Развивайте свои цифровые навыки. Pix — это общедоступный онлайн-сервис для оценки, развития и сертификации ваших цифровых навыков.

Веб-сайт: pix.fr

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