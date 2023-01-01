Альтернативы - PickFu

Survicate

survicate.com

Простое программное обеспечение для проведения опросов, позволяющее собирать отзывы клиентов в больших масштабах за считанные минуты, а не недели. Потому что обратная связь с клиентами не должна быть такой сложной. Survicate высоко ценится за простоту установки, настройки и интеграции.