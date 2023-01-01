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Альтернативы - PickFu

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Инструменты тестирования и исследования юзабилити для улучшения качества обслуживания клиентов в Интернете от UserTesting, платформы Human Insight. Программное обеспечение G2 для CX №1 в отрасли.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...

dscout

dscout

dscout.com

Платформа качественных исследований dscout использует мобильное приложение и более 100 тысяч активных участников, позволяющих эффективно снимать мгновенное видео и облегчать понимание…

Maze

Maze

maze.co

Отличные продукты создаются на основе хороших привычек. Сделайте поиск продуктов непрерывным. Подтверждайте общую картину и повседневные решения по продукту с помощью информации о пользователях, которую может собирать, использовать и действовать вся ваша команда.

Prolific

Prolific

prolific.co

Самостоятельный сбор данных по требованию. Prolific помогает вам набирать высококачественных участников исследования для участия в вашем исследовании, опросе или эксперименте.

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Набирайте пользователей из нашей аудитории, состоящей из более чем 450 000 проверенных потребителей и профессионалов, или привлеките свою собственную аудиторию и создайте базу данных участников для любого типа UX-исследований.

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

Usersnap помогает вашему бизнесу с помощью своей универсальной платформы обратной связи создавать более качественные и успешные продукты и услуги с помощью отзывов клиентов. Собирайте отзывы пользователей на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта. Попробуйте бесплатно.

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

UX-исследование сделано правильно. С системой UserZoom UX Insights вы можете копать глубже и быстрее, чтобы обеспечить превосходный цифровой опыт на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта.

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.

Discuss

Discuss

discuss.io

Дискуссия.io, созданный для масштабирования качественных исследований с помощью революционных генеративных идей на основе искусственного интеллекта, является домом для самых любимых в мире инструментов исследования рынка.

Marvin

Marvin

heymarvin.com

Hi, hello, so nice to meet you. We're Marvin, a qualitative data analysis platform & research repository designed that helps you centralize all customer knowledge & design user-centric products. Powered by advanced AI, we automate the tedious parts of research so you’re free to organize, analyze, un...

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.

NEXT

NEXT

nextapp.co

NEXT is an AI-powered product discovery platform that turns customer interactions into product insights. NEXT collects customer interactions, accurately understands these interactions, and delivers evidence-based insights teams use to validate day-to-day product decisions and big-picture ideas. The ...

UXArmy

UXArmy

uxarmy.com

UXArmy is a user research platform. With UXArmy, the creation of a user test takes minutes and user responses start flowing in within hours of the test launch. UXArmy Online Usability Testing captures screen video as the testers follow the instructions and tasks you have set out for them. You can se...

Lyssna

Lyssna

app.lyssna.com

Lyssna (formally UsabilityHub) is a remote user research platform that allows companies to recruit, research, interview and understand their audiences so they can create better experiences. The best teams use Lyssna so they can deeply understand their audience and move in the right direction — faste...

Wynter

Wynter

wynter.com

Wynter gives you feedback from your target customers. Learn what your B2B SaaS ICPs: ⦿ think and want, what are their pains, desired gains, and jobs-to-be-done ⦿ how your marketing and product messaging is resonating with them Wynter helps B2B companies speed up market feedback loops and convert mor...

Survicate

Survicate

survicate.com

Простое программное обеспечение для проведения опросов, позволяющее собирать отзывы клиентов в больших масштабах за считанные минуты, а не недели. Потому что обратная связь с клиентами не должна быть такой сложной. Survicate высоко ценится за простоту установки, настройки и интеграции.

WEVO

WEVO

wevo.ai

Используя вашу целевую аудиторию, WEVO является единственным инструментом, который выявляет препятствия для конверсии и предоставляет рекомендации по увеличению конверсии веб-сайта перед запуском. Создавайте правильный клиентский опыт быстрее благодаря более точной обратной связи с пользователями.

Sprig

Sprig

sprig.com

Sprig — ранее UserLeap. Контекстное исследование пользователей — быстрое и надежное. Обеспечьте раннее и частое проведение исследований пользователей с помощью целевых микроопросов Sprig, видеовопросов и многого другого.

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