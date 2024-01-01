Plane

Plane

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Веб-сайт: plane.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Современный расчет заработной платы и HR для стартапов. Расчет заработной платы, льгот и соблюдение требований, предназначенных для быстрорастущих компаний. Универсальная платформа для людей, которая масштабируется вместе с вами от запуска до IPO.

Веб-сайт: plane.com

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