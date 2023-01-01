Ploomes — первая платформа, объединившая CRM, автоматизацию процессов и генерацию предложений. Контролируйте всю коммерческую операцию, от привлечения потенциальных клиентов до их конверсии и лояльности, объединяя рабочую среду продавца и позволяя видеть клиентов на 360 градусов. Мы заполняем нишу рынка, сочетая надежность более традиционных CRM с простотой внедрения, использования и обслуживания более простых CRM. Благодаря такому позиционированию мы стали крупнейшей CRM-компанией Латинской Америки, обслуживающей таких клиентов, как Philips Healthcare, Intelbras, Grupo Moura и Unimed.

Веб-сайт: ploomes.com

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