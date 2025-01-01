Альтернативы - Pollfish

Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, объединяющий функции текстовых редакторов, таблиц и приложений для совместной работы в реальном времени.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.
JotForm
jotform.com
Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для создания интерактивных презентаций, позволяющая аудитории участвовать через опросы и голосования, удобная для удаленных и гибридных встреч.
Typeform
typeform.com
Typeform — это инструмент для создания форм, опросов и викторин с адаптивными вопросами и интеграцией с другими сервисами для сбора данных.
UserTesting
usertesting.com
UserTesting – приложение для получения обратной связи от пользователей, помогающее улучшать цифровые продукты и интерфейсы через тестирование и исследование пользовательского опыта.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar - инструмент для анализа поведения пользователей на сайтах с помощью тепловых карт, записей сеансов и опросов.
Visme
visme.co
Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
Zoho Survey
zoho.com
Zoho Survey позволяет создавать онлайн-опросы и анкеты для сбора данных о удовлетворенности клиентов, обратной связи и исследований.
Tally
tally.so
Tally — бесплатный конструктор форм, позволяющий создавать неограниченное количество форм и собирать ответы без регистрации.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
Doodle
doodle.com
Doodle - приложение для планирования встреч, позволяющее пользователям координировать встречи и управлять бронированиями легко и эффективно.
Textline
textline.com
Textline - это платформа для текстовых сообщений, которая позволяет компаниям общаться с клиентами и оптимизировать обслуживание через двусторонние сообщения.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides — это платформа для создания интерактивных презентаций с живыми опросами, викторинами и сессиями вопросов и ответов для вовлечения аудитории.
SurveyMonkey
surveymonkey.com
SurveyMonkey — это приложение для создания, распространения и анализа опросов, позволяющее собирать обратную связь и проводить анализ данных.
TWIPLA
twipla.com
Twipla - платформа веб-аналитики, предоставляющая статистику сайта, записи сеансов, тепловые карты и опросы для оптимизации пользовательского опыта.
Spark Chart
sparkchart.com
Spark Chart — это мощное программное обеспечение для опросов, позволяющее создавать и анализировать опросы, получать отчеты и получать поддержку экспертов в любое время.
forms.app
forms.app
Forms.app - это онлайн-создатель форм и опросов, позволяющий легко создавать и делиться формами, а также анализировать ответы.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — платформа для управления брендом, позволяющая маркетологам разрабатывать стратегии и отслеживать результаты в реальном времени.
Respondent Participant
respondent.io
Приложение для поиска и организации исследований с участниками в реальном времени по всему миру.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro — это online-платформа для создания и анализа опросов, позволяющая собирать как количественные, так и качественные данные.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — это платформа для создания опросов, веб-приложений и порталов без навыков программирования, с интуитивно понятным интерфейсом и возможностью сбора данных.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это платформа автоматизации маркетинга, предлагающая инструменты для email-маркетинга, управления событиями, опросов и мобильного маркетинга.
Formstack
formstack.com
Formstack — облачное решение для создания цифровых форм и сбора данных, интегрирующееся с другими приложениями и позволяющее автоматизировать рабочие процессы.
Customerly
customerly.io
Customerly — платформа для обслуживания клиентов, предлагающая живой чат, помощь, CRM и инструменты маркетинга для улучшения клиентского взаимодействия.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs — платформа для создания обучающих программ и оценки, предлагающая инструменты для обучения, опросов и управления проектами.
Wufoo
wufoo.com
Wufoo - это веб-приложение для создания и настройки онлайн-форм для сбора данных, платежей и приложений с возможностью интеграции с другими инструментами.
Experience.com
experience.com
Experience.com предлагает решения для управления онлайн-репутацией, отзывами и присутствием в интернете, включая инструменты для бизнеса и профессионалов.
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