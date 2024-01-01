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Альтернативы - Planly

Asana

Asana

asana.com

Asana — это веб-приложение и мобильное приложение, призванное помочь командам организовывать, отслеживать и управлять своей работой. Forrester, Inc. сообщает, что «Asana упрощает управление командной работой». Его производит одноименная компания. (Асана, Инк.) Ее основали в 2008 году соучредитель F...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

Управление проектами максимально эффективно. Zoho Projects — это облачный инструмент управления проектами, который помогает вам планировать свою работу, эффективно отслеживать ее и сотрудничать с вашей командой, где бы они ни находились.

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Smartsheet — это программное обеспечение как услуга (SaaS), предлагающее для совместной работы и управления работой, разработанное и продаваемое компанией Smartsheet Inc. Оно используется для назначения задач, отслеживания хода проекта, управления календарями, обмена документами и управления другой ...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Nifty

Nifty

nifty.pm

Управляйте проектами, а не инструментами. Хватит переключаться между инструментами чатов, задач, документов, календаря и собраний — объедините свою команду и клиентов в одном простом, но мощном приложении.

Wrike

Wrike

wrike.com

Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

Попробуйте бесплатный инструмент для создания диаграмм Ганта от TeamGantt и создайте диаграмму Ганта онлайн за считанные минуты с помощью планирования перетаскиванием. Самый лучший и бесплатный навсегда — кредитная карта не требуется.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.

ProofHub

ProofHub

proofhub.com

ProofHub — это программное обеспечение для планирования проектов, в котором есть все инструменты, необходимые вашей команде для совместной работы быстрее. Нет платы за пользователя. Бесплатная пробная версия. Никакой кривой обучения.

Hive

Hive

hive.com

Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

Семейство гибких маркетинговых инструментов, которые помогут вам сохранять концентрацию, реализовывать проекты вовремя и делать вашу команду счастливой. Приведите себя в порядок прямо сейчас.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Beesbusy

Beesbusy

beesbusy.com

Beesbusy — это интуитивно понятный инструмент управления проектами для совместной работы. Легко планируйте свои задачи и организуйте свое время, чтобы воплотить свои проекты в жизнь.

Spreadsheet

Spreadsheet

spreadsheet.com

Знакомая вам электронная таблица, обладающая мощью базы данных и системы управления проектами. Гантт, Календарь, Канбан, Формы и Автоматизация. Начните бесплатно.

Opal

Opal

workwithopal.com

Гибкая платформа динамического планирования, которая соединяет стратегию с исполнением. Opal обеспечивает беспрецедентную видимость и согласованность действий маркетинговых и коммуникационных команд, необходимые для выполнения исключительной работы.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...

Narrator

Narrator

narrator.ai

Платформа данных Экранного диктора позволяет любому получить ответы за считанные минуты, а не за недели, благодаря системе Customer 360, которая содержит информацию обо всех взаимодействиях клиентов с вашим бизнесом.

PromoPrep

PromoPrep

promoprep.com

PromoPrep — это платформа маркетингового календаря и планирования рекламных акций, предназначенная для улучшения организации и коммуникации маркетинговых команд любого размера. Вместо того, чтобы использовать бесконечные электронные таблицы или взламывать инструмент управления проектами для отслежив...

Gain

Gain

gainapp.com

Проще говоря: Gain — это отзывы клиентов о контенте в социальных сетях, которые стало проще. Маркетинговые команды в 51 стране доверяют Gain контент для социальных сетей более чем 9000 брендов, поскольку Gain включает в себя уровень отзывов и одобрений клиентов в их рабочий процесс в социальных сетя...

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...

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