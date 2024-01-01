Альтернативы - Placer.ai
Tableau
tableau.com
Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:
Scribble Maps
scribblemaps.com
Легко создавайте, анализируйте и делитесь картами. Делитесь картами с друзьями, встраивайте карты на веб-сайты и создавайте изображения или PDF-файлы.
elink.io
elink.io
Создавайте что угодно с помощью веб-ссылок. В elink есть все необходимое для сохранения закладок и создания веб-страниц, информационных бюллетеней по электронной почте, виджетов веб-сайтов RSS, социальных био-ссылок, социальных стен, автоматизированного контента и многого другого. Создавайте контент...
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и публикации интерактивных веб-карт. Составляйте карту и взаимодействуйте с данными о вашем местоположении Создавайте интерактивные веб-карты с помощью ArcGIS Online, веб-картографического программного обеспечения Esri. Получите новые п...
Mapbox
mapbox.com
Карты и локации для разработчиков. Точные данные о местоположении и мощные инструменты разработчика, которые изменят наше представление о мире.
Short.io
short.io
Short.io — это программа сокращения URL-адресов с белой этикеткой, которая создает короткие ссылки на фирменных доменах. Сокращайте, настраивайте и делитесь фирменными URL-адресами со своей аудиторией.
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
Nearmap
nearmap.com
Изучите карты с высоты птичьего полета, качество которых лучше, чем у спутниковых изображений и 3D-данных, а также автоматизированную аналитику для правительств и предприятий.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д.
GummySearch
gummysearch.com
Исследование аудитории Reddit у вас под рукой. Быстро выясните болевые точки вашего клиента, какие решения им нужны и за что они готовы платить.
Radar
radar.com
Инфраструктура местоположения для каждого продукта и услуги. Самые инновационные компании используют SDK и API определения местоположения Radar для обеспечения работы на основе определения местоположения на сотнях миллионов устройств по всему миру.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops — это платформа вирусного и реферального маркетинга для запуска рейтинговых соревнований, лотерей, предварительных и реферальных программ.
Revue
getrevue.co
Создайте лояльную аудиторию. Revue позволяет писателям и издателям легко рассылать редакционные информационные бюллетени и получать за это деньги.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Ведущая платформа продаж на местах теперь с геймификацией Геймификация — это революционный набор инструментов, который преобразует данные в значительно улучшенную производительность торговых представителей, повышая способность вашей команды продаж преуспевать на целых 107%. Испытайте это прямо сейч...
Radio.co
radio.co
Хотите создать радиостанцию? Автоматизируйте свое расписание, ведите прямые трансляции и отслеживайте слушателей с помощью одной простой в использовании платформы. Добро пожаловать на Radio.co.
ShareASale
shareasale.com
Станьте партнером ShareASale и станьте частью нашей надежной сети партнерского маркетинга. Наша сеть предоставляет маркетинговые решения для наших партнеров.
RocketLink
rocketlink.io
Добавьте пиксели ретаргетинга, собственный призыв к действию, собственные домены к любой ссылке, которой вы делитесь, настройте внешний вид миниатюры ссылки и перенацельте любого, кто нажал на нее.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence — это сервис влиятельного маркетинга, который позволяет брендам и влиятельным лицам объединяться, сотрудничать и достигать своих целей.
TravelTime
traveltime.com
Создавайте великолепные приложения с помощью API-интерфейсов местоположения TravelTime. Посвящается конфиденциальности данных и точности транспортных данных.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информаци...
Smappen
smappen.com
Приложение карты радиуса движения. Smappen — это интерактивная карта, которую можно использовать для создания зон в зависимости от времени в пути. Быстро и легко анализируйте зоны обслуживания, оптимизируйте логистику и подготавливайте местные маркетинговые стратегии.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — это бесплатное и неограниченное отслеживание электронной почты для Gmail и Google Workspace (G Suite) с уведомлениями на рабочем столе в реальном времени и WhatsApp, такими как двойные галочки (✓✓) в поле «Отправленные». Одиночная синяя галочка ✓ означает, что электронное письмо было от...
BrandBucket
brandbucket.com
Оригинальный рынок брендовых имен, предлагающий на выбор более 100 000 наименований компаний, подобранных экспертами. Получите соответствующий домен .com и логотип, а также бесплатную консультацию по брендингу от нашей команды.
