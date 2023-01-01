Альтернативы - Passpack
LastPass
lastpass.com
LastPass — это бесплатный менеджер паролей, который хранит зашифрованные пароли в Интернете. Стандартная версия LastPass имеет веб-интерфейс, а также плагины для различных веб-браузеров и приложения для многих смартфонов. Он также включает поддержку букмарклетов. LogMeIn, Inc. приобрела LastPass в о...
Bitwarden
bitwarden.com
Bitwarden — это бесплатная служба управления паролями с открытым исходным кодом, которая хранит конфиденциальную информацию, такую как учетные данные веб-сайта, в зашифрованном хранилище. Платформа Bitwarden предлагает множество клиентских приложений, включая веб-интерфейс, настольные приложения, ...
1Password
1password.com
1Password — это менеджер паролей, разработанный AgileBits Inc. Он предоставляет пользователям место для хранения различных паролей, лицензий на программное обеспечение и другой конфиденциальной информации в виртуальном хранилище, заблокированном с помощью главного пароля, защищенного PBKDF2. По умол...
Google Password Manager
passwords.google
Управляйте сохраненными паролями в Android или Chrome. Они надежно хранятся в вашей учетной записи Google и доступны на всех ваших устройствах.
Dashlane
dashlane.com
Dashlane — это кроссплатформенный менеджер паролей на основе подписки и приложение для цифрового кошелька, доступное на macOS, Windows, iOS и Android. Dashlane использует модель ценообразования Freemium, которая включает в себя как бесплатный уровень, так и премиальную подписку.
NordPass
nordpass.com
NordPass — это собственный менеджер паролей, запущенный в 2019 году. Он призван помочь пользователям систематизировать свои пароли и заметки, храня их в одном месте — зашифрованном хранилище паролей. Эта услуга доступна как в бесплатной, так и в премиальной версиях, хотя в бесплатной версии отсутств...
Password Generator
passwordsgenerator.net
Генератор надежных паролей для создания надежных паролей, которые невозможно взломать на вашем устройстве, не отправив их через Интернет, а также изучите более 30 приемов, позволяющих обеспечить безопасность ваших паролей, учетных записей и документов.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper — это лучший менеджер личных и деловых паролей для защиты от утечки данных, связанных с паролями, и киберугроз. Попробуйте бесплатно прямо сейчас!
hide.me Password Generator
hide.me
Генератор случайных паролей. Создавайте сложные, надежные и случайные пароли, используя наш высоконадежный генератор паролей.
Password Crypt
pcrypt.com
Ваша высокотехнологичная безопасность бесполезна, если ваши пароли слабы. Password Crypt защищает ваши пароли, используя самый высокий стандарт шифрования, предоставляя вам полный обзор, контроль и безопасность паролей.
PasswordsGenerator.net
passwordsgenerator.net
Генератор надежных паролей для создания надежных паролей, которые невозможно взломать на вашем устройстве, не отправив их через Интернет, а также научитесь более 40 приемам обеспечения безопасности ваших паролей, учетных записей и документов.
Avira Password Manager
avira.com
Avira Password Manager ✓ Создает и сохраняет надежные пароли ✓ Автоматически выполняет вход в систему, если хотите ►Узнайте сейчас!
KeeWeb
keeweb.info
KeeWeb — это бесплатный менеджер паролей с открытым исходным кодом, совместимый с KeePass, доступный в виде веб-версии и настольных приложений. Базовый формат файла — KDBX (файл базы данных KeePass).
SecureSafe
securesafe.com
SecureSafe – безопасное облачное хранилище и менеджер паролей для бизнеса. Максимальная защита: безопасно храните, редактируйте и делитесь документами.
Clipperz
clipperz.is
Онлайн-менеджер паролей и цифровое хранилище, которое ничего не знает о вас и ваших данных. Все, что вы отправляете, шифруется вашим браузером, прежде чем быть…