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Альтернативы - Pendo

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные дан...

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального врем...

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory — это платформа для анализа цифрового опыта, обеспечивающая оперативные воронки, точное воспроизведение, пользовательские события, тепловые карты, расширенный поиск, инструменты разработки и многое другое.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.

PostHog

PostHog

posthog.com

Локальный стек продуктовой аналитики для развертывания в вашей инфраструктуре.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Повышайте доходы, конверсию и взаимодействие с помощью самой полной в мире платформы для анализа цифрового опыта.

Whatfix

Whatfix

whatfix.com

Whatfix — это платформа на базе SaaS, которая предоставляет рекомендации внутри приложений и поддержку производительности веб-приложений и программных продуктов. Whatfix помогает компаниям создавать интерактивные пошаговые инструкции, которые появляются в веб-приложениях. У Whatfix есть офисы в Сан...

Gainsight PX

Gainsight PX

aptrinsic.com

Самая клиентоориентированная платформа пользовательской аналитики и взаимодействия с продуктами. Gainsight PX позволяет вам глубже понять, что пользователи делают в вашем продукте, собирать отзывы и создавать интерактивные материалы внутри приложения, такие как пошаговые руководства и руководства, д...

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