CARTO
carto.com
Монетизация данных о транзакциях. Mastercard Advisors использует CARTO, чтобы превращать миллионы ежедневных транзакций по кредитным картам в данные о местоположении для B2B-клиентов в сфере розничной торговли, недвижимости и государственного сектора.
WANotifier
wanotifier.com
Ваши клиенты в WhatsApp. Обращайтесь к ним с помощью массовых сообщений WhatsApp, используя официальные API WhatsApp с дополнительной наценкой 0 % к стоимости официального API!
Mapline
mapline.com
Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуа...
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer — это самый дешевый, быстрый и простой способ узнать, что на самом деле происходит в Интернете.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter предлагает понятный и простой способ письма для людей, которым не нужны расширенные отчеты или функции для бизнеса.
Chainfuel
chainfuel.com
С помощью мощного телеграмм-бота и веб-приложения Chainfuel вы можете автоматически защищать свою группу от спамеров и мошенников, отслеживать показатели группы, привлекать и удерживать своих пользователей всего несколькими щелчками мыши.
Geo Targetly
geotargetly.com
Геотаргетинг посетителей вашего сайта с помощью наших инструментов геотаргетинга. Перенаправляйте посетителей или показывайте контент по стране, штату и городу, используя их геолокацию по IP.
Purple
purple.com
Фиолетовый — лучшее достижение в области матрасов за 80 лет. Наши матрасы и подушки поставляются с бесплатной доставкой, бесплатным возвратом и пробной версией на 100 ночей.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx предоставляет ведущую облачную платформу аналитики. Мы даем возможность каждому получить ценную информацию с помощью автоматизации аналитики на базе искусственного интеллекта.
Eredom
eredom.com
Добро пожаловать в Эредом! Исследуйте незарегистрированные фирменные доменные имена компаний! Найдите доступные и брендированные доменные имена business .com!
GettHit.com
getthit.com
Увеличьте посещаемость вашего сайта с помощью исключительного генератора целевого трафика Getthit. Адаптируйте свои кампании к своим конкретным требованиям и с легкостью привлекайте тысячи посетителей. Раскройте весь потенциал своего веб-сайта, настроив кампании всего за несколько простых шагов. Ген...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Расширенное SaaS-приложение для поиска партнеров на основе искусственного интеллекта для управления издателями. Платформа предоставляет углубленный анализ веб-сайтов издателей, а также информацию и инструменты для привлечения партнеров. Машинное обучение на платформе гарантирует, что результаты стан...
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social — это новаторская платформа, призванная революционизировать способы разработки, утверждения и запуска цифровых маркетинговых кампаний. По своей сути Approved Social — это механизм совместной обратной связи и одобрения, который позволяет маркетинговым командам, агентствам и брендам оп...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — это пакет многоканальных переговоров на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами. Универсальная платформа SleekFlow обеспечивает плавное и персонализированное взаимодействие с клиентами по общедоступным каналам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram, чат и м...
SummarAIze
summaraize.com
10-кратное увеличение подкастов и видеоконтента за 10 минут. SummarAIze преобразует ваш контент из аудио и видео в привлекательные публикации в социальных сетях, контент электронной почты, резюме, цитаты и многое другое!
Socialbuzz
sociabuzz.com
Показывайте медиа и наши функции монетизации прямо на странице, не перенаправляя посетителей на другую страницу. Платформа экономики создателей в США. Медиа и монетизация.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — это усовершенствованная платформа обнаружения объектов, предназначенная для анализа изображений со спутников и дронов. Он предлагает пользователям возможность обнаруживать, сегментировать и локализовать объекты и области на этих изображениях, а также отслеживать изменения и выявлять аном...
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — пионер технологий определения местоположения и ведущая платформа отслеживания геолокации со встроенными уведомлениями и средствами связи для клиентов. Мы предоставляем лучшую в своем классе технологию определения местоположения для сбора, обработки и обработки данных для прогнозной визуали...
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo — это инструмент для создания контента на базе искусственного интеллекта, который упрощает процесс создания высококачественного партнерского контента. Всего несколькими щелчками мыши вы можете создавать привлекательные обзоры продуктов, увлекательные обзоры и информативные сообщения в блогах,...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar — это система отслеживания покупателей в магазине, которая включает в себя видео- и видеокамерное отслеживание, сбор и интеграцию данных.
