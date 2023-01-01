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Альтернативы - Pergamin

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.

DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign, Inc. — американская компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая позволяет организациям управлять электронными соглашениями. В рамках облака соглашений DocuSign DocuSign предлагает электронную подпись — способ электронной подписи на различных устройствах. DocuSign утверж...

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...

DocHub

DocHub

dochub.com

Подписывайте PDF-документы онлайн, запрашивайте электронные подписи и отправляйте многоразовые шаблоны PDF. Это PDF-редактор в вашем браузере, который интегрируется с Google и Gmail. Зарегистрируйтесь мгновенно и бесплатно.

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Подпишите документы и формы. Легко. Надежно. В любом месте. Одно место для всей вашей работы с PDF-файлами и электронной подписью. У Акробата это есть. Преобразуйте и ускорьте свои рабочие процессы с помощью Acrobat Sign — предпочтительного решения Microsoft для электронной подписи и единственного...

Zoho Sign

Zoho Sign

zoho.com

Подписывайте деловые документы онлайн с полной безопасностью и надежностью с помощью программного обеспечения для электронной подписи Zoho. Автоматизируйте свои транзакции с помощью простых рабочих процессов электронной подписи документов. Zoho Sign легко интегрируется с приложениями Zoho, включая Z...

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.

Dropbox Sign

Dropbox Sign

hellosign.com

Dropbox Sign (ранее Dropbox Sign) — это самый простой способ отправлять, получать юридически обязательные электронные подписи и управлять ими. Попробуйте бесплатно!

Zoho Contracts

Zoho Contracts

zoho.com

Zoho Contracts — это многофункциональная CLM-платформа, которая позволяет оптимизировать процессы заключения контрактов и добиться соответствия требованиям в масштабе с меньшими затратами.

SignEasy

SignEasy

signeasy.com

SignEasy — это облачное решение для электронной подписи и заполнения документов или получения документов, подписанных с телефона, планшета или компьютера. Подписи, выполненные с помощью SignEasy, соответствуют Закону ESIGN, а также eIDAS и Европейской директиве (EC/1999/93).

Formstack

Formstack

formstack.com

Предоставьте своей организации возможность оцифровать и автоматизировать рабочие процессы с помощью мощных инструментов повышения производительности труда. Ознакомьтесь с нашими решениями для автоматизации рабочих процессов уже сегодня.

Proposify

Proposify

proposify.com

Программное обеспечение для предложений, которое дает руководителям продаж контроль и прозрачность на самом важном этапе процесса продаж. Попробуйте Proposiify бесплатно в течение 14 дней.

Signaturely

Signaturely

signaturely.com

Загрузите документ сейчас и получите его юридическую подпись за считанные минуты. Signaturely — это бесплатное программное обеспечение для электронной подписи, которое делает подписи очень простыми.

signNow

signNow

signnow.com

Электронная подпись, которая масштабируется вместе с вашим рабочим процессом. Создавайте и масштабируйте рабочие процессы электронной подписи с помощью SignNow, части airSlate Business Cloud. Подписывайте и отправляйте документы на подпись, генерируйте соглашения, согласовывайте контракты, принимай...

Practice Ignition

Practice Ignition

practiceignition.com

Отправляйте предложения, контракты и платежи в одном документе — это более быстрый и эффективный способ управления взаимодействием с клиентами. Практика зажигания делает это супер е

Ironclad

Ironclad

ironcladapp.com

Программное обеспечение Ironclad для управления контрактами — единственное решение, которое позволяет компаниям самостоятельно разрабатывать и развертывать контракты любого типа и сложности за считанные минуты.

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

Sertifi предлагает самый быстрый и безопасный способ закрытия бизнеса: от юридически обязательных электронных подписей до безопасного захвата онлайн-платежей и безопасного захвата авторизации кредитной карты в Интернете. Тысячи компаний по всему миру доверяют Sertifi более быстрое закрытие бизнеса, ...

Eversign

Eversign

eversign.com

Юридически обязательные электронные подписи на работе, дома или в дороге. Безопасно утверждайте, доставляйте и подписывайте документы онлайн.

DottedSign

DottedSign

dottedsign.com

Подписывайте документы онлайн с помощью DottedSign в Интернете, на устройствах iOS и Android юридически осуществимым способом. Получите свою первую электронную подпись уже сегодня!

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro — мировой лидер SaaS в области программного обеспечения PDF, управления документами и электронных подписей. Платформа продуктивности Nitro включает в себя мощные инструменты PDF, цифровые рабочие процессы, высокозащищенную электронную подпись и возможности проверки личности. Ее ведущий в отрас...

Skribble

Skribble

skribble.com

Подпишитесь электронно с помощью Skribble. Юридически действителен во всем мире, надежно размещен в Швейцарии.

eSignly

eSignly

esignly.com

Esignly — ведущее решение для электронной подписи на рынке, позволяющее легко, эффективно и безопасно подписывать электронные документы. Доступные в любое время, в любом месте, на любом устройстве, компании всех размеров и отраслей заменяют ручные методы подписи на бумажных носителях электронными по...

