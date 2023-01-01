Сохраняйте и систематизируйте полезные вещи из Интернета. Легко открыть его позже. GGather — это менеджер закладок с правильным сочетанием функций и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.

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