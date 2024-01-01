Плата проходит без боли. Массовые платежи без банка. Быстрые выплаты без комиссий. Более безопасные платежи без стресса. Telleroo снижает риски массовых платежей для владельцев бизнеса, внутренних финансовых отделов, бухгалтеров и счетоводов. Вы можете легко подготовить платежные поручения, а затем пополнить защищенный счет электронных денег, когда вам понадобится их обработать. Это более безопасно, чем предоставление доступа к корпоративному банку третьим лицам, и гораздо менее хлопотно, чем работа с банковскими мандатами, услугами массовых платежей и загрузкой файлов. Когда платеж будет готов, просто пополните счет, и платежи будут отправлены мгновенно или в запланированный день. Telleroo имеет двустороннюю синхронизацию с Xero и соединяется с другими решениями для оплаты и расчета заработной платы, такими как Employment Hero, Staffology, ExpenseIn и SafeHR. Вы также можете загрузить файл платежа из Sage, QBO или откуда-либо еще, чтобы отправлять платежи за считанные секунды. Предоставьте своим коллегам разрешение создавать, просматривать и утверждать платежи, устраняя узкие места генерального директора. Telleroo предупредит вас, если банковские реквизиты будут обновлены, добавлен новый сотрудник/поставщик или если имя получателя полностью, частично или не совпадает с именем владельца банковского счета, предоставляя вам дополнительный уровень защиты. Вы даже можете сканировать банковские реквизиты из счетов-фактур, чтобы снизить риск платежей новым поставщикам! Используйте Telleroo для оплаты британским поставщикам и сотрудникам в фунтах стерлингов или для конвертации и отправки платежей в долларах США, евро, австралийских долларах, канадских долларах и других валютах! Если вы являетесь пользователем Xero, вы можете сверять международные платежи без необходимости корректировать обменный курс.

Веб-сайт: telleroo.com

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