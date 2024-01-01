Альтернативы - Placer.ai

Ermes

ermes.ai

ERMES — это интегрированная платформа данных + медиа. Его цель — использовать данные и искусственный интеллект, чтобы сделать рекламу простой, точной и прибыльной для всех компаний, больших и малых. Платформа ERMES включает в себя: - Более 295 миллионов детерминированных профилей потребителей (240 м...