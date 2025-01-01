Альтернативы - Pollfish

Coda

Coda

coda.io

Coda — облачный редактор документов, объединяющий функции текстовых редакторов, таблиц и приложений для совместной работы в реальном времени.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter – платформа для создания интерактивных презентаций, позволяющая аудитории участвовать через опросы и голосования, удобная для удаленных и гибридных встреч.

Typeform

Typeform

typeform.com

Typeform — это инструмент для создания форм, опросов и викторин с адаптивными вопросами и интеграцией с другими сервисами для сбора данных.

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

UserTesting – приложение для получения обратной связи от пользователей, помогающее улучшать цифровые продукты и интерфейсы через тестирование и исследование пользовательского опыта.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar - инструмент для анализа поведения пользователей на сайтах с помощью тепловых карт, записей сеансов и опросов.

Visme

Visme

visme.co

Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

Zoho Survey

Zoho Survey

zoho.com

Zoho Survey позволяет создавать онлайн-опросы и анкеты для сбора данных о удовлетворенности клиентов, обратной связи и исследований.

Tally

Tally

tally.so

Tally — бесплатный конструктор форм, позволяющий создавать неограниченное количество форм и собирать ответы без регистрации.

Personio

Personio

personio.de

Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.

Doodle

Doodle

doodle.com

Doodle - приложение для планирования встреч, позволяющее пользователям координировать встречи и управлять бронированиями легко и эффективно.

Textline

Textline

textline.com

Textline - это платформа для текстовых сообщений, которая позволяет компаниям общаться с клиентами и оптимизировать обслуживание через двусторонние сообщения.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides — это платформа для создания интерактивных презентаций с живыми опросами, викторинами и сессиями вопросов и ответов для вовлечения аудитории.

SurveyMonkey

SurveyMonkey

surveymonkey.com

SurveyMonkey — это приложение для создания, распространения и анализа опросов, позволяющее собирать обратную связь и проводить анализ данных.

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

Twipla - платформа веб-аналитики, предоставляющая статистику сайта, записи сеансов, тепловые карты и опросы для оптимизации пользовательского опыта.

Spark Chart

Spark Chart

sparkchart.com

Spark Chart — это мощное программное обеспечение для опросов, позволяющее создавать и анализировать опросы, получать отчеты и получать поддержку экспертов в любое время.

forms.app

forms.app

forms.app

Forms.app - это онлайн-создатель форм и опросов, позволяющий легко создавать и делиться формами, а также анализировать ответы.

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI — платформа для управления брендом, позволяющая маркетологам разрабатывать стратегии и отслеживать результаты в реальном времени.

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Приложение для поиска и организации исследований с участниками в реальном времени по всему миру.

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

QuestionPro — это online-платформа для создания и анализа опросов, позволяющая собирать как количественные, так и качественные данные.

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Formaloo — это платформа для создания опросов, веб-приложений и порталов без навыков программирования, с интуитивно понятным интерфейсом и возможностью сбора данных.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer — это платформа автоматизации маркетинга, предлагающая инструменты для email-маркетинга, управления событиями, опросов и мобильного маркетинга.

Formstack

Formstack

formstack.com

Formstack — облачное решение для создания цифровых форм и сбора данных, интегрирующееся с другими приложениями и позволяющее автоматизировать рабочие процессы.

Customerly

Customerly

customerly.io

Customerly — платформа для обслуживания клиентов, предлагающая живой чат, помощь, CRM и инструменты маркетинга для улучшения клиентского взаимодействия.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs — платформа для создания обучающих программ и оценки, предлагающая инструменты для обучения, опросов и управления проектами.

Wufoo

Wufoo

wufoo.com

Wufoo - это веб-приложение для создания и настройки онлайн-форм для сбора данных, платежей и приложений с возможностью интеграции с другими инструментами.

Experience.com

Experience.com

experience.com

Experience.com предлагает решения для управления онлайн-репутацией, отзывами и присутствием в интернете, включая инструменты для бизнеса и профессионалов.

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