Chatwee
chatwee.com
Chatwee — это приложение для живого чата и обмена мгновенными сообщениями, ориентированное на: - онлайн-сообщества - виртуальные мероприятия - поставщиков поддержки психического здоровья - командное общение - торговлю в реальном времени - церковные службы - образовательные вебинары - потоковое видео...
Purlem
purlem.com
Укрепите отношения со своими клиентами, создав уникальную веб-страницу для каждого человека в вашем списке, что позволит вам взаимодействовать с ними на индивидуальном уровне 1:1. Мы — простой и экономичный мост в дивный новый мир персонализированного маркетинга.
Hidemyacc
hidemyacc.com
Браузер Multilogin Antidetect — создавайте неограниченное количество учетных записей с разными профилями на 01 устройстве вместо использования нескольких реальных устройств или виртуальных машин.
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ — это пакет оптимизации социальных сетей, который позволяет пользователю управлять Twitter, Instagram и Pinterest для увеличения влияния социальных сетей.
Capsulink
capsulink.com
Capsulink — это инструмент для сокращения URL-адресов, предназначенный для защиты пользователей от потери трафика, поврежденных внешних ссылок и упущенной прибыли.
Multiview
multiview.com
VisitorView — это программное обеспечение для веб-аналитики, которое сопоставляет IP-адреса компаний, посещающих ваш веб-сайт, с нашей базой данных, чтобы сообщить вам названия этих компаний и многое другое.
Echo AI
echoai.com
Воспользуйтесь мощью генеративного искусственного интеллекта. Анализируйте разговоры с клиентами и работу команды, чтобы выявить скрытые идеи, воспользоваться возможностями и снизить риски.
eKyte
ekyte.com
eKyte помогает командам цифрового маркетинга планировать и проводить онлайн-кампании, анализировать и оптимизировать результаты. Искусственный интеллект сделает все остальное.
PlaceKit
placekit.io
API поиска местоположений: поиск мест по всему миру, автозаполнение, местоположение магазина и двустороннее геокодирование для вашего приложения.
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC, глобальная платформа Consumer Insights, помогает руководителям маркетинга и эксплуатации повысить свою эффективность с помощью действенной аналитики для достижения бизнес-результатов. Его миссия — создать более актуальный мир, в котором бренды смогут устанавливать отношения со своими потр...
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao — это маркетинговая платформа для устойчивых брендов, которая использует возможности моделей искусственного интеллекта, обученных на основе концепции устойчивого маркетинга. В настоящее время платформа обслуживает три (3) категории в области устойчивой моды, личной гигиены и продуктов питания....
redirection.io
redirection.io
redirection.io — ведущий инструмент перенаправления и SEO-оптимизации. При установке на веб-сайте redirection.io позволяет менеджерам по маркетингу или SEO анализировать проблемы с трафиком и настраивать правила перенаправления для исправления ошибок HTTP. Он также может помочь исправить метатеги HT...
RealMailers
realmailers.com
RealMailers — это инструмент прямой почтовой рассылки для агентов по недвижимости. Создавайте, таргетируйте и мгновенно отправляйте открытки, не покидая рабочего места. Бесплатный список адресов.
Link Looper
linklooper.com
Управление ссылками стало проще. Link Looper помогает вам управлять маркетинговыми ссылками и отслеживать их эффективность. Идеально подходит для всей маркетинговой команды, от менеджеров социальных сетей до специалистов по рекламе.
Ermes
ermes.ai
ERMES — это интегрированная платформа данных + медиа. Его цель — использовать данные и искусственный интеллект, чтобы сделать рекламу простой, точной и прибыльной для всех компаний, больших и малых. Платформа ERMES включает в себя: - Более 295 миллионов детерминированных профилей потребителей (240 м...
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero — это инструмент автоматизации маркетинга SaaS, который помогает маркетинговым агентствам/специалистам по цифровому маркетингу получить мгновенный доступ к рекламным аккаунтам и страницам своих клиентов в Facebook, Google, TikTok, LinkedIn и других сетях через ссылку, которой можно подел...