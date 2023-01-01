Альтернативы - Pendo

Whatfix

whatfix.com

Whatfix — это платформа на базе SaaS, которая предоставляет рекомендации внутри приложений и поддержку производительности веб-приложений и программных продуктов. Whatfix помогает компаниям создавать интерактивные пошаговые инструкции, которые появляются в веб-приложениях. У Whatfix есть офисы в Сан...