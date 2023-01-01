Альтернативы - Pobuca Connect

LeadDelta

leaddelta.com

Единое рабочее пространство для взаимоотношений вашей компании. LeadDelta помогает вам организовать и задействовать вашу сеть, чтобы вы могли активно использовать свой самый ценный актив — свои связи. С LeadDelta вы получите CRM-представление о вашей профессиональной сети и вашей команде. LeadDelta ...