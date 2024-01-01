Альтернативы - Partium
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
FaceCheck.ID
facecheck.id
Найдите кого-нибудь в Интернете с помощью поисковой системы распознавания лиц FaceCheck.ID. Ищите людей по фотографии и убедитесь, что вы разговариваете с тем человеком, за которого они себя выдают.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глубоких снов. Узнайте, что может генерировать сверточная нейронная сеть путем чрезмерной обработки изображения и улучшения функций.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...
Roboflow
roboflow.com
Используя всего несколько десятков изображений-примеров, вы можете обучить работающую современную модель компьютерного зрения менее чем за 24 часа.
Landing AI
landing.ai
Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.
Kili Technology
kili-technology.com
Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.
Muse.ai
muse.ai
Сила видео, упрощенная для вас, команд, авторов, конференций, курсов по маркетингу. Универсальная видеоплатформа для будущего Интернета.
SuperAnnotate
superannotate.com
Создавайте, настраивайте, выполняйте итерации и управляйте моделями ИИ быстрее с помощью обучающих данных высочайшего качества.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI — исследовательская группа по программному обеспечению для распознавания лиц, базирующаяся в США. FaceMRI — это самая совершенная поисковая система распознавания лиц для Mac и ПК. FaceMRI имеет набор программного обеспечения для распознавания лиц, которое может классифицировать лица по полу ...
V7
v7labs.com
Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.
DeepAI
deepai.org
Инструменты искусственного интеллекта для творческих людей от природы
PixLab
pixlab.io
PixLab — ведущая независимая платформа программного обеспечения как услуги для API машинного зрения и обработки мультимедиа. Мы помогаем разработчикам реализовывать интеллектуальные приложения с помощью наших веб- и офлайн-SDK. Набор функций наших API включает, помимо прочего, сканирование паспортов...
Picture to Text
picturetotext.info
Испытайте плавное преобразование изображений в текст с помощью Picturetotext.info — самого простого способа извлечения текста из изображений.
Chooch
chooch.ai
Решения Chooch для компьютерного зрения помогают предприятиям автоматизировать визуальный анализ своих видео- и графических данных, чтобы обнаружить и понять значение самых тонких визуальных элементов — и все это в режиме реального времени, чтобы предоставить полезную информацию для принятия бизнес-...
Syte
syte.ai
Найди это. Магазин Это. Повысьте эффективность электронной коммерции с помощью визуального поиска, который поможет покупателям найти продукты, которые им понравятся.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda обеспечивает вычисления для ускорения человеческого прогресса. Мы — команда инженеров по глубокому обучению, создающая лучшее в мире облако, кластеры, серверы и рабочие станции на базе графических процессоров. Наши продукты — энергетики и исследователи, находящиеся на переднем крае человеческ...
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — компания по поиску и распознаванию изображений. Мы являемся экспертами в области компьютерного зрения, распознавания образов, нейронных сетей и машинного обучения. Наша миссия — сделать ваши изображения доступными для поиска.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ — это платформа, предлагающая технологии компьютерного зрения, которые позволяют вашим приложениям лучше читать и понимать мир.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна из первых в мире платформ искусственного интеллекта общего назначения, которая позволяет крупным предприятиям по всему миру создавать широкий спектр приложений с поддержкой искусственного интеллекта для различных рабочих процессов и функций. Vue.ai обеспечивает ценность в отличие от лю...
Encord
encord.com
Все инструменты, необходимые для быстрого создания более качественных моделей Encord — это ведущая платформа данных для продвинутых команд компьютерного зрения: оптимизируйте рабочие процессы маркировки и RLHF, наблюдайте и оценивайте модели, а также управляйте и курируйте данные, чтобы быстрее пер...
Dataloop
dataloop.ai
Наконец, решение, созданное для предприятий Благодаря комплексному руководству по бренду Mark AI и возможностям настройки ИИ мы предлагаем решение корпоративного уровня, которое позволяет вам формировать индивидуальность и обмен сообщениями вашего ИИ в соответствии с требованиями вашего бизнеса.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — глобальная компания облачного видеонаблюдения, которая упрощает управление видео и обеспечивает экономичное масштабирование систем. Помогаем создавать индивидуальные решения мирового класса для системного интегратора, систем безопасности, контроля доступа, искусственного интеллекта, видеомонит...
Imagga
imagga.com
Imagga — это платформа облачных и локальных API для автоматической маркировки изображений и видео, предназначенная для разработчиков, предприятий и предприятий. Технология Imagga помогает компаниям разобраться в своих больших и динамичных коллекциях изображений и видео. В настоящее время (по состоян...
brighter AI
brighter.ai
Brighter AI предоставляет решения для анонимизации изображений и видео, основанные на современной технологии глубокого обучения. Наши решения Precision Blur и Deep Natural Anonymization (DNAT) редактируют лица и номерные знаки и помогают компаниям соблюдать правила защиты данных, такие как GDPR. Бл...
Capsolver
capsolver.com
Автоматический решатель капчи Capsolver предлагает самое доступное и быстрое решение для решения капчи. Вы можете быстро объединить его со своей программой, используя простую опцию интеграции, чтобы достичь наилучших результатов за считанные секунды. С вероятностью успеха 99,15% Capsolver может отве...
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Создавайте приложения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Испытывайте, прототипируйте и развертывайте искусственный интеллект с помощью готовых к использованию API, которые можно использовать где угодно.
hasty.ai
hasty.ai
Теперь Hasty является частью CloudFactory, мирового лидера в области решений искусственного интеллекта с участием человека, которые ускоряют жизненный цикл искусственного интеллекта. Больше не придется жертвовать качеством ради эффективности. Узнайте больше об Accelerated Annotation, новом продукт...