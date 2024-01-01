Альтернативы - Pareto

ChatGPT

ChatGPT

chat.openai.com

ChatGPT: оптимизация языковых моделей для диалога. Мы обучили модель ChatGPT, которая взаимодействует в диалоговом режиме. Формат диалога позволяет ChatGPT отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. ChatGPT — это родств...

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Вы можете использовать Bard для продвижения своих идей. С небольшой помощью Барда вы сможете делать такие вещи, как: - Обдумывайте идеи, разрабатывайте план или находите разные способы добиться цели. - Получите быстрое и понятное резюме по более сложным темам. - Создавайте первые наброски конспекто...

Replit

Replit

replit.com

Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...

Claude

Claude

claude.ai

Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.

Leonardo.AI

Leonardo.AI

leonardo.ai

Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля на основе искусственного интеллекта.

VEED

VEED

veed.io

Редактирование видео стало проще. Создавайте видео одним щелчком мыши. Добавляйте субтитры, расшифровывайте аудио и многое другое.

Playground AI

Playground AI

playgroundai.com

Playground AI — это бесплатный онлайн-редактор изображений с использованием искусственного интеллекта. Используйте его для создания произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видеороликов, логотипов и многого другого.

Microsoft Designer

Microsoft Designer

designer.microsoft.com

Приложение для графического дизайна, которое поможет вам создавать публикации в социальных сетях профессионального качества, приглашения, цифровые открытки, графику и многое другое. Начните со своей идеи и создайте для себя что-то уникальное.

Runway

Runway

runwayml.com

Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш пакет для создания видео нового поколения.

Fotor

Fotor

fotor.com

Бесплатный онлайн-редактор фотографий для всех. Бесплатно редактируйте фотографии с помощью фоторедактора Fotor всего за несколько кликов. Он охватывает все онлайн-инструменты для редактирования фотографий, поэтому вы можете обрезать изображения, изменять их размер, добавлять текст к фотографиям, да...

D-ID

D-ID

d-id.com

Генерирующий искусственный интеллект, ориентированный на будущее. Создавайте персонализированные видеоролики с говорящими аватарами одним нажатием кнопки, предоставляя компаниям и авторам сверхспособности.

Midjourney

Midjourney

midjourney.com

Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E O...

ClipDrop

ClipDrop

clipdrop.co

Создавайте профессиональные визуальные эффекты без фотостудии

Wonder Dynamics

Wonder Dynamics

wonderdynamics.com

Чудо-студия. Инструмент искусственного интеллекта, который автоматически анимирует, освещает и компонует компьютерные персонажи в сцену живого действия.

Opus Clip

Opus Clip

opus.pro

Opus Clip превращает длинные видеоролики в высококачественные вирусные клипы, которыми вы можете поделиться на TikTok, YouTube Shorts и Reels, чтобы расширить охват социальных сетей.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Быстро создавайте видеоролики, созданные искусственным интеллектом, используя простой текст. Поддержка многоязычного TTS с Metahuman. Поговорите с реалистичным ИИ-аватаром.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Создавайте видео с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.

PromeAI

PromeAI

promeai.com

PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров п...

Simplified

Simplified

simplified.com

Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.

AKOOL

AKOOL

content.akool.com

Персонализированная контентная платформа AGI для коммерции Мы являемся универсальным магазином для малого бизнеса и электронной коммерции, где можно получить персонализированные описания продуктов профессионального качества в виде текста, изображений, голоса и видео с использованием AIGC.

getimg.ai

getimg.ai

getimg.ai

Все, что вам нужно для создания изображений с помощью ИИ. Волшебные художественные инструменты искусственного интеллекта. Создавайте оригинальные изображения, изменяйте существующие, расширяйте изображения за пределы исходных границ и многое другое.

Blackbox

Blackbox

blackbox.ai

BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа ...

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

Попрощайтесь с дорогими переводчиками. Наша цель — предоставить опыт дублирования и перевода с помощью искусственного интеллекта, который не уступает человеку.

Build AI

Build AI

buildai.space

Встройте искусственный интеллект в свой бизнес. За считанные минуты. Создавайте собственные веб-приложения на базе искусственного интеллекта, адаптированные к вашему бизнесу. Никаких технических навыков не требуется.

Krater AI

Krater AI

krater.ai

Поднимите свои предприятия на новый уровень с помощью Krater AI. Наше универсальное приложение SuperApp раскрывает возможности технологии искусственного интеллекта, позволяя выполнять любые задачи: от создания контента до преобразования текста в речь. С Krater вы получите доступ к безграничным возмо...

Booth.ai

Booth.ai

booth.ai

Создавайте фотографии продуктов профессионального качества с помощью искусственного интеллекта. Быстро создавайте высококачественные фотографии образа жизни, просто указав желаемый снимок и загрузив несколько образцов изображений продуктов.

Craiyon

Craiyon

craiyon.com

Модель AI рисует изображения из любой подсказки!

AI Code Mentor

AI Code Mentor

code-mentor.ai

Наставник по AI-коду. Начните программировать умнее уже сегодня с помощью идеального инструмента объяснения. на основе искусственного интеллекта для оптимизации, рефакторинга и проверки кода!

Artsmart.ai

Artsmart.ai

artsmart.ai

Превратите воображение в искусство. Наш генератор изображений с искусственным интеллектом воплощает воображение в жизнь, создавая потрясающие произведения искусства, иллюстрации и изображения за считанные секунды.

Elai.io

Elai.io

elai.io

Создавайте видео с искусственным интеллектом, используя только текст. Создавайте персонализированные видеоролики с использованием ИИ вместе с докладчиком за считанные минуты, не используя камеру, студию и зеленый экран.

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