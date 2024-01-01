Альтернативы - Planful

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».

Wrike

Wrike

wrike.com

Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

Попробуйте бесплатный инструмент для создания диаграмм Ганта от TeamGantt и создайте диаграмму Ганта онлайн за считанные минуты с помощью планирования перетаскиванием. Самый лучший и бесплатный навсегда — кредитная карта не требуется.

GanttPRO

GanttPRO

ganttpro.com

✅ Зарегистрируйтесь бесплатно и создавайте диаграммы Ганта в онлайн-программе для создания диаграмм Ганта GanttPRO. Планируйте, создавайте задачи и графики и управляйте ими за считанные минуты. Быстрая регистрация.

Hive

Hive

hive.com

Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Lytho

Lytho

lytho.com

Ранее в MotionNow. Управление рабочими процессами для групп маркетинга и дизайна, которым требуется улучшенная видимость и контроль проекта для достижения лучших результатов по контенту.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Атрибуция отслеживает, сколько вы тратите на рекламу, какие клиенты приходят по рекламе и что они у вас покупают.

Shape.io

Shape.io

shape.io

Пакет программного обеспечения для управления бюджетом PPC. Мощные решения для контроля расходов и производительности PPC. Никогда больше не беспокойтесь о темпах бюджета или перерасходе/перерасходе.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

Через автоматизацию канального маркетинга Одна платформа для всех ваших потребностей распределенного маркетинга

FunnelDash

FunnelDash

funneldash.com

FunnelDash — это бизнес по вертикальным платежам и кредитованию для рекламной индустрии. Наш фирменный продукт AdCard — первая платежная карта, предназначенная исключительно для расходов на цифровую рекламу. - Неограниченное количество бесплатных виртуальных дебетовых и кредитных карт. - Бесплатные ...

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B повысить рентабельность инвестиций за счет измерения, прогнозирования и планирования маркетинговых усилий, которые способствуют росту доходов.

Narrator

Narrator

narrator.ai

Платформа данных Экранного диктора позволяет любому получить ответы за считанные минуты, а не за недели, благодаря системе Customer 360, которая содержит информацию обо всех взаимодействиях клиентов с вашим бизнесом.

Mtivity

Mtivity

mtivity.com

Mtivity — ведущая в мире компания по производству программного обеспечения для закупок печатной продукции, обеспечивающая автоматизацию рабочих процессов для компаний, закупающих и управляющих печатью. Решение предоставляется на платформе SaaS (Программное обеспечение как услуга) и позволяет специал...

Promoboxx

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx — это программная платформа с вспомогательными услугами для брендов, позволяющая им привлекать своих независимых ритейлеров к цифровому маркетингу, соответствующему бренду, что позволяет добиться лучших результатов в бизнесе за счет охвата нужных потребителей через надежный канал местных р...

Ignition GTM

Ignition GTM

haveignition.com

Ignition — это первая платформа для вывода на рынок, предназначенная для централизации и автоматизации каждого этапа запуска продуктов, функций и кампаний. Созданный экспертами по продуктовому маркетингу из Rippling и Facebook, он помогает межфункциональным командам работать на одной странице и пров...

MarcomCentral

MarcomCentral

marcom.com

Ускорьте продажи с помощью инструментов, специально созданных для бренд-менеджеров, маркетологов и отделов продаж. MarcomCentral, лидер в области бренд-менеджмента уже более 20 лет, может преобразовать ваш бизнес благодаря оптимизированной организации файлов и упрощенному распределению залогового об...

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