайте средства автоматизации и получайте новый доход для своего магазина. Гарантированная рентабельность инвестиций.

Веб-сайт: postscript.io

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