WebCatalog
pineapple

pineapple

pineapplebuilder.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для pineapple в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Простой конструктор сайтов с искусственным интеллектом для занятых владельцев бизнеса. Позвольте искусственному интеллекту работать на вашем веб-сайте, блоге, портфолио и многом другом.

Веб-сайт: pineapplebuilder.com

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