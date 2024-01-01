Альтернативы - Pareto
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: оптимизация языковых моделей для диалога. Мы обучили модель ChatGPT, которая взаимодействует в диалоговом режиме. Формат диалога позволяет ChatGPT отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. ChatGPT — это родств...
Google Gemini
gemini.google.com
Вы можете использовать Bard для продвижения своих идей. С небольшой помощью Барда вы сможете делать такие вещи, как: - Обдумывайте идеи, разрабатывайте план или находите разные способы добиться цели. - Получите быстрое и понятное резюме по более сложным темам. - Создавайте первые наброски конспекто...
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля на основе искусственного интеллекта.
VEED
veed.io
Редактирование видео стало проще. Создавайте видео одним щелчком мыши. Добавляйте субтитры, расшифровывайте аудио и многое другое.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-редактор изображений с использованием искусственного интеллекта. Используйте его для создания произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видеороликов, логотипов и многого другого.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Приложение для графического дизайна, которое поможет вам создавать публикации в социальных сетях профессионального качества, приглашения, цифровые открытки, графику и многое другое. Начните со своей идеи и создайте для себя что-то уникальное.
Runway
runwayml.com
Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш пакет для создания видео нового поколения.
Fotor
fotor.com
Бесплатный онлайн-редактор фотографий для всех. Бесплатно редактируйте фотографии с помощью фоторедактора Fotor всего за несколько кликов. Он охватывает все онлайн-инструменты для редактирования фотографий, поэтому вы можете обрезать изображения, изменять их размер, добавлять текст к фотографиям, да...
D-ID
d-id.com
Генерирующий искусственный интеллект, ориентированный на будущее. Создавайте персонализированные видеоролики с говорящими аватарами одним нажатием кнопки, предоставляя компаниям и авторам сверхспособности.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E O...
ClipDrop
clipdrop.co
Создавайте профессиональные визуальные эффекты без фотостудии
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Чудо-студия. Инструмент искусственного интеллекта, который автоматически анимирует, освещает и компонует компьютерные персонажи в сцену живого действия.
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip превращает длинные видеоролики в высококачественные вирусные клипы, которыми вы можете поделиться на TikTok, YouTube Shorts и Reels, чтобы расширить охват социальных сетей.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Быстро создавайте видеоролики, созданные искусственным интеллектом, используя простой текст. Поддержка многоязычного TTS с Metahuman. Поговорите с реалистичным ИИ-аватаром.
Synthesia
synthesia.io
Создавайте видео с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.
PromeAI
promeai.com
PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров п...
Simplified
simplified.com
Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.
AKOOL
content.akool.com
Персонализированная контентная платформа AGI для коммерции Мы являемся универсальным магазином для малого бизнеса и электронной коммерции, где можно получить персонализированные описания продуктов профессионального качества в виде текста, изображений, голоса и видео с использованием AIGC.
getimg.ai
getimg.ai
Все, что вам нужно для создания изображений с помощью ИИ. Волшебные художественные инструменты искусственного интеллекта. Создавайте оригинальные изображения, изменяйте существующие, расширяйте изображения за пределы исходных границ и многое другое.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа ...
Rask.ai
rask.ai
Попрощайтесь с дорогими переводчиками. Наша цель — предоставить опыт дублирования и перевода с помощью искусственного интеллекта, который не уступает человеку.
Build AI
buildai.space
Встройте искусственный интеллект в свой бизнес. За считанные минуты. Создавайте собственные веб-приложения на базе искусственного интеллекта, адаптированные к вашему бизнесу. Никаких технических навыков не требуется.
Krater AI
krater.ai
Поднимите свои предприятия на новый уровень с помощью Krater AI. Наше универсальное приложение SuperApp раскрывает возможности технологии искусственного интеллекта, позволяя выполнять любые задачи: от создания контента до преобразования текста в речь. С Krater вы получите доступ к безграничным возмо...
Booth.ai
booth.ai
Создавайте фотографии продуктов профессионального качества с помощью искусственного интеллекта. Быстро создавайте высококачественные фотографии образа жизни, просто указав желаемый снимок и загрузив несколько образцов изображений продуктов.
Craiyon
craiyon.com
Модель AI рисует изображения из любой подсказки!
AI Code Mentor
code-mentor.ai
Наставник по AI-коду. Начните программировать умнее уже сегодня с помощью идеального инструмента объяснения. на основе искусственного интеллекта для оптимизации, рефакторинга и проверки кода!
Artsmart.ai
artsmart.ai
Превратите воображение в искусство. Наш генератор изображений с искусственным интеллектом воплощает воображение в жизнь, создавая потрясающие произведения искусства, иллюстрации и изображения за считанные секунды.
Elai.io
elai.io
Создавайте видео с искусственным интеллектом, используя только текст. Создавайте персонализированные видеоролики с использованием ИИ вместе с докладчиком за считанные минуты, не используя камеру, студию и зеленый экран.