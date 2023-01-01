Платформа OKR, которую используют амбициозные организации в более чем 70 странах. Бесплатно навсегда. Неограниченное количество целей. Лучшая поддержка и ресурсы.

Веб-сайт: perdoo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Perdoo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.