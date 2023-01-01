Аппетитный хруст и сочная жареная курица, наполненная вкусом Луизианы. Изучите наше меню, предложения и получайте вознаграждения за доставку или цифровые заказы.

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