Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Peakon — это платформа успеха сотрудников, которая преобразует отзывы в идеи, которые можно применить на практике.

Веб-сайт: peakon.com

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