SignRequest

SignRequest

signrequest.com

Подпишите сами или подпишите документы. Просто, безопасно, юридически обязательно и бесплатно.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe помогает защитить и автоматизировать общение с клиентами, подписание и обмен документами, а также улучшить соблюдение требований. Мы защищаем документы и автоматизируем документооборот. От мощной электронной подписи до гибкого механизма электронных форм и настраиваемых клиентских порталов...

Concord

Concord

concordnow.com

Concord — это самая простая платформа управления контрактами для совместной работы, управления, разработки и хранения соглашений.

Foxit eSign

Foxit eSign

foxit.com

Foxit используют более 650 миллионов пользователей и продали его более чем 425 000 клиентам, от малого и среднего бизнеса до глобальных предприятий, расположенных в более чем 200 странах по всему миру. Foxit eSign — это юридически обязательная служба электронной подписи, предназначенная для подготов...

Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Gatekeeper — это ведущая платформа управления жизненным циклом поставщиков и контрактов (VCLM) для компаний любого размера. Восстановите видимость, возьмите под свой контроль, обеспечьте соблюдение требований и управляйте рисками третьих лиц в одном решении.

Legislate

Legislate

legislate.ai

Legislate — это юридическая технологическая компания, основанная в Оксфорде, которая позволяет людям, не являющимся юристами, безопасно создавать, управлять и искать одобренные юристами контракты без легального бюджета. Программное обеспечение Legislate для управления контрактами построено на запате...

SIGN.PLUS

SIGN.PLUS

sign.plus

SIGN.PLUS — это решение для электронной подписи, предназначенное для ускорения рабочих процессов. Он прост в использовании, безопасен и надежен на различных платформах.

VeriDoc Sign

VeriDoc Sign

veridocsign.com

VeriDoc Sign — решение всех ваших проблем, связанных с проверкой документов и электронной подписи. VeriDoc Sign использует запатентованную технологию проверки, разработанную на протяжении многих лет компанией VeriDoc Global. Он предоставляет решения для электронной подписи, защищенные блокчейном, ор...

Signmee

Signmee

signmee.com

Формы соглашения онлайн для более быстрого подписания Онлайн-конструктор форм, почтовая программа и программа электронной подписи с почтовым ящиком для всех

Encyro

Encyro

encyro.com

Encyro позволяет отправлять защищенные файлы на любой адрес электронной почты. Хватит тратить время на приглашение клиентов, настройку общих папок или настройку разрешений. Получайте защищенные сообщения и файлы от клиентов, не требуя от них входа в систему. Encyro — единственный поставщик услуг эле...

Signable

Signable

signable.co.uk

Программное обеспечение для электронной подписи Signable помогает отправлять юридически обязательные и безопасные онлайн-документы за считанные секунды. Начните с электронной подписи сегодня!

Contract Cardinal

Contract Cardinal

contractcardinal.com

Экономьте время, деньги и энергию, используя самое простое и доступное программное обеспечение для управления контрактами на рынке.

Contractify

Contractify

contractify.io

Программное обеспечение для управления контрактами для электронного подписания, управления и автоматизации всех ваших контрактов в Интернете. Contractify дает командам возможность сотрудничать онлайн.

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen — это простое в использовании и безопасное программное обеспечение для управления, цена которого подходит для любой организации и включает в себя расширенное управление контрактами, 100% безбумажное управление заседаниями совета директоров, простое управление объектами, легко интегрирова...

Tradogram

Tradogram

tradogram.com

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ Автоматизируйте процесс закупок с помощью индивидуальных заказов на покупку, заявок и запросов предложений. Заключайте выгодные сделки, оптимизируйте процесс одобрения и завершайте трехсторонний матч на Tradogram.

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

Юридические группы полагаются на LinkSquares, чтобы легко составлять, проверять и заключать соглашения с помощью программного обеспечения для управления контрактами на базе искусственного интеллекта.

RSign

RSign

rsign.com

Простота для подписывающих означает счастливые отправители. RSign eSign преобразует документы и формы в управляемые и элегантные средства электронной подписи.

Papernest

Papernest

papernest.com

Все ваши контракты и подписки. Всего за несколько кликов, очень просто. Электричество, газ, интернет-бокс, мобильный тариф, страхование жилья, письменная пресса и т. д. 👉 100% бесплатно! Единое пространство для централизации, подписки, переключения и свободного прекращения всех ваших контрактов и...

Juro

Juro

juro.com

Предоставьте своей команде возможность использовать Juro — универсальное программное обеспечение для автоматизации контрактов, которое упрощает создание, исполнение и управление юридическими контрактами.

SpringCM

SpringCM

springcm.com

SpringCM — это безопасная облачная платформа, которая управляет контрактами на продажу и всеми типами документов в настольных, мобильных и партнерских приложениях, таких как Salesforce. SpringCM управляет всем жизненным циклом контракта с помощью расширенных рабочих процессов, которые автоматизируют...

