Альтернативы - Plecto

Lative

lative.io

Lative помогает современным отделам продаж по-новому взглянуть на то, как они измеряют и управляют планированием мощности и эффективностью продаж в Salesforce, чтобы максимизировать прибыльный рост продаж. Наша платформа позволяет вам отказаться от трудоемкого извлечения данных вручную, сложных поль...