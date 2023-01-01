Perl — это поиск сокровищ для людей, желающих спасти сокровища мудрости из Интернета. Мы начинаем в сплоченном сообществе Фаркастера, а затем расширяемся на неизведанные земли.

Веб-сайт: perl.xyz

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