Signwell

Signwell

signwell.com

SignWell (ранее Docsketch). Упростите подписание документов, чтобы сократить время обработки вдвое. SignWell — это инструмент электронной подписи, обеспечивающий юридическую силу подписей и более быстрое подписание документов.

EZsign

EZsign

ezsign.ca

Попробуйте eZsign БЕСПЛАТНО. Гибкие тарифные планы. Безопасность высшего уровня. Предназначен для канадского бизнеса.

DeepStream

DeepStream

deep.stream

С помощью DeepStream вы, наконец, сможете избавить свою команду по закупкам от траты времени на обработку источников и контрактов с помощью ручных инструментов и вернуть их к стратегической работе, которая повысит ценность бизнеса. Будучи лучшей в своем классе платформой электронного снабжения, мы г...

Zoopsign

Zoopsign

zoopsign.com

Упростите управление контрактами, повысьте безопасность и оптимизируйте рабочие процессы с помощью решений Zoop Sign для электронной подписи и отслеживания документов. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас

Signulu

Signulu

signulu.com

Signulu — это программное обеспечение для электронной подписи, которое упрощает подписание документов для предприятий любого размера. Легко, безопасно и законно.

KONSIGN

KONSIGN

konsign.com

KONSIGN — это ведущее программное обеспечение для электронной подписи, которое оптимизирует процессы подписания документов с помощью быстрого, безопасного и удобного решения. Ощутите удобство KONSIGN, подписавшись на бесплатную пробную версию сегодня. Помимо электронных подписей, KONSIGN предлагает ...

inSign

inSign

getinsign.com

Программное обеспечение для электронной подписи позволяет быстро и легко подписывать документы. inSign поддерживает расширенные (AES) и квалифицированные электронные подписи (QES) в соответствии с eIDAS и ZertES. Подпись юридически защищена и доказуема. Подписание возможно в браузере или через прило...

GreenSign

GreenSign

greensign.io

Электронные подписи позволяют безопасно подписывать и отправлять документы из любого места и в любое время. Это устраняет необходимость печати, сканирования и отправки физических документов по почте, экономя ваше время и нервы. GreenSign предлагает различные способы интеграции, которые помогают отде...

GoodSign

GoodSign

goodsign.io

Платите по мере использования. Электронные подписи. Никакой подписки не требуется. Первое решение для цифровой подписи, в котором вы платите только за то, что используете. Никаких ограничений на документы, функции или пользователей. Мы также стремимся посадить 1 миллион деревьев по всему миру, чтобы...

OKdokument

OKdokument

okdokument.com

Самая быстрая электронная подпись для бизнеса и фрилансеров Подписывайте документы онлайн, интегрируйте электронные подписи, оцифровывайте свою бумажную повестку дня и удаленно запрашивайте подписи у своих клиентов и партнеров.

Mekorma

Mekorma

mekorma.com

Вы устали от огромной стопки чеков, которые каждую неделю ждут, пока вы их просмотрите и подпишете? Экономьте время и силы с помощью электронных подписей Mekorma. Просматривайте платежи и оцифрованные изображения счетов в вашей ERP-системе Acumatica Cloud. Одним нажатием кнопки вы можете утвердить т...

FuseSign

FuseSign

fusesign.com

Доступный, безопасный и простой в использовании инструмент цифровой подписи. FuseSign создан специально для сферы профессиональных услуг. Отправляйте документы на подпись и получайте их обратно через несколько минут, а не дней. Он имеет юридическую силу и может использоваться для широкого спектра до...

Dedoco

Dedoco

dedoco.com

Откройте для себя набор надежных корпоративных приложений Dedoco: от цифровой подписи и видеоподписи до форм и сертификатов и учетных данных, проверяемых с помощью блокчейна.

ZorroSign

ZorroSign

zorrosign.com

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА БУКВАЛЬНО НА ЛИНИИ. Когда безопасность имеет решающее значение, вашему бизнесу необходимы защищенные цифровые подписи, транзакции и документация. Только одно комплексное решение построено на блокчейне — с помощью ZorroSign вы можете Block It DownTM

WeSign

WeSign

wesign.com

Другие типы электронных подписей, которые считаются действительными Помимо цифровой подписи и электронной подписи, существуют и другие типы электронной подписи, которые получают широкое распространение.

Autenti

Autenti

autenti.com

Электронная подпись Autenti — это безопасная электронная подпись для компаний. Экономьте время и деньги, подписывая договоры и другие документы онлайн на своем смартфоне, планшете или ноутбуке.

Mekari Sign

Mekari Sign

mekarisign.com

Заключайте сделки быстрее с помощью безопасного и интегрированного программного обеспечения для подписания контрактов. Составляйте, отправляйте и подписывайте контракты на одной единой платформе. Заключайте все соглашения быстрее и безопаснее с помощью сертифицированной цифровой подписи и официальн...

DrySign

DrySign

drysign.exelatech.com

Шагните в безопасное и устойчивое будущее с цифровыми подписями DrySign Онлайн-решение для цифровой подписи DrySign дает вам и вашим клиентам возможность загружать, подписывать, делиться и архивировать документы из любого места, в любое время и на любом устройстве.

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