WebCatalog

Ploomes

Ploomes

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: ploomes.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Ploomes в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Ploomes — первая платформа, объединившая CRM, автоматизацию процессов и генерацию предложений. Контролируйте всю коммерческую операцию, от привлечения потенциальных клиентов до их конверсии и лояльности, объединяя рабочую среду продавца и позволяя видеть клиентов на 360 градусов. Мы заполняем нишу рынка, сочетая надежность более традиционных CRM с простотой внедрения, использования и обслуживания более простых CRM. Благодаря такому позиционированию мы стали крупнейшей CRM-компанией Латинской Америки, обслуживающей таких клиентов, как Philips Healthcare, Intelbras, Grupo Moura и Unimed.

Веб-сайт: ploomes.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ploomes, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Avenue

Avenue

avenue.us

ANYMARKET Hub

ANYMARKET Hub

anymarket.com.br

Boleto Simples

Boleto Simples

boletosimples.com.br

Monetizze

Monetizze

monetizze.com.br

RevGás

RevGás

revgas.com

Acessórias

Acessórias

acessorias.com

Leads2b

Leads2b

leads2b.com

TeamGuide

TeamGuide

teamguide.app

Octadesk

Octadesk

octadesk.com

Flash

Flash

expenseon.com

followize

followize

followize.com.br

Wispot

Wispot

wispot.com.br

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности