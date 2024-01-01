Альтернативы - PodcastAI

Otter

Otter

otter.ai

Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...

VEED

VEED

veed.io

Редактирование видео стало проще. Создавайте видео одним щелчком мыши. Добавляйте субтитры, расшифровывайте аудио и многое другое.

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

Самое реалистичное и универсальное программное обеспечение для работы с искусственным интеллектом. Eleven предлагает создателям и издателям самые убедительные, насыщенные и реалистичные голоса, которые ищут идеальные инструменты для повествования.

Runway

Runway

runwayml.com

Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш пакет для создания видео нового поколения.

Speechify

Speechify

speechify.com

Читайте умнее, а не сложнее. Просматривайте документы, статьи, PDF-файлы, электронную почту — все, что вы читаете, — слушая с помощью нашей ведущей программы для преобразования текста в речь.

Jasper

Jasper

jasper.ai

Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетингов...

D-ID

D-ID

d-id.com

Генерирующий искусственный интеллект, ориентированный на будущее. Создавайте персонализированные видеоролики с говорящими аватарами одним нажатием кнопки, предоставляя компаниям и авторам сверхспособности.

HeyGen

HeyGen

heygen.com

СОЗДАВАЙТЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВИДЕО В 10 РАЗ БЫСТРЕЕ С ИИ Встречайте HeyGen — лучшую платформу для создания видео с использованием искусственного интеллекта для вашей команды.

MetaVoice

MetaVoice

themetavoice.xyz

Устройство смены голоса ИИ в реальном времени для Метавселенной. Говорите уверенно и позвольте своим эмоциям проявиться с помощью уникальных, ультрареалистичных модификаторов человеческого голоса.

Opus Clip

Opus Clip

opus.pro

Opus Clip превращает длинные видеоролики в высококачественные вирусные клипы, которыми вы можете поделиться на TikTok, YouTube Shorts и Reels, чтобы расширить охват социальных сетей.

SpeechTexter

SpeechTexter

speechtexter.com

Конвертер речи в текст. Диктуйте своим голосом. Бесплатное веб-приложение для набора текста голосом. Поддерживается более 70 различных языков!

TTSMaker

TTSMaker

ttsmaker.com

TTSMaker — это бесплатный инструмент преобразования текста в речь, который предоставляет услуги синтеза речи и поддерживает несколько языков, включая английский, французский, немецкий, испанский, арабский, китайский, японский, корейский, вьетнамский и т. д., а также различные стили голоса. Вы можете...

Descript

Descript

descript.com

Записывайте, транскрибируйте, редактируйте, микшируйте, сотрудничайте и совершенствуйте свои аудио и видео с помощью Descript. Скачать бесплатно →.

Speechnotes

Speechnotes

speechnotes.co

Преобразование речи в текст — голосовой ввод и транскрипция. Делайте голосовые заметки бесплатно или автоматически расшифровывайте аудио- и видеозаписи прямо на месте. Безопасный, точный и сверхбыстрый.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Быстро создавайте видеоролики, созданные искусственным интеллектом, используя простой текст. Поддержка многоязычного TTS с Metahuman. Поговорите с реалистичным ИИ-аватаром.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Создавайте видео с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.

Simplified

Simplified

simplified.com

Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.

Krisp

Krisp

krisp.ai

Наслаждайтесь HD-голосом без фонового шума и эха во время удаленных собраний, подкастов и записей. Krisp предотвращает отвлекающие факторы, повышая производительность и профессионализм.

FakeYou

FakeYou

fakeyou.com

AI Музыка, преобразование текста в речь, голос в голос. Создавайте аудио или видео, где ваши любимые персонажи говорят все, что угодно, с помощью технологии глубоких фейков FakeYou.

Narakeet

Narakeet

narakeet.com

Легко создавайте озвучку, используя реалистичный текст в речи. Хватит тратить время на запись голоса, исправление ошибок и синхронизацию изображения со звуком. Просто введите или загрузите свой сценарий, выберите один из более чем 500 наших голосов и получите профессионально звучащее аудио или вид...

Fliki

Fliki

fliki.ai

Создавайте видео из сценариев или постов в блогах, используя реалистичные голоса, за 2 минуты!

Notta

Notta

notta.ai

Запишите и превратите свой любимый подкаст, новости и ток-радио, чат Discord, аудио классов Zoom в текст. Вы можете воспроизводить записи и редактировать расшифровки, добавлять заметки, теги, вставлять изображения, чтобы сохранить ценную информацию из каждого разговора.

Wavel AI

Wavel AI

wavel.ai

Wavel предлагает лучшие голосовые решения для преобразования текста в речь для видео и локализации. Наши голоса естественны, ясны и точны, а наша платформа проста в использовании.

Resemble.ai

Resemble.ai

resemble.ai

Используйте AI Voice Generator от Resemble, чтобы бесплатно клонировать свой голос! Создавайте голоса искусственного интеллекта, которые звучат реально, с помощью программного обеспечения Resemble Real-Time Speech-to-Speech.

Jammable

Jammable

jammable.com

Создавайте каверы AI с вашими любимыми голосами! Платформа №1 для создания высококачественных AI-обложек за считанные секунды!

PlayHT

PlayHT

play.ht

Генератор текста в голос на базе искусственного интеллекта. Создавайте реалистичный звук преобразования текста в речь (TTS) с помощью нашего онлайн-генератора голоса с искусственным интеллектом и лучших синтетических голосов. Мгновенно преобразуйте текст в естественную речь и загружайте аудиофайлы...

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

Попрощайтесь с дорогими переводчиками. Наша цель — предоставить опыт дублирования и перевода с помощью искусственного интеллекта, который не уступает человеку.

Revoicer

Revoicer

revoicer.com

Преобразование текста в речь Human Souding AI онлайн. Признан лучшим генератором голоса ОНЛАЙН. Самый реалистичный онлайн-преобразование текста в речь с использованием искусственного интеллекта для рекламных видеороликов, образовательных видеороликов и видеороликов подкастов.

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности