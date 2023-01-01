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Альтернативы - PartnerStack

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.

Kiflo

Kiflo

kiflo.com

Kiflo — это не просто PRM, это интуитивно понятная платформа успеха партнеров, которая растет вместе с вами. Наш простой в использовании продукт, опытная команда экспертов и обширная библиотека ресурсов обеспечивают более прочное партнерство и процветающую экосистему.

PartnerTap

PartnerTap

partnertap.com

PartnerTap — это платформа для обнаружения данных на основе данных для получения дохода от партнеров. PartnerTap предоставляет партнерам, каналам и командам продаж все, что им нужно для автоматизации сопоставления учетных записей, совместного использования партнерского конвейера в режиме реального в...

WorkSpan

WorkSpan

workspan.com

WorkSpan — это платформа управления экосистемным бизнесом №1. Мы помогаем команде партнеров и альянсов увеличивать доход от партнеров при более высоких показателях выигрышей и более низкой себестоимости продаж. Сегодня ваши менеджеры по работе с партнерами тратят более 20 часов в неделю на поиск дан...

Reveal

Reveal

reveal.co

Платформа Reveal надежно соединяет вашу CRM с компаниями-партнерами, предоставляя пересекающуюся информацию об аккаунтах, привлекательных потенциальных клиентов и возможности совместного маркетинга для стимулирования роста доходов.

Crossbeam

Crossbeam

crossbeam.com

Crossbeam помогает вам привлекать, конвертировать и развивать значимые отношения с клиентами с помощью самого мощного рычага роста на планете: вашей собственной партнерской экосистемы.

Impartner

Impartner

impartner.com

Impartner предлагает самые надежные в отрасли решения для управления взаимоотношениями с партнерами и платформы автоматизации маркетинга (MAP) на базе SaaS.

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