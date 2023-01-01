Альтернативы - Podia
Kajabi
kajabi.com
Kajabi — это универсальная бизнес-платформа для создания и масштабирования вашего бизнеса, основанного на знаниях. Попробуйте Kajabi бесплатно с 14-дневной пробной версией сегодня.
Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Присоединяйтесь к более чем 200 000+ авторов, получающих зарплату от более чем 4 миллионов покровителей в месяц.
beehiiv
beehiiv.com
Получите доступ к лучшим инструментам, доступным в электронной почте, которые помогут масштабировать и монетизировать ваш информационный бюллетень, как никогда раньше.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown — это самый простой способ создать и запустить информационный бюллетень. Buttondown — небольшой элегантный инструмент для создания информационных бюллетеней. Минималистичный интерфейс позволяет легко писать отличные электронные письма; автоматизация действует как помощник редактора, кото...
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство и цифровые продукты со своего веб-сайта. Делитесь своими знаниями и получайте доход. Добавьте доступ только для участников к любой части вашего веб-сайта и принимайте платежи. Работает любая платформа: Squarespace, WordPress, Wix, Notion и другие.