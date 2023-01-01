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Альтернативы - Parcel

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Проверяйте и отлаживайте образцы своих электронных писем, прежде чем доставлять их клиентам.

AWeber

AWeber

aweber.com

Попробуйте AWeber бесплатно сегодня и получите все решения для расширения списка адресов электронной почты, взаимодействия с аудиторией и увеличения продаж. Кредитная карта не требуется.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.

Emma

Emma

myemma.com

Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus помогает маркетологам электронной почты работать более эффективно, выявлять дорогостоящие ошибки и ускорять эффективность кампаний.

Email on Acid

Email on Acid

emailonacid.com

Email on Acid — это ведущий контрольный список перед развертыванием электронной почты и настраиваемая часть рабочего процесса электронного маркетинга, от проверки доступности до предварительного просмотра электронной почты.

Bouncer

Bouncer

usebouncer.com

Служба проверки и проверки электронной почты с крутыми технологиями и по-настоящему заботливыми людьми. Самый простой в использовании, но самый мощный.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp — это комплексное решение для доставки электронной почты и SMS, которое сочетает в себе мощные инструменты электронного маркетинга с ретрансляцией SMTP и плагинами для систем электронной коммерции, CRM и CMS.

testRigor

testRigor

testrigor.com

Software QA testers use testRigor codeless testing tool to create robust end-to-end functional tests. Software testing made easy: create cross-platform tests using no code for web, native and hybrid mobile applications, desktop, and API. Utilize email testing, visual testing and audio testing built-...

GlockApps

GlockApps

glockapps.com

The GlockApps Suite of Deliverability Tools consists of 3 Apps designed to help you increase your opens, clicks, and conversions by up to 41%! Inbox Insight Run 3 free spam tests with Inbox Insight to ensure your emails are reaching your customers. Your deliverability test results will show you: ◆ Y...

Transpond

Transpond

transpond.io

Попробуйте Transpond — простой в использовании маркетинговый пакет. Создавайте выдающиеся сообщения для отправки своим клиентам и развивайте свой бизнес.

Acymailing

Acymailing

acymailing.com

Инструмент автоматизации информационных бюллетеней и маркетинга для WordPress и Joomla. Удобный для пользователя, AcyMailing поможет вам на каждом этапе вашей почтовой кампании: Концепция: - Проверьте свой контент (ссылки, ключевые слова, изображения) - Избегайте того, чтобы ваша кампания рассматрив...

Unspam

Unspam

unspam.email

Unspam.email — это онлайн-инструмент для проверки спама в электронных письмах. Улучшите доставляемость с помощью бесплатного тестера электронной почты. Служба анализирует основные аспекты электронного письма, возвращает оценку спама и прогнозирует результаты с помощью тепловой карты искусственного и...

Folderly

Folderly

folderly.com

Folderly — это решение для обеспечения доставки электронной почты, которое предлагает комплексный подход к обеспечению безупречной доставки электронной почты. Найдите, устраните и предотвратите проблемы с доставкой электронной почты, а также убедитесь, что ваши электронные письма попадают в папку «В...

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...

Reoon

Reoon

reoon.com

Повысьте эффективность бизнеса за счет автоматизации ручных задач. Reoon предоставляет лучшие программные решения и профессиональные инструменты для поддержки вашего бизнеса.

Delivra

Delivra

delivra.com

Delivra, созданная для занятых маркетологов, расширит вашу аудиторию с помощью простых решений для маркетинга по электронной почте и SMS.

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Mailosaur — это программное обеспечение для тестирования электронной почты, которое позволяет собирать и тестировать электронную почту, помогая создавать, тестировать и представлять свой продукт.

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