Альтернативы - Peatix
Facebook Groups
facebook.com
Группы — это место для общения по общим интересам с определенными людьми. Вы можете создать группу для чего угодно — для воссоединения семьи, спортивной команды после работы или книжного клуба.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает плату с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не являетс...
Kommunity
kommunity.com
Kommunity — это идеальная платформа для социальных мероприятий, ориентированная на сообщество, позволяющая развивать ваше сообщество на местном и международном уровне, легко организовывать мероприятия и общаться с вашими участниками в одном месте.
NationBuilder
nationbuilder.com
Программное обеспечение, предназначенное для поддержки ваших организаций, движений и кампаний.
Thonest
thonest.com
СОЗДАВАЙТЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ВОКРУГ ВАШЕГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ Лучшая платформа для динамичного обсуждения продуктов и программного обеспечения. Инициируйте беседы, делитесь идеями и беспрепятственно сотрудничайте.
DownToMeet
downtomeet.com
DownToMeet — это платформа для организации, поиска и посещения групповых мероприятий. Если вы хотите познакомиться с людьми в вашем районе и найти новых друзей, вам сюда.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — это SaaS-платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая масштабное внедрение курируемых проектов. Организации могут беспрепятственно приглашать аудиторию по своему выбору участвовать в регулярных, персонализированных соединениях один на один или в группах к...